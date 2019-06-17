يقلل من التهاب العضلات.. فوائد تناول عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على كمية من الماء تصل إلى 90% فهو يساعد بشكل كبير على الشعور بالإمتلاء، كما إنه غني بالألياف الغذائية التي تعطيك دائمًا شعور بالشبع وتبطيء من عملية الهضم.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

فوائد عصير البطيخ

بالرغم من إن الجميع يشتاق للشتاء بأمطاره، إلا إنه يوجد ما يميز الصيف، فتنوع الفواكه في هذا الفصل يجعلك تحصل على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، وإذا كنت لا تحب نوع محدد من الفاكهة ستجد أنواع أخرى تمدك بما تريد وذلك على عكس فصل الشتاء، حيث الفواكه المحدودة، فعلى سبيل المثال البطيخ هو "ملك الصيف"، فهو من أكثر الفواكه التي تشعرك بالانتعاش كما إنه يمنحك معدلات عالية من الترطيب، وللاستمتاع به بشكل أكبر يمكنك تناوله كصير طازج، وستحصل على كثير من الفوائد الغذائية الرائعة، نقلًا عن "dailyhealthpost".

يتميز البطيخ بإنه خالي تمامًا من السعرات الحرارية، حيث إنه يحتوي على 91% ماء، مما يجعله أفضل صديق للأنظمة الغذائية الصحية، كما إنه غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، فلك أن تتخيل إن كوب واحد من عصير البطيخ سيمنحك ما يعادل 21% من فيتامين C، إضافة إلى 18% من فيتامين A. حيث وجدت بعض الدراسات،