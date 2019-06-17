رحلة هنيدي مع الأطفال.. من «تيمون» إلى «عقلة الإصبع»

«كينج سايز»، «الأسد الملك»، «شركة المرعبين المحدودين».. هذه الأعمال كان للفنان محمد هنيدي بصمة عليها، وجعلت أجيالا كثيرة ترتبط بالكوميديان منذ الطفولة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

"هناك قيم يجب غرسها في الأطفال لأنهم المستقبل، ومن حقهم علينا أن نحميهم من الأفكار السلبية التي قد تأتي من الداخل أو الخارج، ويجب أن نتفاهم معهم بشكل لطيف".. هذا تصريح سابق للفنان محمد هنيدي خلال برنامجه "حدوتة" المذاع على راديو «إينرجي»، وهو برنامج موجه للأطفال، وتعكس هذه الكلمات ما يحاول أن يفعله الكوميديان في أعماله التي يقدمها للصغار، فمشواره مليء بالرسوم المتحركة، التى حقق بعضها نجاحا كبيرا، ونرصد من خلال هذا التقرير الأعمال التي قدمها للأطفال.

كينج سايز أعلن هنيدي منذ أيام، تحضيره فيلمًا سينمائيًا جديدًا، يحمل اسم "كينج سايز"، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر. هنيدي أشار إلى أن الفيلم أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط. وترويجا للعمل، طرح "هنيدي"

كينج سايز

أعلن هنيدي منذ أيام، تحضيره فيلمًا سينمائيًا جديدًا، يحمل اسم "كينج سايز"، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر.

هنيدي أشار إلى أن الفيلم أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط.

وترويجا للعمل، طرح "هنيدي" البرومو الدعائي الأول له، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، يختبئ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه.

تجاوز البرومو الـ4 ملايين مشاهدة خلال أقل من أسبوع، وقد تلقى الجمهور العمل بترحاب كبير، مطالبين هنيدي ألا يغيب عنهم كثيرًا.



يلا قولولي رأيكوا توكلنا علي الله .. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز .. عن عقلة الإصبعيلا قولولي رأيكوا pic.twitter.com/tai0HVJpVx June 12, 2019

سوبر هنيدي

في رمضان 2016، قدم "هنيدي" أول أجزاء مسلسله الكرتوني الشهير "سوبر هنيدى"، واستمر حتى الموسم الرابع، حيث شاركه البطولة كل من طلعت زكريا وعلاء مرسى وحسن حسنى وإيمى سمير غانم، وهو من تأليف عمر طاهر أيضًا، وقد حقق نجاحا كبيرا.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية (سوبر هنيدي) صاحب القوى الخاصة، الذي يجد نفسه في كل حلقة متورطا في قضية معينة، يحاول أن يحلها بمساعدة صديقه (صلعت)، وكل هذا في إطار كوميدي.

المسلسل ناقش ملفات اجتماعية مهمة، مثل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والبطالة وتأخر سن الزواج وغيرها من القضايا، ويظهر خلاله الكثير من نجوم الفن والرياضة كضيوف شرف.

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الأسد الملك

وجسد "هنيدي" بصوته شخصية "تيمون" في فيلم ديزني الشهير "الأسد الملك"، الذي شارك في دوبلاجه مع حنان ترك، وحققت الشخصية نجاحا باهرا، حتى أن الجمهور كان دائما يعلق لهنيدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يريدون أن يقدم جزءا جديدا من العمل.

استجاب هنيدي لطلبهم، وكتب منذ عام عبر صفحته على موقع "تويتر"، "‏بكرة هكمل على تويتر 3 ملايين.. عشان كدة عندي مفاجأة صغيرة جميلة ليكوا هتفرحكوا، تيمون راجع"، ولقى هذا الخبر صدى كبيرا مع الجماهير، لكن لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل العمل.

شركة المرعبين المحدودة

من شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة التي قدم «هنيدي» صوتها، شخصية كرة البعبع "مارد وشوشني"، في فيلم شركة المرعبين المحدودين، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وأعلن هنيدي عام 2018 عودة الشخصية مرة أخرى، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، "وهو ينفع مارد يرجع من غير صديق العمر شلبي سلوفان أكبر مخوفاتي في العالم، مارد راجع".

أل شمشون

ومن ضمن أعمال الرسوم المتحركة التى قدمها هنيدي مسلسل "أل شمشون" الذي أعلنت عنه MBC عام 2015 ، وقام بالأداء الصوتي بحانبه كل من حنان ترك، وروجينا وغيرهما، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير "عائلة سمبسون"، لكن العمل لم يلق صدى يذكر.

فى النهاية، محمد هنيدي من أكثر الفنانين الذين لهم إسهامات فى مجال الرسوم المتحركة أو أعمال الكرتون كما يقولون، ويهتم دائما بالطفل في وقت أصبحت المادة المقدمة للأطفال نادرة جدا وضعيفة، وإن كان فشل فى بعض الأعمال، إلا أن نسبة نجاحه أكبر من سقطاته.