لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

محمد صلاح

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).

وأكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يقرر منح محمد صلاح شارة القيادة في أمم إفريقيا 2019، حيث قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعبين قرروا منح اللاعب شارة القيادة في ودية غينيا في لافتة طيبة منهم. وفيما يلي نستعرض ترتيب كباتن