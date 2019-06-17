حشيش وبانجو.. إحالة 6 موظفين للتأديب في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

صورة أرشيفية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشارة أماني الرفاعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة ستة موظفين من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية ثبوت اتهامهم بتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن قرار الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء تحاليل طبية لكل العاملين بها، وذلك لبيان تعاطي أيا منهم للمواد المخدرة في أثناء مباشرة عملهم.

تعود تفاصيل القضية رقم 261 إداري الزقازيق لسنة 2019، إلى مطلع العام الجاري، عندما تم إجراء تحليل «مخدرات» لجميع العاملين بإدارات التضامن الاجتماعي على مستوى مديرية الشرقية، حيث تبين إيجابية العينات الخاصة بثلاثة عشر من الموظفين، ليتم إحالتهم جميعًا إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية. تحقيقات