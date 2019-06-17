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«مدبولي» يفتتح مؤتمر Seamless لدعم الاقتصاد الرقمي

أحد المؤتمرات الرائدة في المدفوعات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية ويضم أكثر من 85 متحدثا ورائدا بهذه الصناعة وما يقرب من 1500 كعدد للحاضرين.
تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
رئيس الوزراء في مؤتمر سيلمس
رئيس الوزراء في مؤتمر سيلمس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا” الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش الجلسة الأولى لافتتاح المؤتمر أن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل.
وترى شركة E Finance أن المؤتمر يأتي في صلب اهتماماتها التي تسعى لتقديم أفضل الحلول لتطوير مجتمع المعاملات المالية إلى آليات لا نقدية والتحول إلى الشمول المالي والرقمي، كما يشارك إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس متحدثا رئيسيا في جلسة "الحكومة الرقمية 4.0" خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر
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حظر-التوكتوك. (1)

«التوك توك» في المدن الجديدة.. حظر على ورق

قرر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حظر سير التوك توك بمحاور المدينة الرئيسية وشوارعها الجانبية، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة 7 راكب «فان» لتكون بديلا عن تلك المركبات للتخلص من العشوائية، فما حقيقة هذا الحظر؟، وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟، وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أو تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
خضار

التموين تواجه أزمة نقص المنتجات بالمؤشر الجغرافي

شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية خللا فى حجم المعروض من الخضار. وجاءت البداية الأقوى مع ارتفاع أسعار البطاطس ووصول الكيلو لنحو 20 جنيها، ثم تلا ذلك ارتفاع أسعار الطماطم لنحو ثلاثة أضعاف السعر المطروح ووصول الكيلو لنحو 12 لـ15 جنيها، وأخيرا جاءت أزمة الليمون التى وصل خلالها السعر إلى نحو 80 جنيها، الأمر لم يتوقف عند الخضار بل طال الياميش فى موسم رمضان وبعض أصناف البقوليات ومن بينها العدس والأرز والفول، كل هذا دفع عددا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين لدراسة الأمر فى محاولة منها للوقوف على حل جذري لأزمة نقص السلع فى الأسواق.
عمرو-طلعت-وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

الاستثمار في مراكز البيانات أولى خطوات التحول الرقمي

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البيانات The future of Data Centers (FDC) والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "ايفينتي" والتي جاءت تحت عنوان" التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات "وأدارها المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS Holding على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية والحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات».
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المؤتمر-الثالث-لمستقبل-مراكز-البيانات ‎

3 مليارات جنيه استثمارات في مراكز البيانات العملاقة

أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات The future of Data Centers الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أهمية صناعة مراكز البيانات بوصفها ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وأن صناعة مراكز البيانات ستساهم في تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في بناء الاقتصاد، خاصة أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي تقدّر استثماراتها المبدئية بأكثر من 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الخاصة.
وزارة-المالية

ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
وزير-المالية -محمد-معيط

للتيسير على الممولين| المالية تعدل لائحة ضريبة الدخل

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، بما يسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم. وتضمنت التعديلات إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولى ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية الخاصة به.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: توفير 100 خدمة إلكترونية على بوابة الحكومة

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تقرير لها، عن جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول.
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