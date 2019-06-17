رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

حظرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل مع بنك أنصار المملوك للحرس الثوري الإيراني، قائلة إنه كان الوسيلة الرئيسية لدفع رواتب القوات التي تدير عمليات طهران في الشرق الأوسط
في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة.
إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الحرس الثوري تمكن من تحدي الجهود الأمريكية للحد من أنشطته في الخارج، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب الهجمات الجديدة في خليج عمان.
وتعاني الحكومة الإيرانية لدعم اقتصاد بلادها تحت ضغط العقوبات الأمريكية، لكن الحرس الثوري وجد مصادر
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الحرس الثوري تمكن من تحدي الجهود الأمريكية للحد من أنشطته في الخارج، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب الهجمات الجديدة في خليج عمان.
وتعاني الحكومة الإيرانية لدعم اقتصاد بلادها تحت ضغط العقوبات الأمريكية، لكن الحرس الثوري وجد مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك عقود بناء البنية التحتية الموقعة حديثا في سوريا والعراق، بالإضافة إلى شبكات التهريب الواسعة.
ويبدو أن الحرس الثوري، المجموعة التي تأسست لحماية أمن الأمة ولكن أنشطتها توسعت لتشمل الإنشاءات والبنوك والتهريب، تنمو في إيران لأنها تساعد على دعم الاقتصاد وتبقي الخصوم الأقوياء أكثر توازنا.
وكان قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي قد صرح في ديسمبر الماضي بأن "كل ما تراه يساهم اليوم في الدفاع عن جمهورية إيران الإسلامية، تم تحقيقه تحت وطأة العقوبات".
ومؤخرا أصبح خطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران أكبر، حيث تتهم إدارة ترامب الحرس الثوري بالوقوف وراء التفجيرات التي شلّت ناقلات النفط اليابانية والنرويجية يوم الخميس.
وسعى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطلع الأسبوع إلى الحصول على دعم دولي لادعاءات واشنطن، قائلا إنه "أمر لا لبس فيه" وإن المزيد من الأدلة سيظهر قريبا.
وأضاف في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز": "لدى لجنة الاستخبارات في الكونجرس الكثير من البيانات والكثير من الأدلة، وسيشاهد العالم الكثير منها".
من جانبها نفت طهران تورطها في هذه الهجمات والهجمات السابقة على ناقلات النفط في الخليج العربي الشهر الماضي، واتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة بمحاولة خلق ذريعة زائفة لجر إيران إلى الحرب.
الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على البلاد، وصنفت الحرس كمنظمة إرهابية، لمنع الشركات الأجنبية من التعامل معه، ورفضت تجديد الاستثناءات الممنوحة لاستيراد النفط الإيراني.
وفي مارس الماضي حظرت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل مع بنك "أنصار" المملوك للحرس الثوري، قائلة إنه كان الوسيلة الرئيسية لدفع رواتب فيلق "القدس" التابع للمجموعة، والذي يدير عمليات طهران في الشرق الأوسط، والمرتزقة الباكستانيين والأفغان في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، تقول الصحيفة الأمريكية إن بنك "أنصار" قام بتقديم ملايين الدولارات كقرض لشركة وهمية يسيطر عليها فيلق "القدس".
إلا أن السجلات تظهر أن الودائع النقدية لبنك "أنصار" زادت بنسبة 4% خلال الشهرين الماضيين، حيث حافظ على عوائد أعلى على حسابات التوفير.
ويتمكن الحرس الثوري من الحصول على التمويل من أعمال البناء عبر ذراعه الهندسية، شركة "خاتم الأنبياء"، في سوريا، حيث وقعت الشركة في العام الماضي عقودا لمعدات البناء والطاقة، على حد قول أحد مستشاري المجموعة.
وفي الوقت نفسه أقامت "خاتم الأنبياء" خطوط أنابيب للنفط والغاز في العراق بين بغداد وميناء البصرة النفطي، فضلا عن محطة لمعالجة المياه في البلاد.
لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟
وقال مسؤول سابق في الحرس الثوري إنه يكسب الأموال أيضًا من تهريب الوقود إلى خارج إيران، واستيراد المواد الاستهلاكية والسجائر إلى الجمهورية الإسلامية.
وقد اكتسب الحرس الثوري نفوذا في غرب العراق من خلال الاعتماد على الجماعات الشيعية المحلية، على حد قول شخص مقرب من الاستخبارات الأمريكية في المنطقة.
ففي الشهرين الماضيين، ساعد الحرس الثوري هذه الجماعات في شراء المنازل المهجورة بالمنطقة، وفي المقابل تحالفت هذه الجماعات سياسيا وعسكريا مع الحرس.
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أنه يتم تمويل أجور الميليشيات العراقية من الحكومة العراقية، وبالتالي فهي لا تتأثر بالعقوبات المفروضة على الحرس الثوري، حيث يعد احتضان الحكومة العراقية للميليشيات المعادية للولايات المتحدة، مصدر توتر بين واشنطن وبغداد.
الأربعاء الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة عراقية على القائمة السوداء، قالت إنها قامت بتهريب أسلحة قيمتها مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس.
وأشارت حنين غدار، الباحثة في معهد واشنطن، إلى أن الحرس الثوري يواصل إرسال الأموال إلى حزب الله اللبناني في سوريا عن طريق الرحلات الجوية.
جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي
في الوقت نفسه صعّد الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، والذين يمولون أنشطتهم من خلال فرض الضرائب على المواد الغذائية والوقود والتبغ، هجماتهم بطائرات دون طيار، والصواريخ على منشآت الطاقة والمطارات العسكرية في السعودية، ما يدل على تطور القدرات العسكرية للحوثيين.
ويقول القادة العسكريون الإيرانيون إن شبكة حلفائهم في المنطقة تمنح طهران ميزة جديدة، حيث صرح قائد الحرس الأعلى غلام علي رشيد للبرلمان الشهر الماضي، بأنه عندما اندلعت الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات من القرن الماضي، كانت "الجمهورية الإسلامية بمفردها".
وأضاف: "لكن الآن لديها حلفاء في جميع أنحاء المنطقة"، مؤكدا أن "العدو سيدفع ثمنا باهظا" إذا تعرضت إيران لهجوم.