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«موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلس

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا، مدللا على رؤيته بأن مجلس الأمن لم يصدر أي إدانة لم ايقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا خلال حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موقفه صريحا وواضحا منذ البداية، إذ أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي، مشددا على أن الحقيقة غائبة على صانع القرار في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهناك من لا يعرف تركية الشعب الليبي.
وأشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال لقائهما الأخير في القاهرة، تقديم كامل الدعم للجيش الوطني لمكافحة الإرهاب، ودعم احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أشكال التدخل كافة، ودعم دور البرلمان باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية، لافتا إلى أن اللقاء بينهما كان صريحا وواضحا.وأكد
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الكويت

للمرة الثانية.. الكويت تستبعد المعلمين المصريين من التعيينات الجديدة

واصلت وزارة التربية الكويتية استبعاد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية الجديدة، إذ أعلنت حاجتها إلى 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وحددت 3 جنسيات عربية، لم تكن بينها المصرية، إذ قال فهد الغيض، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية، إنهم خاطبوا سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

كيف بدا البشير في ظهوره الأول منذ عزله؟

منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، تناولت العديد من التقارير أحواله، وكانت جميعها تؤكد أن الوضع الصحي للرئيس المعزول في تدهور مستمر منذ إيداعه في السجن، فهناك من أكد معاناته من حالة نفسية صعبة، وهناك من أعلن عن إصابته بجلطة، ووصل الأمر إلى أقاويل تؤكد أن الوضع الصحي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة. إلا أن الظهور الأول للبشير أمس منذ عزله جاء ليكشف عكس كل تلك الأقاويل التي تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ويدحض كل تلك الشائعات.
عبد-الملك-الحوثي

تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها

تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.
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صحف سعودية: طائرات بسماء الخليج وواشنطن لا تريد حربا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تحليق طائرات سعودية وأمريكية في سماء منطقة الخليج، كما تناولت آخر التطورات في السودان واستعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تحليق طائرات سعودية - أمريكية على منطقة الخليج"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تحليق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "ف-15 سي"، في تشكيل مشترك، على منطقة الخليج العربي، أمس الأحد ، بمساندة، طائرات أخرى تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
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السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
القمة الاسلامية فى مكة (1)

هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟

اعتادت قطر في الآونة الأخيرة على لفت الأنظار إليها، من خلال عدم تنفيذ البروتوكولات والقواعد والنظم المتبعة في القمم، من خلال الانسحاب من القمم أثناء جلسات الانعقاد. فخلال القمة الإسلامية التي انعقدت أمس الجمعة في مكة المكرمة، انسحب الوفد القطري المشارك، من القمة خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الدافع وراء تلك الخطوة، وتباينت التفسيرات حول ذلك، والتي لم يصدر عن الدوحة أي تعليق حولها حتى الآن .
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السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز نفي طهران خوض حرب مع واشنطن

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدّر نفي إيران خوض حرب مع أمريكا عناوين الأخبار، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "طهران: لن نخوض حربا مباشرة أو بالوكالة مع واشنطن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن أن إيران أعلنت أمس، أنها لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة تحت أي ظرف، بينما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجومًا غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنًا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.
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