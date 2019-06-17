دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الفلسفة والمنطق والديناميكا والأحياء بين الفرح والحزن.. لجان بالمحافظات تشهد غيابا بين الطلاب.. و8 حالات إغماء بالمنوفية

تحرير:باهر القاضى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

طلاب الثانوية العامة

شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق". وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.

تشنجات وإغماءات تعرض 6 طلاب لتشنجات وإغماء في أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعدد من لجان الامتحانات بكفر الشيخ، ففي لجنتي الامتحان بمدرستي التجارة الثانوية بنات، ومحمد فريد بدسوق، تعرضت طالبتان لـ"تشنجات وإغماء" بشكل مفاجئ خلال امتحانهما مادة الأحياء بشعبة "علمي علوم"، وأبلغ