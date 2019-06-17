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إهمال وتزويغ.. أسباب الإطاحة بمدير مستشفى أبو حماد

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو حماد
محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو حماد
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بإقالة مدير مستشفى "أبو حماد المركزي"، بدعوى الإهمال والتقصير في العمل، فضلا عن تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، علاوة على عدم التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية، وذلك فور انتهاء جولة مفاجئة شنها المحافظ للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية ومدى توافر الأدوية، ووجود الأطقم الطبية المعالجة. وأوضح المحافظ أن زيارته جاءت بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود أزمة في إدارة المستشفى.
وأشار غراب إلى أن الشكوى كانت عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة ونصف الساعة وتباطؤ إدارة المستشفى في تشغيل مولدات الكهرباء وعدم التعامل بطريقة مناسبة لحل الأزمة، ما تسبب في تعطل العمل بوحدتي الغسيل الكلوي والعناية المركزة، منوها بأن قرار الإقالة تبعه أمر بإحالة المتورطين في الواقعة للتحقيق. المحافظ
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
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دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء

شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق". وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.
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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
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سيارة -اسعاف

الكشف على طالبة حرقتها زميلتاها بـ«بنزين» قبل الامتحان بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمر الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع الكشف الطبي على طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري؛ بعدما تقدمت ببلاغ تتهم فيه طالبتين من زميلاتها بالتسبب في حرقها لغيرتهن منها بسبب تفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن، حيث سكبنَّ عليها بنزين، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.
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محافظ الشرقية يأمر بإزالة قاعة أفراح غير مرخصة (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء وبدون ترخيص في شارع كوبري البحر بمدينة ههيا. جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية في مركز ومدينة ههيا، إذ تلاحظ أعمال إنشاء قاعة بالمخالفة بطريق كوبري البحر التابع لدائرة المركز، وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ما تتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره إلى رئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
حريق

مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
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إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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