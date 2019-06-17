التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

صورة أرشيفية

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.

كما قررت، حسب والدها، تعرض زملائها للضغط من الملاحظين لكي يشهدوا بأنها لم تجب على أسئلة الامتحانات، لكنهم رفضوا ذلك بشدة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتحرير مارلين إسحق سعد طالبة بالصف الثالث الثانوي، محضر إثبات حالة حمل رقم 2847 لسنة 2018