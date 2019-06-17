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يقلل من التهاب العضلات.. فوائد تناول عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على كمية من الماء تصل إلى 90% فهو يساعد بشكل كبير على الشعور بالإمتلاء، كما إنه غني بالألياف الغذائية التي تعطيك دائمًا شعور بالشبع وتبطيء من عملية الهضم.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
فوائد عصير البطيخ
فوائد عصير البطيخ
بالرغم من إن الجميع يشتاق للشتاء بأمطاره، إلا إنه يوجد ما يميز الصيف، فتنوع الفواكه في هذا الفصل يجعلك تحصل على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، وإذا كنت لا تحب نوع محدد من الفاكهة ستجد أنواع أخرى تمدك بما تريد وذلك على عكس فصل الشتاء، حيث الفواكه المحدودة، فعلى سبيل المثال البطيخ هو "ملك الصيف"، فهو من أكثر الفواكه التي تشعرك بالانتعاش كما إنه يمنحك معدلات عالية من الترطيب، وللاستمتاع به بشكل أكبر يمكنك تناوله كصير طازج، وستحصل على كثير من الفوائد الغذائية الرائعة، نقلًا عن "dailyhealthpost".
يتميز البطيخ بإنه خالي تمامًا من السعرات الحرارية، حيث إنه يحتوي على 91% ماء، مما يجعله أفضل صديق للأنظمة الغذائية الصحية، كما إنه غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، فلك أن تتخيل إن كوب واحد من عصير البطيخ سيمنحك ما يعادل 21% من فيتامين C، إضافة إلى 18% من فيتامين A. حيث وجدت بعض الدراسات،
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بذور الأفوكادو فيها شفاء من الأمراض.. كيف تتناولها؟

الأفوكادو غني بالمواد المغذية، لكن الكثير من الأشخاص لا يدركون أن بذور الأفوكادو هي أيضًا جزء لا يتجزأ من هذه الأطعمة التي لها قيمة غذائية. من المعروف أن بذور الفاكهة تحتوي على السيانيد السام، ولكن بذور الأفوكادو تحتوي على ما يسمى بالعفص، وهو نفس مادة البوليفينول التي توجد بشكل طبيعي في الشاي الأخضر. وفي دراسة نشرت عام 2013 في مجلة Scientific World، خلص الباحثون إلى أن مستخلص بذور الأفوكادو بجرعات تقل عن 250 ملجم / كجم آمن ولم يظهر أي سمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
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الفجل مليء بالبكتيريا.. تجنبي تناوله خلال الحمل

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حاربي التجاعيد وتساقط الشعر بوصفات من الزبادي

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هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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«السبانخ والأسماك».. احرص على تناول 4 أطعمة في رمضان

توجد كثير من الأطعمة التي تعد بمثابة صيدلية متنقلة، نظرا لأنها تحتوي على كثير من الفوائد الغذائية الهامة للجسم، فقيمتها الغذائية تجعلها دائما في أول قائمة الطعام التي يوصى بها الأطباء، السبانخ والأسماك واللبن على سبيل المثال، فالسبانخ تتميز بخصائص تجعلها قادرة على العناية بالبشرة وتحسين الرؤية وتنظم ضغط الدم، إضافة إلى منع ظهور علامات تقدم العمر المبكرة، والأسماك أيضا تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها تقلل من خطورة النوبات القلبية، إذ عليك بإدراج هذه الأطعمة في قائمة الطعام الرمضانية.
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