الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته
عرض على زوجته مشاركتها أعمال المنزل ورعاية طفلهما نظير الاستغناء عن الخادمات لكنها رفضت هي ووالدتها وهجرت الزوجة مسكن الزوجية بما دفعه لإقامة الدعوى لإسقاط حقوقها المادية
تحرير:سماح عوض الله
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
عناد زوجة - أرشيفية
تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.
شرح الرجل أن زوجته فتاة وحيدة وسط 4 أشقاء ذكور، ووالدها يعمل سمسار أراض، تعرف على أسرتها فى حفل عقد قران أحد أصدقائه معارف أبيها، أعجب بمظهرها المنمق وطباعها الهادئة، واستعلم عن أسرتها وقرر التقدم لخطبتها، وفى أول زيارة له إلى منزل العروس، حضرت الخادمة تقدم الشاي وليس عروسه، فيما تولت العروس تحلية الشاي،
شرح الرجل أن زوجته فتاة وحيدة وسط 4 أشقاء ذكور، ووالدها يعمل سمسار أراض، تعرف على أسرتها فى حفل عقد قران أحد أصدقائه معارف أبيها، أعجب بمظهرها المنمق وطباعها الهادئة، واستعلم عن أسرتها وقرر التقدم لخطبتها، وفى أول زيارة له إلى منزل العروس، حضرت الخادمة تقدم الشاي وليس عروسه، فيما تولت العروس تحلية الشاي، وما إن همت بوضع السكر فى الفنجان حتى سكبته، وفشلت فى صب الشاي، وكلفت والدتها الخادمة بحمل ما أتلفته ابنتها وجلب بديل.
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يقول الزوج: «لا أدري لماذا شعرت بالارتباك، وأن العروس ليست مؤهلة لتحمل مسئولية منزل وأسرة، وحينما طلبت مشورة شقيقتي رجحت أن ما حدث أمر تافه وأرجعته إلى احتمالية الارتباك التقليدي فى أول مقابلة للعروسين، وأكدت شقيقتها أنها مثل العروس كانت متوترة فى مقابلة زوجها، وتهكمت من قلقه وضحكت وهى تقول له: "الطبيعي إنها تدلق عليك الشاي إحمد ربنا إن دا ماحصلش".
وبعد الخطبة سأل المحاسب خطيبته عن مدى اعتمادها على الخادمة، وأخبرته أنها تجيد أعمال المنزل، لكن منزلهم كبير بما يجعلها ووالدتها تحتاجان للمساعدة، فطلب منها أن تعد له طعامًا من صنع يديها، ويبدو أن ملاحظته أثارت انتباه حماته، حتى إنه طوال زياراته في أثناء فترة الخطبة التى امتدت لقرابة 8 أشهر، لم يصادف الخادمة فى منزل عروسه مطلقًا، وكانت العروس هى من تقدم له الطعام والمشروبات بخلاف ما حدث فى أول مقابلة.
وعقب عقد القران أعلمت الزوجة المحاسب أنها ستستعين بخادمة فى مسكنهم، وهى الفكرة التى عارضها الزوج، لتتدخل الحماة وتصر على الخادمة، وأكدت له أنها تعمل لديها فى منزلها، وستقسم أيام الأسبوع بين المنزلين، وفى النهاية أجرها ثابت، وشرح الزوج أنه غير متقبل الفكرة من الأساس بغض النظر عن التكلفة المادية، فوجدها وابنتها تحدثانه عن الاستمتاع بالحياة، وعدم إضاعة العروسين وقتهما فى الأعمال المنزلية، بخلاف توتر الابنة من المنزل الجديد، وحاجتها إلى مساعدة حتى تستقر أمورهما، وتدريجيًا يمكنهما الاستغناء عن الخادمة، حتى وافق.
وجاءت الموافقة وبالًا على الزوج -حسب أقواله- وبدلًا من الاستغناء عن الخادمة تدريجيًا باتت واقعا مفروضا طوال أيام الأسبوع، وليس لثلاثة أو أربعة أيام فقط، خاصة مع حمل زوجته ثم وضع مولودهما.
وعلى الرغم من معارضة الزوج للاستعانة بخادمة من الأساس، بات مطالبًا بتولى أعباء البحث عن خادمة، ترضى زوجته كثيرة التكليفات والأوامر التى تجعله يشعر بالشفقة على الخادمات مهما حملن من عيوب، وبلغ عدد الخادمات اللاتى تم استبدالهن على مدى عام ونصف 8 خادمات، ومع كل واحدة منهن مشكلة داخل المنزل، وأخيرًا عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل ورعاية طفلهما، نظير الاستغناء عن الخادمة، لكنه فوجئ بثورة غضب من زوجته ووالدتها، إلى حد هجر زوجته مسكن الزوجية.
تفاقم الخلاف بين الزوجين، وتمسك الزوج بموقفه بالرفض القاطع للاستعانة بخادمة، خاصة بعدما تعرضوا لسرقة مصوغات زوجته ومدخرات له من المنزل، من آخر خادمة، والتى تمكن رجال الأمن من ضبطها وكانت صرفت جزءا كبيرا من المال فيما استردوا المصوغات منها، وفى المقابل أصرت الزوجة على موقفها، وترفض العودة إلى مسكن الزوجية لقرابة 6 أشهر، بما دفعه لإقامة دعوى نشوز ضدها، لإسقاط حقوقها قبل تطليقها لو استمرت فى عنادها معه.