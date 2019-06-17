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رحلة هنيدي مع الأطفال.. من «تيمون» إلى «عقلة الإصبع»

«كينج سايز»، «الأسد الملك»، «شركة المرعبين المحدودين».. هذه الأعمال كان للفنان محمد هنيدي بصمة عليها، وجعلت أجيالا كثيرة ترتبط بالكوميديان منذ الطفولة
تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
"هناك قيم يجب غرسها في الأطفال لأنهم المستقبل، ومن حقهم علينا أن نحميهم من الأفكار السلبية التي قد تأتي من الداخل أو الخارج، ويجب أن نتفاهم معهم بشكل لطيف".. هذا تصريح سابق للفنان محمد هنيدي خلال برنامجه "حدوتة" المذاع على راديو «إينرجي»، وهو برنامج موجه للأطفال، وتعكس هذه الكلمات ما يحاول أن يفعله الكوميديان في أعماله التي يقدمها للصغار، فمشواره مليء بالرسوم المتحركة، التى حقق بعضها نجاحا كبيرا، ونرصد من خلال هذا التقرير الأعمال التي قدمها للأطفال.
كينج سايز أعلن هنيدي منذ أيام، تحضيره فيلمًا سينمائيًا جديدًا، يحمل اسم "كينج سايز"، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر. هنيدي أشار إلى أن الفيلم أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط. وترويجا للعمل، طرح "هنيدي"
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2019 سنة كبيسة على «السبكية».. خسائرهم بالملايين

في الوقت الذي كانت تشهد فيه السينما المصرية حالة من التخبط الشديد عقب ثورة 25 يناير، غامر «آل السبكي» بأموالهم وكانوا هم الجهة الإنتاجية الوحيدة التي تقدم أفلاما تحقق إيرادات مرتفعة، ونحن هنا ليس بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع نوعية الأفلام التي قدمت، لكن نسلط الضوء على التغيير الذي حدث للشاشة الذهبية خلال العام 2019، الذي يشهد طرح أفلام مختلفة، يرى النقاد أنها نقلة نوعية للسينما المصرية على مستوى الإخراج والإنتاج، حيث تراجعت الأفلام التجارية، وانصرف الجمهور عنها.
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محمد إمام يرزق بطفلته الأولى.. واختار لها هذا الاسم

رزق الفنان محمد عادل إمام بطفلته الأولى اليوم الإثنين، من زوجته نوران طلعت، حيث أعلن الخبر السعيد شقيقه المخرج رامي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "الحمد لله، وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. أخيرًا بقيت عم"، ثم كتب بالإنجليزية: "خديجة محمد إمام.. أهلا بك في عالمنا". وانهالت المباركات من الجمهور على الفنان محمد إمام، الذي -حتى الآن- لم يعلن الأمر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمنى محبوه لها العافية.
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Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس

تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس». ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.
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محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.
محمد هنيدي

أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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هنيدي بحجم عقلة الإصبع في برومو «كينج سايز» (فيديو)

طرح الفنان محمد هنيدى، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على "تويتر"، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله هنيدي وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، حيث اختبأ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه. وتجاوز البرومو الدعائي للعمل الـ50 ألف مشاهدة بعد طرحه بدقائق، وأعجب الجمهور بالبرومو، وطلبوا من هنيدي ألا يغيب عنهم، وتداولوا البرومو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
محمد هنيدي

هنيدي يكشف عن اسم فيلمه الجديد: «عقلة الإصبع» قادم

كشف الفنان محمد هنيدي، عن اسم فيلمه الجديد المنتظر والذي أعلن عنه قبل أيام، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتحت إشراف شركات عالمية، وكتب محمد هنيدي اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توكلنا على الله.. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الإصبع.. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله، يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك، وطبعًا أنا ممكن أغفلكوا وأعمل دور عملاق.. بس كده المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك، فاخترنا الأرخص"، كما نشر الأفيش الرسمي للعمل تحت عبارة: "قريبا".
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