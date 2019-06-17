كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

المحكمة رأت أنه سبق محاكمته عن وقائع الاتهام فى الرشوة المحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات ولذلك انتهت إلى عدم جواز محاكمته مرة ثانية عن ذات الاتهام فى قضية كسب غير مشروع

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

صلاح هلال - أرشيفية

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة. واستندت المحكمة فى حكمها بألا وجه لإقامة الدعوى إلى ما انتهى إليه جهاز الكسب بسابقة الفصل فى موضوع الاتهام، إذ كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى فى تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا