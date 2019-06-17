السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

تحرير:صديق العيسوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

المهندس أشرف رسلان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.

ولفت إلى أن المعهد سيكون الأول من نوعه والمتخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتخريج الكوادر الفنية المتخصصة وأن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي جدير بالذكر أن التدريب بمعهد وردان بدأ عام 2014 حيث تم فتح المدرسة