إنستجرام يطلق خاصية جديدة لاستعادة الحسابات المخترقة

في العام الماضي، ذكرت العديد من التقارير كيف اخترق المتسللون حسابات إنستجرام لمصادر رفيعة المستوى واستخدامها كرهائن، شملت الأهداف العديد من الشخصيات العامة
أعلن تطبيق الصور والفيدوهات إنستجرام أنه يختبر عددًا من التغييرات التي ربما تسهل على المستخدمين استعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي قد تجعل من الصعب سرقة أسماء مستخدمي إنستجرام من الأساس.
تأتي تلك الأنباء بعد أن واجه العديد من مستخدمي إنستجرام مشكلات في العودة إلى حساباتهم المخترقة، في بعض الحالات التي أبلغت عنها العديد من التقارير، لجأ الضحايا الذين تم اختراقهم إلى المتسللين ذوي القبعة البيضاء لمساعدتهم على استعادة إمكانية الوصول إلى حسابهم بعد أن أصبحوا محبطين بسبب عدم دعم الشركة الكافي لهم.
قال متحدث باسم إنستجرام في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نعلم أن فقدان الوصول إلى حسابك يمكن أن يكون تجربة محزنة، لدينا إجراءات صارمة لمنع تعرض الحسابات للاختراق، بالإضافة إلى تدابير لمساعدة الأشخاص على استرداد حساباتهم، كما سمعنا من عدد من مستخدمي الموقع أن تلك الإجراءات ليست كافية، وأنهم يكافحون
قال متحدث باسم إنستجرام في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نعلم أن فقدان الوصول إلى حسابك يمكن أن يكون تجربة محزنة، لدينا إجراءات صارمة لمنع تعرض الحسابات للاختراق، بالإضافة إلى تدابير لمساعدة الأشخاص على استرداد حساباتهم، كما سمعنا من عدد من مستخدمي الموقع أن تلك الإجراءات ليست كافية، وأنهم يكافحون لاستعادة إمكانية الوصول إلى حساباتهم.
أضاف المتحدث: "التغيير الأول، الذي سيبدأ إنستجرام في اختباره الفترة المقبلة، سيسهل عليك تسجيل الدخول واستعادة حسابك إذا تم اختراقه".
بعد إدخال كلمة مرور غير صحيحة مرارًا وتكرارًا -من المفترض أن المتسللين قاموا بتغيير كلمة المرور المرتبطة بحسابك على إنستجرام- أو عن طريق النقر فوق خيار بحاجة إلى مزيد من المساعدة" في صفحة تسجيل الدخول.
كيف تستعيد الحساب من المتسللين:
سيُطلب من مستخدمي إنستجرام إدخال عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك أو الحساب الذي استخدمته عند الاشتراك في إنستجرام.
أضاف المتحدث أن الموقع سيرسل بعد ذلك رمزًا مكونًا من ستة أرقام للسماح لك باستعادة الوصول إلى الحساب.
هناك مشكلة في بعض عمليات الاستيلاء على حساب إنستجرام، وهي أن المتسلل يمكنه أحيانًا أيضًا الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للضحية أو أنه يتحكم في رقم هاتفه أيضًا.
مع وضع ذلك في الاعتبار، أضاف المتحدث الرسمي، أنه عندما تعيد الوصول إلى حسابك، سنتخذ تدابير إضافية لضمان عدم تمكن أي متسلل من استخدام الرموز المرسلة إلى عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف للوصول إلى حسابك من جهاز مختلف.
هذه العملية يمكن أن تسمح لضحية القرصنة بالعودة إلى حسابهم حتى لو قام المتسلل بتغيير اسم مستخدم الحساب.
بناءً على هذا التغيير، وتحديدًا حول مسألة سرقة أسماء المستخدمين، قال المتحدث الرسمي باسم إنستجرام إن إحدى الميزات ستضمن أن اسم المستخدم الخاص بك آمن لفترة من الوقت بعد أي تغييرات في الحساب، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يطالب به شخص آخر إذا كنت تفقد الوصول إلى حسابك".
أضاف المتحدث: "مع هذه الميزة، نمنح صاحب الحساب ضمان معرفة أن اسم المستخدم الخاص به لن يكون متاحًا ليطالب به شخص آخر لفترة من الوقت بعد أي تغييرات، مضيفًا أن الميزة متاحة حاليًّا لمستخدمي أندرويد وهي تعمل على نظام التشغيل أجهزة أبل.
أكد مصدر مطلع على الأمر: "أن إجراءات إنستجرام لاستعادة الحسابات ستجعل السوق أكثر صرامة من خلال إجبار المستخدمين على وضع أسمائهم على الحساب، حيث يتم تضمين الوصول إلى البريد الإلكتروني وأي رقم سابق مرفق".
في العام الماضي، ذكرت العديد من التقارير كيف اخترق المتسللون حسابات إنستجرام لمصادر رفيعة المستوى واستخدامها كرهائن، شملت الأهداف العديد من الشخصيات العامة والمؤثرين العالميين على إنستجرام، وعادة ما اقتحم المتسللون حسابًا بالتظاهر بأنهم علامة تجارية لمنتج ما، ثم إرسال بريد إلكتروني للتصيد. بمجرد الدخول، قام المتسللون بتغيير كلمة المرور الخاصة بالضحية.