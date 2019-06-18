فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

2019 سنة كبيسة على «السبكية».. خسائرهم بالملايين

إخفاقات كبيرة تعرضت لها أفلام عائلة السبكي؛ فبعد أن كانوا يتباهون بتحقيق أعلى إيرادات، جاء العام 2019 ليثبت أن الخلطة التجارية لم تعد جاذبة للجمهور
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
المنتج أحمد السبكي
المنتج أحمد السبكي
في الوقت الذي كانت تشهد فيه السينما المصرية حالة من التخبط الشديد عقب ثورة 25 يناير، غامر «آل السبكي» بأموالهم وكانوا هم الجهة الإنتاجية الوحيدة التي تقدم أفلاما تحقق إيرادات مرتفعة، ونحن هنا ليس بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع نوعية الأفلام التي قدمت، لكن نسلط الضوء على التغيير الذي حدث للشاشة الذهبية خلال العام 2019، الذي يشهد طرح أفلام مختلفة، يرى النقاد أنها نقلة نوعية للسينما المصرية على مستوى الإخراج والإنتاج، حيث تراجعت الأفلام التجارية، وانصرف الجمهور عنها.
يعود هذا التراجع إلى أسباب مختلفة، أبرزها التنوع فى الأعمال السينمائية المعروضة ما بين الدراما والأكشن والكوميديا والرومانسي، حيث لم يعد الجمهور مجبرا على دخول الفيلم المتاح وأصبح أمامه فرصة للاختيار، وهذا يثبت عكس الكلام الذي صرح به السبكي قبل 5 سنوات، بأحد المواقع الإخبارية، والذي يقول فيه: «أرفض
اقرأ المزيد
محمد هنيدى

رحلة هنيدي مع الأطفال.. من «تيمون» إلى «عقلة الإصبع»

"هناك قيم يجب غرسها في الأطفال لأنهم المستقبل، ومن حقهم علينا أن نحميهم من الأفكار السلبية التي قد تأتي من الداخل أو الخارج، ويجب أن نتفاهم معهم بشكل لطيف".. هذا تصريح سابق للفنان محمد هنيدي خلال برنامجه "حدوتة" المذاع على راديو «إينرجي»، وهو برنامج موجه للأطفال، وتعكس هذه الكلمات ما يحاول أن يفعله الكوميديان في أعماله التي يقدمها للصغار، فمشواره مليء بالرسوم المتحركة، التى حقق بعضها نجاحا كبيرا، ونرصد من خلال هذا التقرير الأعمال التي قدمها للأطفال.
محمد-امام

محمد إمام يرزق بطفلته الأولى.. واختار لها هذا الاسم

رزق الفنان محمد عادل إمام بطفلته الأولى اليوم الإثنين، من زوجته نوران طلعت، حيث أعلن الخبر السعيد شقيقه المخرج رامي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "الحمد لله، وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. أخيرًا بقيت عم"، ثم كتب بالإنجليزية: "خديجة محمد إمام.. أهلا بك في عالمنا". وانهالت المباركات من الجمهور على الفنان محمد إمام، الذي -حتى الآن- لم يعلن الأمر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمنى محبوه لها العافية.
Men- in -Black International

Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس

تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس». ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.
اقرأ المزيد من الأخبار
كازابلانكا (1)

نقاد: الجمهور يحب الأكشن..وهذا سبب تفوق «كازابلانكا»

نقترب من انتهاء الأسبوع الأول على عرض أفلام عيد الفطر لعام 2019، والنتيجة لا تزال فى صالح الفنان أمير كرارة وفيلمه «كازابلانكا» الذى اقتربت إيراداته من 30 مليون جنيه، ليثبت أنه نجم نجح أن يلمع فى السماء خلال السنوات الأخيرة بعد أن كتب له مسلسل «كلبش» شهادة ميلاد جديدة، تحول بعدها إلى بطل ذكى يعرف كيف يختار ما يناسبه، وحتما هناك فضل لتميمة حظه المخرج بيتر ميمى، شريك النجاح دائما. ويلى «كازابلانكا»، «الممر» بطولة أحمد عز الذى يحمل توقيع المخرج شريف عرفة، معلنًا عودة الأفلام الحربية، الذى فاق التوقعات ورفع سقف الطموحات بالسينما المصرية.
الــممر (2)

صراع الإيرادات.. كازبلانكا يفشل في تجاوز الممر

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، شباك تذاكر موسم أفلام عيد الفطر، حيث بلغ إيراد أمس السبت، مليونين و221 ألفا و202 جنيه، متفوقًا على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، والذى حقق مليونين و15 ألفا و470 جنيها، الذى تراجع عن صدارته لشباك التذاكر، ورغم أن الفرق بين الفيلمين 205 آلاف و732 جنيهًا، فإنه يعتبر هذا مؤشرا جديدا على إقبال الجماهير على فيلم «الممر» بعد الإشادات الواسعة من قبل الفنانين والمشاهير في حق الفيلم ونجومه، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس ومحمد فراج.
فيلم الكنز

7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org