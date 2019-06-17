بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

قالت وكالة بلومبرج في تقرير صادر عنها، إن اقتصاد مصر يعد من أكثر الاقتصادات الناشئة التي شهدت مرونة أمام الحرب التجارية، بسبب نمو الناتج المحلي وارتفاع قيمة الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الدولار

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.

وجاءت أهم المؤشرات والأرقام التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حسب بلومبرج وفقا لما يلي: نمو الناتج المحلي ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليسجل نحو 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأكد