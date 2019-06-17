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رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

حظرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل مع بنك أنصار المملوك للحرس الثوري الإيراني، قائلة إنه كان الوسيلة الرئيسية لدفع رواتب القوات التي تدير عمليات طهران في الشرق الأوسط
تحرير:أحمد سليمان ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
الحرس الثوري
الحرس الثوري
في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الحرس الثوري تمكن من تحدي الجهود الأمريكية للحد من أنشطته في الخارج، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب الهجمات الجديدة في خليج عمان. وتعاني الحكومة الإيرانية لدعم اقتصاد بلادها تحت ضغط العقوبات الأمريكية، لكن الحرس الثوري وجد مصادر
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إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
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سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

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منذ وصوله للبيت الأبيض سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرضاء إسرائيل على حساب فلسطين وسوريا من خلال اتخاذ العديد من القرارت المجحفة التي تخالف الأعراف الدولية بداية من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، ثم اتباع العديد من وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، وصولا إلى الاعترف بـ"سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته في سوريا "هضبة الجولان". فأمس قامت حكومة الاحتلال خلال احتفالية عقدت في الجولان السوري المحتل، بالمصادقة على إقامة مستوطنة جديدة.
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سارة نتنياهو تعترف بالنصب على إسرائيل برعاية زوجها

اعترفت سارة زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمام المحكمة، باستغلال منصب زوجها، بارتكاب "خطأ جنائي"، موضحة أنها أساءت استخدام أموال الدولة من خلال طلب وجبات غير مصرح بها، وذلك بعد مثولها أمام القضاء، في تهمة حصولها وموظف حكومي، من الدولة عن طريق الاحتيال على أكثر من 100 ألف دولار قيمة مئات الوجبات من مطاعم، في حين تمنع اللوائح طلب أي وجبات من المطاعم في حال تعيين الدولة طاه كموظف في البيت.. لكن زوجة نتنياهو لن تتعرض للسجن، بعد اتفاق قضائي تم قبل أن تقرر الاعتراف.
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