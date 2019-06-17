الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته

عرض على زوجته مشاركتها أعمال المنزل ورعاية طفلهما نظير الاستغناء عن الخادمات لكنها رفضت هي ووالدتها وهجرت الزوجة مسكن الزوجية بما دفعه لإقامة الدعوى لإسقاط حقوقها المادية

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

عناد زوجة - أرشيفية

تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.

شرح الرجل أن زوجته فتاة وحيدة وسط 4 أشقاء ذكور، ووالدها يعمل سمسار أراض، تعرف على أسرتها فى حفل عقد قران أحد أصدقائه معارف أبيها، أعجب بمظهرها المنمق وطباعها الهادئة، واستعلم عن أسرتها وقرر التقدم لخطبتها، وفى أول زيارة له إلى منزل العروس، حضرت الخادمة تقدم الشاي وليس عروسه، فيما تولت العروس تحلية الشاي،