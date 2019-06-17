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زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

الحكومة: 50 ألف طبيب نسبة العجز وتخريج دفعات استثنائية الحل الأمثل.. ومرشد: المقترح يضر بمهنة الطب... وسليم: حل ولكن على المدى البعيد... ومينا: يضرب المهنة فى مقتل
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
الحكومة 50 ألفا عجز فى الأطباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعكف على دراسة إصدار قرار بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب نظرًا لوجود عجز فى الأطباء فى أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذى شدد عليه أيضا الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، عندما قال إن عملية
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية (صور)

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
محمد مرسى

ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.
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7 معلومات في بيان النيابة العامة عن وفاة محمد مرسي

أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي ، خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة مرسي جاء فيه أن النيابة تلقّت عصر اليوم إخطارًا بوفاة محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وفي أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بالكلام.
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ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
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استقالة 4 آلاف.. لماذا يهجر الأطباء وزارة الصحة؟

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عندما أعلن عن تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرا، فى فترة زمنية وجيزة على الرغم من وجود عجز في عدد الأطباء في مصر بسبب غياب الأمن في المستشفيات وضعف الرواتب والحوافز، كما لفت إلى أن منظومة الطب فى مصر تعاني من خلل في توزيع الأطباء، لأن التوزيع بين المحافظات يحدث بشكل به خلل شديد، ويأتى هذا فى الوقت الذى يعاني فيه الأطباء من تردي أوضاعهم المالية والاجتماعية والنفسية، وعدم الاهتمام بهم، وهو ما تسبب فى هجرة عدد كبير من الأطباء باحثين عن الأفضل لهم ولذويهم.
مجلس-النواب

«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل يتم تخفيض ميزانية التأمين الصحي في موازنة 2020؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
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