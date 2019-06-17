«مدبولي» يفتتح مؤتمر Seamless لدعم الاقتصاد الرقمي

أحد المؤتمرات الرائدة في المدفوعات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية ويضم أكثر من 85 متحدثا ورائدا بهذه الصناعة وما يقرب من 1500 كعدد للحاضرين.

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

رئيس الوزراء في مؤتمر سيلمس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا” الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش الجلسة الأولى لافتتاح المؤتمر أن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل.

وترى شركة E Finance أن المؤتمر يأتي في صلب اهتماماتها التي تسعى لتقديم أفضل الحلول لتطوير مجتمع المعاملات المالية إلى آليات لا نقدية والتحول إلى الشمول المالي والرقمي، كما يشارك إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس متحدثا رئيسيا في جلسة "الحكومة الرقمية 4.0" خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر