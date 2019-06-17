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بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

قالت وكالة بلومبرج في تقرير صادر عنها، إن اقتصاد مصر يعد من أكثر الاقتصادات الناشئة التي شهدت مرونة أمام الحرب التجارية، بسبب نمو الناتج المحلي وارتفاع قيمة الجنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الدولار
الدولار
أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
وجاءت أهم المؤشرات والأرقام التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حسب بلومبرج وفقا لما يلي: نمو الناتج المحلي   ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليسجل نحو 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأكد
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بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
خضار

التموين تواجه أزمة نقص المنتجات بالمؤشر الجغرافي

شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية خللا فى حجم المعروض من الخضار. وجاءت البداية الأقوى مع ارتفاع أسعار البطاطس ووصول الكيلو لنحو 20 جنيها، ثم تلا ذلك ارتفاع أسعار الطماطم لنحو ثلاثة أضعاف السعر المطروح ووصول الكيلو لنحو 12 لـ15 جنيها، وأخيرا جاءت أزمة الليمون التى وصل خلالها السعر إلى نحو 80 جنيها، الأمر لم يتوقف عند الخضار بل طال الياميش فى موسم رمضان وبعض أصناف البقوليات ومن بينها العدس والأرز والفول، كل هذا دفع عددا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين لدراسة الأمر فى محاولة منها للوقوف على حل جذري لأزمة نقص السلع فى الأسواق.
عمرو-طلعت-وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

الاستثمار في مراكز البيانات أولى خطوات التحول الرقمي

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البيانات The future of Data Centers (FDC) والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "ايفينتي" والتي جاءت تحت عنوان" التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات "وأدارها المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS Holding على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية والحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات».
سحر-نصر

رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
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جنية (1)

3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
نمو-اقتصاد

كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
دولارات

5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
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