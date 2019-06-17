جريمة

جريمة الغدر والخيانة.. صباح والعشيق على باب عشماوي

علاقة محرّمة جمعت الزوجة الخائنة بصديق زوجها وانغمسا في الرذيلة، ولاستمرار العلاقة الحرام بينهما اتفقا على الخلاص من الزوج، فوضعا المنوم له في فنجان القهوة ثم قتلاه
تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
جثة وسط الزراعات- أرشيفية
جثة وسط الزراعات- أرشيفية
«احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة»، حكمة لم يلتفت إليها الزوج المسكين «حسين» صاحب الـ50 عاما، إذ فتح بيته لصديق عمره "محمود" الذي يصغره بنحو عامين، واعتبره شقيقه الذي لم تلده أمه، وكثيرا ما أطلعه على تفاصيل حياته باعتباره صاحب عمره الذي يأتمنه على كل أسراره، لم يدُر في مخيلة الزوج أن رحلة حياته ستنتهي قتلا غدرًا على يد صاحبه بمعاونة زوجته. ودع حسين حياته بعدما وضعت زوجته له حبوبًا منومة في القهوة، بتحريض من عشيقها، صديق زوجها، لكى يخلوَ لهما الجو ويتبارزا في بحور الرذيلة داخل شقة الزوجية.
كانت حياة «حسين وصباح» تسير بخطى ثابتة هادئة، كأى زوجين، حتى تدخل الذئب البشري الذي تسلل إلى عقل الزوجة بعدما سمحت له الظروف بدخول المنزل أكثر من مرة على اعتبار أنه صديق الزوج. نظرة فنظرة ثانية فابتسامة فإعجاب فلقاء، هكذا تطورت رحلة علاقة العشيق محمود، بزوجة صديقه «صباح»، 41
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بـ40 مليون جنيه

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
النزاعات-الأسرية (2)

ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
القبض-على-متهم

القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
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طعنات-سكين-جريمة

زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
اغتصاب (2)

3 سنوات في الظلام.. قصة صديق خائن ودهاء قاصر

لم يتردد الأب في استقبال صديقه بمنزله بل وإلقاء السلام على أسرته، لا سيما ابنته القاصر التي لم تتعدَّ الخامسة عشرة من عمرها -آنذاك- دون أن يدري بما تخبئ له الأيام من طعنة بخنجر مسموم سيتلقاها في ظهره من رفيق دربه وجليسه الدائم على المقهى بعد ثلاث سنوات من الغش والخداع فقدَ معها أعز ما يملك "شرف ابنته" حتى استيقظ على كابوس مفزع ودَّ لو انشقت الأرض وابتلعته دون رجعة خشية العار الذي ألحقه به صديقه في أحداث أشبه بعالم الدراما المتلفزة البعيدة عن الواقع الذي نعيشه.
طعنات-سكين-جريمة

زوجة لعوب وصديق خائن.. 6 أشهر حراما انتهت بجثة ممزقة

6 أشهر قضاها "هشام" خلف القضبان إثر ثبوت اتجاره في المواد المخدرة بمنطقة سكنه بحي منشأة ناصر في محافظة القاهرة، كان يتلهف مرور الأيام، ينتظر قدوم المساء ورؤية القمر ليضيئ بنوره جنبات الحجز مناجيا ربه أن تمر فترة حبسه سريعا ليعود إلى منزله وزوجته التي لم تمر فترة طويلة على زواجهما فضلا عن قلقه الدائم عليها لصغر سنها فهي بالكاد أتمت عامها الثاني والعشرين وتتمتع بقدر من الجمال يجعلها عُرضة مضايقات الجيران لاسيما الشباب دون أن يخطر بمخيلته بما يدور في الخارج.
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