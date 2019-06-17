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التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
كما قررت، حسب والدها، تعرض زملائها للضغط من الملاحظين لكي يشهدوا بأنها لم تجب على أسئلة الامتحانات، لكنهم رفضوا ذلك بشدة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتحرير مارلين إسحق سعد طالبة بالصف الثالث الثانوي، محضر إثبات حالة حمل رقم 2847 لسنة 2018
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اشرف-رسلان (2)

السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

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تغير-المناخ

الاحتباس الحراري يهدد دولا عربية بالغرق من بينها مصر

يحذر العديد من العلماء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك لما تمثله من خطورة على الكوكب وسكانه، خاصة أن هناك قائمة تضم نحو 170 دولة لها دور في ذلك، لأنها من الدول الأكثر تلويثا للبيئة، بسبب ما ينبعث منها من غازات دفيئة تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مؤكدين احتمالية وصولها إلى 2 درجة مئوية أو أكثر، بسبب الثورة الصناعية واستخدام مواد تساعد في انبعاث الغازات الدفيئة المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كما أن هناك تحذيرات جديدة بحدوث فيضانات مدمرة فى إفريقيا، مما يؤثر على الزراعة، فهل تتأثر الدول العربية؟
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

طالب يرفض كتابة اسمه على ورقة «الأحياء» بالقليويبة

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية، امتناع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الإجابة، اليوم الاثنين، في امتحانات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، ويحاول المراقبون باللجنة إقناعه بكتابة اسمه، وحال رفضه سيتم تحرير محضر إثبات للواقعة بتوقيع زملائه كشهود حتى لا يتهم التعليم بعد ذلك بفقد كراسة الإجابة، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن الوقت المحدد للامتحان وتم منعه من الدخول، كما وقعت 8 حالات إغماء بالامتحانات داخل لجان تابعة لإدارات بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وتم التعامل معها وعمل الإسعافات اللازمة.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
أندريه-زكي-في-الكنيسة-الإنجيلية-بأسيوط (3)

أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة 5 قساوسة إنجيليين

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأسبوع الماضي، عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد، وتمت رسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد، خلال زياراته الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط، التي تفقد خلالها الكنائس الإنجيلية، كما شارك القس أندريه زكي في احتفالات تنصيب ورسامة كل من القس سامح داوود، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بـ"أبو حنس"، والقس بيتر سامي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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