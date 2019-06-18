إنستجرام يطلق خاصية جديدة لاستعادة الحسابات المخترقة

في العام الماضي، ذكرت العديد من التقارير كيف اخترق المتسللون حسابات إنستجرام لمصادر رفيعة المستوى واستخدامها كرهائن، شملت الأهداف العديد من الشخصيات العامة

تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

انستجرام

أعلن تطبيق الصور والفيدوهات إنستجرام أنه يختبر عددًا من التغييرات التي ربما تسهل على المستخدمين استعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي قد تجعل من الصعب سرقة أسماء مستخدمي إنستجرام من الأساس. تأتي تلك الأنباء بعد أن واجه العديد من مستخدمي إنستجرام مشكلات في العودة إلى حساباتهم المخترقة، في بعض الحالات التي أبلغت عنها العديد من التقارير، لجأ الضحايا الذين تم اختراقهم إلى المتسللين ذوي القبعة البيضاء لمساعدتهم على استعادة إمكانية الوصول إلى حسابهم بعد أن أصبحوا محبطين بسبب عدم دعم الشركة الكافي لهم.

قال متحدث باسم إنستجرام في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نعلم أن فقدان الوصول إلى حسابك يمكن أن يكون تجربة محزنة، لدينا إجراءات صارمة لمنع تعرض الحسابات للاختراق، بالإضافة إلى تدابير لمساعدة الأشخاص على استرداد حساباتهم، كما سمعنا من عدد من مستخدمي الموقع أن تلك الإجراءات ليست كافية، وأنهم يكافحون