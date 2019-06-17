كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟
المحكمة رأت أنه سبق محاكمته عن وقائع الاتهام فى الرشوة المحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات ولذلك انتهت إلى عدم جواز محاكمته مرة ثانية عن ذات الاتهام فى قضية كسب غير مشروع
تحرير:سماح عوض الله
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
صلاح هلال - أرشيفية
قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
صدر الحكم، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.
واستندت المحكمة فى حكمها بألا وجه لإقامة الدعوى إلى ما انتهى إليه جهاز الكسب بسابقة الفصل فى موضوع الاتهام، إذ كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى فى تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا
صدر الحكم، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.
واستندت المحكمة فى حكمها بألا وجه لإقامة الدعوى إلى ما انتهى إليه جهاز الكسب بسابقة الفصل فى موضوع الاتهام، إذ كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى فى تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة فى حق المتهم، لذلك تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التى وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى حددت جلسة المحاكمة.
كما استندت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم حسب توضيح مصادر قضائية لـ"التحرير"، إلى حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 11 من أبريل 2016، إذ عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ونائبه محيي قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مليونا ونصف المليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، وأمرت المحكمة حينها بمصادرة أموال «هلال» ونائبه محيي قدح، وعزلهما من منصبيهما، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب، ورأت المحكمة أن الحكم صادر عن ذات وقائع الاتهام الواردة بقضية الكسب غير المشروع، ومن ثم انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الأخيرة.
ويواجه صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق اتهامات بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله، وإفطارًا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق، وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
تجدر الإشارة إلى أنه في 22 من يونيو 2016، تقدم فريق الدفاع عن صلاح هلال بالطعن على الحكم الصادر ضده فى قضية الرشوة، أمام محكمة النقض، وترافع المحامي فريد الديب، مؤكدا أن جميع التسجيلات التى تمت بإذن صادر من النيابة العامة يوم 20 مايو 2015، بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين ومن تليفوناتهم المحددة فقط، هى تسجيلات باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد إذن النيابة إلى شخص آخر حتى لو كان الثلاثة طرفًا فيها.
صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة
وكانت محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى ضوء رفضها للطعون المقدمة من الوزير الأسبق ومساعده، على الحكم الجنائى الصادر بإدانتهما، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثانى نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين اثنين آخرين فى القضية (مقدم الرشوة والوسيط فى تقديمها) من العقوبة.