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دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الفلسفة والمنطق والديناميكا والأحياء بين الفرح والحزن.. لجان بالمحافظات تشهد غيابا بين الطلاب.. و8 حالات إغماء بالمنوفية
تحرير:باهر القاضى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق". وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.
تشنجات وإغماءات تعرض 6 طلاب لتشنجات وإغماء في أثناء أداء امتحان الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعدد من لجان الامتحانات بكفر الشيخ، ففي لجنتي الامتحان بمدرستي التجارة الثانوية بنات، ومحمد فريد بدسوق، تعرضت طالبتان لـ"تشنجات وإغماء" بشكل مفاجئ خلال امتحانهما مادة الأحياء بشعبة "علمي علوم"، وأبلغ
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أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
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كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
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طلاب الإستاتيكا: الامتحان سهل.. لكن طويل

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالصف الثالث الثانوي، والبالغ عددهم 117 ألفا و331 طالبا، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا". وأكد طلاب علمي رياضة، عقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول من الوقت المخصص له، حتى يتسنى التفكير فيه والإجابة عنه. وقالت طالبة تدعى "رشا راضي" بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الإستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
طلاب-ثانوية-عامة

شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.
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