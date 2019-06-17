دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الفلسفة والمنطق والديناميكا والأحياء بين الفرح والحزن.. لجان بالمحافظات تشهد غيابا بين الطلاب.. و8 حالات إغماء بالمنوفية
تحرير:باهر القاضى
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
طلاب الثانوية العامة
شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق".
وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.
تشنجات وإغماءات
تعرض 6 طلاب لتشنجات وإغماء في أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعدد من لجان الامتحانات بكفر الشيخ، ففي لجنتي الامتحان بمدرستي التجارة الثانوية بنات، ومحمد فريد بدسوق، تعرضت طالبتان لـ"تشنجات وإغماء" بشكل مفاجئ خلال امتحانهما مادة الأحياء بشعبة "علمي علوم"، وأبلغ
تشنجات وإغماءات
تعرض 6 طلاب لتشنجات وإغماء في أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعدد من لجان الامتحانات بكفر الشيخ، ففي لجنتي الامتحان بمدرستي التجارة الثانوية بنات، ومحمد فريد بدسوق، تعرضت طالبتان لـ"تشنجات وإغماء" بشكل مفاجئ خلال امتحانهما مادة الأحياء بشعبة "علمي علوم"، وأبلغ رئيسا لجنتي المراقبة غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة وغرفة عمليات الإسعاف.
وتعرض طالبان آخران بمدرستي نجية سلام والنهضة بمطوبس للإغماء، وآخرون بمدارس رفاعة الطهطاوي وسيدي سالم وصالح الشرنوبي ببلطيم، لتشنجات وإغماء. اقرأ أيضا.. طلاب الثانوية| الديناميكا «قهرتهم» والفلسفة «بسطتهم»
ونقل الطلاب بسيارات إسعاف من المدرسة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
كما أصيب معلم مراقب لامتحانات الثانوية العامة، اليوم، باشتباه جلطة، في أثناء مراقبته امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بمركز ببا، ونقل إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج.
وارتفعت أعداد الطالبات المصابات بحالات إغماء في أثناء تأديتهن الامتحانات إلى 4 طالبات، نُقلن لتلقي العلاج بالمستشفيات العامة والمركزية، ومنهن "دينا. ع. أ"، 18 عاما، وأصيبت بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر ببنى سويف، ونقلت لتلقي العلاج بمستشفى ناصر العام، وأصيبت "رغدة. أ. م" بإغماء وهبوط بالدورة الدموية، بلجنة الإدارة التعليمية بمدينة الفشن، ونقلت لتلقي العلاج بمستشفى الفشن المركزي.
إصابات
كما أخطر اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، من النجدة، بتلقي بلاغ بإصابة طالبة تدعى "إيمان. ع. م" 17 عاما، بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور، ونقلت لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.
كما نقلت سيارة إسعاف طالبة تدعى "آية. ح. ح"، 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى الفشن المركزي، لإصابتها بحالة من الإغماء في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد عصام الدين بمركز الفشن.
وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، تصاعد حالات الإغماء بين الطلاب، ونقلت 8 حالات إلى المستشفيات عقب إصابتهم بحالات إغماء وإجهاد، وخاصة في لجان امتحان الأحياء شعبة علمي علوم.
غياب بين الطلاب
وصرح "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه قد قيد بالامتحانات 10951 طالبا وطالبة، تغيب منهم 124 طالبا وطالبة وذلك في 32 لجنة على مستوى المحافظة.
وأكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة اليوم، بلغ 29814 طالبا وطالبة، تغيب منهم 1413 طالبا بنسبة حضور بلغت 95%.
وأوضح سعد، فى بيان له، أن 3214 متقدما لأداء امتحان الديناميكا، حضر منهم 2993 وتغيب 221 وفى مادة الأحياء تقدم 17520 طالبا وطالبة، حضر منهم 16485، وتغيب 1035، كما تقدم فى مادة الفلسفة والمنطق 9080 طالبا وطالبة، حضر 8923، وتغيب 157 طالبا.
وشهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها.