بعد أزمة هواوي وأندرويد| بدائل تطبيقات تستحق التجربة

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هاتف هواوي

على ما يبدو أن التحديات التي تواجهها هواوي حاليا ليست إلا معركة في حرب طويلة الأجل على احتكار التكنولوجيا من طرف واحد وهو الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية منذ قديم الأزل، فهواوي لم تُفاجأ بمثل هذه القرارات الأمريكية التعسفية في استخدام سيطرتها على الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة جوجل، المطورة لنظام تشغيل أندرويد، فهذا النظام يعد مفتوح المصدر ويمكن لأي مطور برمجيات أو شركة أن تستخدمه وتطوره بحسب رؤيتها، ومنذ عام 2012، أخذت هواوي تستعد لمثل هذه اللحظة فعملت الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها لا يتضمن كما هائلا من التطبيقات.

وفقا لتقرير صادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، قدمت هواوي طلب تسجيل العلامة التجارية لنظام التشغيل الخاص بها، والذي يحمل اسم Hong Meng في عدد من دول العالم، ليكون بديلا ومنافسا لنظام تشغيل Android الأمريكي. لكن هذه المرة ستدعم هواوي نظام تشغيلها بمنصة تطبيقات App Gallery، كما أنها تجري