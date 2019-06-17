فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

محمد صلاح

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.

وكتبت المجلة الفرنسية عن محمد صلاح في عددها الصادر صباح اليوم في جزء "بورتريه": "ليفربول المصري، النجم المتوقع لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في بلده". وتابعت: "هو شخصية تخطى تأثيرها حدود كرة القدم، وأثبتت الدراسات أن حضوره والكاريزما التي يتمتع بها قلّلا من تأثير الإسلاموفوبيا، وأصبح النجم ذا الشعبية