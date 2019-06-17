بعد أزمة هواوي وأندرويد| بدائل تطبيقات تستحق التجربة
تحرير:أحمد البرماوي
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هاتف هواوي
على ما يبدو أن التحديات التي تواجهها هواوي حاليا ليست إلا معركة في حرب طويلة الأجل على احتكار التكنولوجيا من طرف واحد وهو الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية منذ قديم الأزل، فهواوي لم تُفاجأ بمثل هذه القرارات الأمريكية التعسفية في استخدام سيطرتها على الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة جوجل، المطورة لنظام تشغيل أندرويد، فهذا النظام يعد مفتوح المصدر ويمكن لأي مطور برمجيات أو شركة أن تستخدمه وتطوره بحسب رؤيتها، ومنذ عام 2012، أخذت هواوي تستعد لمثل هذه اللحظة فعملت الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها لا يتضمن كما هائلا من التطبيقات.
وفقا لتقرير صادر من المنظمة العالمية
للملكية الفكرية (WIPO)،
قدمت هواوي طلب تسجيل العلامة التجارية
لنظام التشغيل الخاص بها، والذي يحمل اسم Hong Meng في
عدد من دول العالم، ليكون بديلا ومنافسا لنظام تشغيل Android الأمريكي.
لكن
هذه المرة ستدعم هواوي نظام تشغيلها بمنصة تطبيقات App
Gallery، كما أنها تجري
وفقا لتقرير صادر من المنظمة العالمية
للملكية الفكرية (WIPO)،
قدمت هواوي طلب تسجيل العلامة التجارية
لنظام التشغيل الخاص بها، والذي يحمل اسم Hong Meng في
عدد من دول العالم، ليكون بديلا ومنافسا لنظام تشغيل Android الأمريكي.
لكن
هذه المرة ستدعم هواوي نظام تشغيلها بمنصة تطبيقات App
Gallery، كما أنها تجري مباحثات مع منصة
التطبيقات العالمية Aptoide التي
تضم أكثر من 900.000 تطبيق،
وذلك لاستخدامها بدلا من متجر التطبيقات
من جوجل Play
Store.
وبحسب
موقع xda-developers الشهير،
فإن هواوي تجري مباحثات مع مطوري البرمجيات
العالميين من أجل الانضمام إلى شبكة
المطورين الخاصة بهواوي، والتي تتكون من 560 ألف
مطور حول العالم، ونشر تطبيقاتهم في منصة
هواوي للتطبيقات App
Gallery، والتي
تتضمن 270 مليون
مستخدم فعال كل شهر.