«موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلس

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا، مدللا على رؤيته بأن مجلس الأمن لم يصدر أي إدانة لم ايقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا خلال حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موقفه صريحا وواضحا منذ البداية، إذ أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي، مشددا على أن الحقيقة غائبة على صانع القرار في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهناك من لا يعرف تركية الشعب الليبي.

وأشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال لقائهما الأخير في القاهرة، تقديم كامل الدعم للجيش الوطني لمكافحة الإرهاب، ودعم احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أشكال التدخل كافة، ودعم دور البرلمان باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية، لافتا إلى أن اللقاء بينهما كان صريحا وواضحا.وأكد