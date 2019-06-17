رياضة

فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
وكتبت المجلة الفرنسية عن محمد صلاح في عددها الصادر صباح اليوم في جزء "بورتريه": "ليفربول المصري، النجم المتوقع لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في بلده". وتابعت: "هو شخصية تخطى تأثيرها حدود كرة القدم، وأثبتت الدراسات أن حضوره والكاريزما التي يتمتع بها قلّلا من تأثير الإسلاموفوبيا، وأصبح النجم ذا الشعبية
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منتخب- مصر-الاوليمبي

كيف أفسدت إسرائيل مواجهة مصر وفلسطين؟

كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (8)

لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل صوب ستاد القاهرة والذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
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مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل صوب ستاد القاهرة والذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (1)

شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.
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