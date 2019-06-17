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حشيش وبانجو.. إحالة 6 موظفين للتأديب في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشارة أماني الرفاعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة ستة موظفين من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية ثبوت اتهامهم بتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن قرار الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء تحاليل طبية لكل العاملين بها، وذلك لبيان تعاطي أيا منهم للمواد المخدرة في أثناء مباشرة عملهم.
تعود تفاصيل القضية رقم 261 إداري الزقازيق لسنة 2019، إلى مطلع العام الجاري، عندما تم إجراء تحليل «مخدرات» لجميع العاملين بإدارات التضامن الاجتماعي على مستوى مديرية الشرقية، حيث تبين إيجابية العينات الخاصة بثلاثة عشر من الموظفين، ليتم إحالتهم جميعًا إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية. تحقيقات
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
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دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء

شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق". وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
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إهمال-وتزوييغ-أسباب-الإطاحة-بمدير-مستشفى -أبو-حماد (4)

إهمال وتزويغ.. أسباب الإطاحة بمدير مستشفى أبو حماد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بإقالة مدير مستشفى "أبو حماد المركزي"، بدعوى الإهمال والتقصير في العمل، فضلا عن تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، علاوة على عدم التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية، وذلك فور انتهاء جولة مفاجئة شنها المحافظ للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية ومدى توافر الأدوية، ووجود الأطقم الطبية المعالجة. وأوضح المحافظ أن زيارته جاءت بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود أزمة في إدارة المستشفى.
جثة طفل - أرشيفية

مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار «جدار» بالشرقية

لقي طفل، مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بكدمات وجروح بالغة بمُختلف أنحاء الجسد، منذ قليل؛ أثر انهيار جدار أحد منازل قرية «طوخ القراموص» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها في مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، وتحويل المصابين إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، نظرًا لخطورة حالتهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
ممدوح-غراب

محافظ الشرقية يقيل رئيسي ههيا وأبو كبير للتقاعس

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير، واللواء أسامة عايش رئيس مركز ومدينة ههيا، وعزلهما من مهام منصبيهما؛ بدعوى تقاعسهما عن آداء عملهما. وأوضح أن رئيس مدينة ههيا لم ينفذ التعليمات والتكليفات الصادرة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة وطلاء واجهات المباني. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من جولة «غراب» بمركز ههيا، والتي أسفرت عن إزالة قاعة أفراح مخالفة صدر لها قرار إزالة منذ ست سنوات، وتقاعس رئيس المدينة عن تنفيذ القرار.
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