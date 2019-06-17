المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

مخدر حشيش- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.

أشارت التحقيقات إلى ضبط المتهمين بإجراءات قانونية صحيحة، بناء على إذن صادر من النيابة العامة، عقب ورود معلومات إلى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد ترويج وتجارة المتهمين في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وأن المتهمين يتخذون من دائرة القسم مكانا لتوزيع تجارتهم غير