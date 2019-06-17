سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هضبة ترامب.. إسرائيل تكافئ واشنطن في الجولان المحتل

كافأ نتنياهو الرئيس الأمريكي بعد إعلان ترامب "سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 وتقيم فيها مستوطنات.
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
نتنياهو يدشن هضبة ترامب
نتنياهو يدشن هضبة ترامب
منذ وصوله للبيت الأبيض سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرضاء إسرائيل على حساب فلسطين وسوريا من خلال اتخاذ العديد من القرارت المجحفة التي تخالف الأعراف الدولية بداية من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، ثم اتباع العديد من وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، وصولا إلى الاعترف بـ"سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته في سوريا "هضبة الجولان". فأمس قامت حكومة الاحتلال خلال احتفالية عقدت في الجولان السوري المحتل، بالمصادقة على إقامة مستوطنة جديدة.
وفي خطوة ينظر إليها البعض على أنها "مكافأة" للرئيس الأمريكي على سياساته المنحازة للاحتلال الإسرائيلي منذ وصوله للحكم، حملت هذه المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي، حيث سيكون اسمها "رامات ترامب" أي "هضبة ترامب". ففي جلسة خاصة للحكومة في منطقة "بروخيم"، التي تبعد 12 كيلومترا فقط عن خط الهدنة مع سوريا بهضبة
اقرأ المزيد
الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
الحرس الثوري

رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.
نتنياهو-مع-زوجته-سارة

سارة نتنياهو تعترف بالنصب على إسرائيل برعاية زوجها

اعترفت سارة زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمام المحكمة، باستغلال منصب زوجها، بارتكاب "خطأ جنائي"، موضحة أنها أساءت استخدام أموال الدولة من خلال طلب وجبات غير مصرح بها، وذلك بعد مثولها أمام القضاء، في تهمة حصولها وموظف حكومي، من الدولة عن طريق الاحتيال على أكثر من 100 ألف دولار قيمة مئات الوجبات من مطاعم، في حين تمنع اللوائح طلب أي وجبات من المطاعم في حال تعيين الدولة طاه كموظف في البيت.. لكن زوجة نتنياهو لن تتعرض للسجن، بعد اتفاق قضائي تم قبل أن تقرر الاعتراف.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز الظهور الأول للبشير بعد عزله

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على تطورات الأوضاع في السودان والظهور الأول للرئيس المعزول حسن البشير، كما تناولت تداعيات الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "في أول ظهور له منذ عزله.. البشير يمثل أمام النيابة العامة"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مثل أمس، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ عزله في أبريل.
روحاني-مع-شينزو-آبي

هل تخفض زيارة «آبي» التوتر بين طهران وواشنطن؟

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت اليابان على خط الأزمة بإعلانها عن زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى إيران الأربعاء المقبل في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، في محاولة لخفض التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل الإعلان عن تلك الزيارة كانت اليابان الخط الأكثر سخونة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى جانب محاولات من جنيف ومسقط وبغداد، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران.
ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
دونالد ترامب

ملفات المحاكمة تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

على الرغم من محاولات الديمقراطيين المستمرة لإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح ملفات إدانته ومحاولة الوصول بها إلى منصات المحاكم في الولايات المتحدة، فإن الحصانة والقيمة التي يتمتع بها كرئيس للبيت الأبيض، لا تزال تعوق تلك المجهودات. وقد يرى الديمقراطيون وحتى الجمهوريون الراغبون في حساب ترامب، فرصة كبيرة إذا خرج من البيت الأبيض، حال خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، والتي بدأ الاستعداد لها مبكرًا عبر سلسلة من الجولات غير الرسمية في عدد من الولايات الأمريكية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org