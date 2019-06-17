«مدبولي» يفتتح مؤتمر Seamless لدعم الاقتصاد الرقمي
أحد المؤتمرات الرائدة في المدفوعات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية ويضم أكثر من 85 متحدثا ورائدا بهذه الصناعة وما يقرب من 1500 كعدد للحاضرين.
تحرير:أحمد البرماوي
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
رئيس الوزراء في مؤتمر سيلمس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا” الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش الجلسة الأولى لافتتاح المؤتمر أن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل.
وترى شركة E Finance أن المؤتمر يأتي في صلب اهتماماتها التي تسعى لتقديم أفضل الحلول لتطوير مجتمع المعاملات المالية إلى آليات لا نقدية والتحول إلى الشمول المالي والرقمي، كما يشارك إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس متحدثا رئيسيا في جلسة "الحكومة الرقمية 4.0" خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر
وترى شركة E Finance أن المؤتمر يأتي في صلب اهتماماتها التي تسعى لتقديم أفضل الحلول لتطوير مجتمع المعاملات المالية إلى آليات لا نقدية والتحول إلى الشمول المالي والرقمي، كما يشارك إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس متحدثا رئيسيا في جلسة "الحكومة الرقمية 4.0" خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ويستعرض خلالها أحدث الحلول والخدمات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات في مجال الخدمات المالية.
في نفس السياق كشفت شركة ماستركارد، العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال المدفوعات الرقمية، وناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق رؤيتها للاقتصاد الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية، خلال المؤتمر.
وأوضحت الشركة أن رعايتها للمؤتمر تأتي في إطار التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري للحد من المعاملات النقدية وتحقيق التحول لمجتمع لا نقدي. وتحدث في المؤتمر كل من جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، ومجدي حسن، مدير عام شركة ماستركارد في مصر وباكستان، وأكدا على التعاون المستمر للشركة مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالي، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم أحدث الحلول التقنية للمدن الذكية.
واستعرضت ماستركارد في جناحها بالمؤتمر أحدث تقنيات الدفع المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية، فعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمت ماستركارد حلولاً مبتكرة للحد من الاقتصاد الموازي وميكنة جميع معاملات الموردين، وتزويد الشركات بأدوات إلكترونية لإدارة أموالها بشكل أكثر مرونة وتمكينها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وأعلنت شركة بيزنيس بومرز إحدى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها كراعي فضي لتقديم أحد مشروعاتها "zVendo" في فعاليات المؤتمر، ويقول سامح عبد الفتاح المؤسس والرئيس التنفيذى التكنولوجى لشركة بومورز إنهم يستعرضون خلال المعرض منصة zVendo وهى منصة التجارة الإلكترونية والمكان الأنسب لبناء متجر خاص وعرض منتجات على الإنترنت وتوسيع دائرة العملاء من خلال تصميمات جاهزة الاستخدام.
وأضاف سامح أن zbendo يعد متجر متكامل متعدد الخصائص لضمان تجربه بيع أكثر سهوله وأكثر ربحاً، مع توافر قنوات متعددة للبيع تتضمن متجرا إلكترونيا، تطبيق الهاتف للمتجر، و تطبيق نقاط البيع الذى يمكنك من البيع في محلك الرئيسي وربط متجرك الإلكتروني بمنافذ البيع الأخرى، لكي تتابع مبيعاتك ومخزونك من المنتجات من مكان واحد، من خلال أي أجهزة متوفرة لديك.
وأكد سامح أنه من أهم المميزات التي ستتوفر لك عند استخدامك لهذة المنصة هو أنها ستتيح لك التحكم الكامل بشكل سهل في مخزون المنتجات بمتجرك ومتابعة الطلبات والمبيعات, من خلال لوحة التحكم في المتجر ومن خلال أداة تحليل جوجل و فيسبوك بيكسل, مما يجعلك قادر على فهم عملائك والتعرف على نسبة المشترين الفعليين من متجرك.
وأشار سامح عبد الفتاح إلى أن هذا المؤتمر يعقد لإجراء مناقشات وتبادل وجهات النظر وتقييم العديد من الاسترتيجيات البنكية واستراتيجيات المدفوعات من قِبل حاملي الأسهم الخاصه بصناعة التجارة الإلكترونية علاوة على الحديث عن مستقبل الصناعة.
واستعرض سامح خلال فعاليات المؤتمر مستقبل الصناعة وأهم النصائح والخطوات الفعاله لتأسيس مشروعك أونلاين بشكل فعال.