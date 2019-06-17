يقلل من التهاب العضلات.. فوائد تناول عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على كمية من الماء تصل إلى 90% فهو يساعد بشكل كبير على الشعور بالإمتلاء، كما إنه غني بالألياف الغذائية التي تعطيك دائمًا شعور بالشبع وتبطيء من عملية الهضم.
بالرغم من إن الجميع يشتاق للشتاء بأمطاره، إلا إنه يوجد ما يميز الصيف، فتنوع الفواكه في هذا الفصل يجعلك تحصل على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، وإذا كنت لا تحب نوع محدد من الفاكهة ستجد أنواع أخرى تمدك بما تريد وذلك على عكس فصل الشتاء، حيث الفواكه المحدودة، فعلى سبيل المثال البطيخ هو "ملك الصيف"، فهو من أكثر الفواكه التي تشعرك بالانتعاش كما إنه يمنحك معدلات عالية من الترطيب، وللاستمتاع به بشكل أكبر يمكنك تناوله كصير طازج، وستحصل على كثير من الفوائد الغذائية الرائعة، نقلًا عن "dailyhealthpost".
يتميز البطيخ بإنه خالي تمامًا من السعرات الحرارية، حيث إنه يحتوي على 91% ماء، مما يجعله أفضل صديق للأنظمة الغذائية الصحية، كما إنه غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، فلك أن تتخيل إن كوب واحد من عصير البطيخ سيمنحك ما يعادل 21% من فيتامين C، إضافة إلى 18% من فيتامين A.
حيث وجدت بعض الدراسات،
يتميز البطيخ بإنه خالي تمامًا من السعرات الحرارية، حيث إنه يحتوي على 91% ماء، مما يجعله أفضل صديق للأنظمة الغذائية الصحية، كما إنه غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، فلك أن تتخيل إن كوب واحد من عصير البطيخ سيمنحك ما يعادل 21% من فيتامين C، إضافة إلى 18% من فيتامين A.
حيث وجدت بعض الدراسات، إن هناك بعض من التركيزات المثيرة للإعجاب فيما يتعلق بمضادت الأكسدة الفينولية والفلافونويد والليكوبين والسيترولين وفيتامين C في كل جزء من البطيخ، وما يلي بعض من الفوائد الهامة لعصير البطيخ:
1-يقلل من التهاب العضلات
توجد كثير من الدراسات التي توضح إن المعادن والعناصر الغذائية التي توجد في البطيخ تساعد في التهدئة من التهاب العضلات، وكشفت دراسة أخرى إن الرجال الذين يقومون بتناول عصير البطيخ الطبيعي قبل التدريبات الخاصة بهم، قللت من التعرض لالتهاب العضلات لمدة أربعة وعشرون ساعة، مقارنة بهؤلاء الذين يتناولون العلاجات البديلة، وفي خلال البحث عن فوائد عصير البطيخ وضحت دراسة أخرى إن جرعة واحدة من عصير الليمون أو البطيخ باعتباره مكمل غذائي قبل ممارسة التمرينات يمكن أن يكون كافٍ بشكل كبير؛ وذلك من أجل تحسين أدائك.
2-فقدان الوزن
يعتبر البطيخ من الفواكه المفيدة من أجل الراغبين في فقدان الوزن، فوفقًا لبعض الدراسات فإن السيترولين الموجود بالبطيخ (هو حمض من الأحماض الأمينية) يعتبر المفتاح الرئيسي لكيفية تخزين الدهون، وبما إنه يحتوي على نسبة كبية من الماء تصل إلى 90% فهو يساعد بشكل كبير على الشعور بالإمتلاء، كما إنه غني بالألياف الغذائية التي تعطيك دائمًا شعور بالشبع وتبطيء من عملية الهضم، مما يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، لذا يمكنك الآن التوقف عن تناول العصائر الصناعية المحملة بكميات كبيرة من السكر.
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3-يحمي من السرطان
كشف بعض الباحثون إن الأطعمة التي تعد غنية بفيتامين C واللوكبين ومضادات الأكسدة الأخرى لديها تأثير وقائي ضد أنواع كثيرة من السرطان المتعلقة بالجهاز الهضمي، وبالنسبة للرجال فيساعد عصير البطيخ بشكل فعال في التقليل من الإصابة بسرطان البروستاتا.
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4-يحسن من معدلات السكر في الدم
بما إن عصير البطيخ يعتبر مصدر غني بالسيترولين، فهو يعمل على زيادة الأحماض الأمينية الهامة في الجسم مثل الأرجينين، ففي بعض التجارب المعملية وجد العلماء إن زيادة حمض الأرجينين يساعد في الحفاظ على معدلات السكر في الدم، بالتالي يقل معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للمصابين بمرض السكري من النوع الثاني.
5-يحسن من الرؤية
بما إن البطيخ يحتوي على معدلات عالية من البيتا كاروتين، فهو يعتبر جيد بشكل كبير للعينين، فهل تعلم إن البيتا كاروتين يتحول في جسمك إلى فيتامين A، الذي يعتبر بالغ الأهمية فيما يتعلق بصحة العينين، فيساعد مضاد الأكسدة هذا على حماية سطح عينيك إضافة إلى الأغشية المخاطية من الباكتيريا والفيروسات من خلال بناء حاجز وقائي، كما إنه يحمي عينيك من الضمور البقعي المصاحب للتقدم في العمر.
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