إهمال وتزويغ.. أسباب الإطاحة بمدير مستشفى أبو حماد

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو حماد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بإقالة مدير مستشفى "أبو حماد المركزي"، بدعوى الإهمال والتقصير في العمل، فضلا عن تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، علاوة على عدم التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية، وذلك فور انتهاء جولة مفاجئة شنها المحافظ للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية ومدى توافر الأدوية، ووجود الأطقم الطبية المعالجة. وأوضح المحافظ أن زيارته جاءت بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود أزمة في إدارة المستشفى.

وأشار غراب إلى أن الشكوى كانت عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة ونصف الساعة وتباطؤ إدارة المستشفى في تشغيل مولدات الكهرباء وعدم التعامل بطريقة مناسبة لحل الأزمة، ما تسبب في تعطل العمل بوحدتي الغسيل الكلوي والعناية المركزة، منوها بأن قرار الإقالة تبعه أمر بإحالة المتورطين في الواقعة للتحقيق. المحافظ