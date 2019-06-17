رياضة

لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
وأكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يقرر منح محمد صلاح شارة القيادة في أمم إفريقيا 2019، حيث قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعبين قرروا منح اللاعب شارة القيادة في ودية غينيا في لافتة طيبة منهم. وفيما يلي نستعرض ترتيب كباتن
اقرأ المزيد
محمد-صلاح

فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
منتخب- مصر-الاوليمبي

كيف أفسدت إسرائيل مواجهة مصر وفلسطين؟

كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل صوب ستاد القاهرة والذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
منتخب-مصر‎ (2)

ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

محمد صلاح يستقبل نابي كيتا بهدية خاصة

شهد الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، لافتة طيبة من الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، لزميله في الريدز الغيني نابي كيتا، حيث أهدى صلاح كيتا هدية خاصة -في صندوق كبير- ترحيبا به.
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org