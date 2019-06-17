تميمة و740 أتوبيسا.. عروس البحر تستعد لأمم إفريقيا (صور)

محافظ الإسكندرية: 100 مليون جنيه تجهيزات.. و"الرياضة": 50 شاشة عرض بمراكز الشباب والأندية.. ورفع كفاءة الطرق.. والنقل أنهت تجهيز الترام والأتوبيسات.. و400 متطوع

تحرير:محمد مجلي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

لا صوت يعلو فوق الحدث الكروي التاريخي الذي تترقبه مصر والقارة الإفريقية والعالم، وهو استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وكان لعروس البحر الأبيض المتوسط الحظ في أن تكون إحدى المحافظات التي ستستضيف مباريات البطولة على أحد أقدم ملاعبها وهو استاد الإسكندرية، ومنذ الإعلان عن اختيار مصر بديلا للكاميرون لتنظيم كان 2019 سارت الاستعدادات على قدم وساق، وبات العمل هو شعار المرحلة للانتهاء من جميع التجهيزات سواء داخل الملعب أو بأنحاء المدينة وهو ما ترصده "التحرير" في تقريرها التالي:

المجموعة الثانية تستقبل محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي ستقام مبارياتها على ملعب استاد الإسكندرية وتضم منتخبات "نيجيريا وبروندي وغينيا ومدغشقر" وحدد الاتحاد الإفريقي 4 أماكن لتدريب المنتخبات؛ إذ يتدرب المنتخب النيجيري في ملاعب الأكاديمية البحرية بأبو قير ويتدرب المنتخب الغينى باستاد

المجموعة الثانية

تستقبل محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي ستقام مبارياتها على ملعب استاد الإسكندرية وتضم منتخبات "نيجيريا وبروندي وغينيا ومدغشقر" وحدد الاتحاد الإفريقي 4 أماكن لتدريب المنتخبات؛ إذ يتدرب المنتخب النيجيري في ملاعب الأكاديمية البحرية بأبو قير ويتدرب المنتخب الغينى باستاد جامعة الإسكندرية، بينما يتدرب منتخب مدغشقر بالملعب الفرعي ببرج العرب ومنتخب بوروندي بملاعب نادي الاتحاد السكندري.

100 مليون جنيه تجهيزات

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن تكلفة الاستعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية في الإسكندرية بلغت حتى الآن نحو 100 مليون جنيه.

وعن أعمال التطوير أوضح المحافظ أنها ستشمل تطوير الاستاد داخليا بما يتناسب مع المكانة الحضارية له؛ إذ إنه من أقدم استادات العالم، وشملت أعمال التطوير المنطقة المحيطة بالاستاد من أعمال رصف وتشجير وتركيب بلدورات ودهانات وتخطيط وتركيب أعمدة إنارة تتناسب مع الطابع الحضاري والتاريخي للاستاد وتطوير حديقة الإسعاف مع مراعاة النسق الحضاري.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع أعمال الرصف والتخطيط للطرق المحيطة بالاستاد تمت وفق الكود العالمي، كما تمت مراعاة أماكن مرور ذوي القدرات الخاصة في المنطقة المحيطة بالاستاد لتسهيل حركتهم وإشراكهم في أجواء الاحتفال.

"قنصوة" أضاف أن المحافظة عملت على جميع المستويات للاستعداد لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، حتى يشعر المواطنون ورواد المدينة بالبهجة وفرحة استضافة مثل هذا الحدث الرياضي المهم، لافتا إلى أنه سيتم عمل العديد من العروض الاحتفالية في أثناء انعقاد البطولة وستبدأ هذه الأجواء الاحتفالية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المحافظ أنه تم إقامة شاشات عرض كبيرة في مراكز الشباب والشواطئ المجانية لإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من الجماهير لمشاهدة المباريات.

400 متطوع

أما أحمد جمال نائب محافظة الإسكندرية، فقال إن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية شهدت وجود 400 متطوع من الشباب الذين يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية لمساعدة زوار الإسكندرية المتواجدين لحضور المباريات، مؤكدا اهتمام المحافظة بإشراك جميع الفئات المجتمعية والعمرية في هذا الحدث الرياضي الكبير.

استاد الإسكندرية جاهز

وأكد الدكتور شريف سعد، مدير عام استاد الإسكندرية، الانتهاء من تجهيزات الملعب وأرضية الاستاد، وأعمال الإضاءة والمدرجات وكل ما يتعلق بشئون كرة القدم وفقا لتوجيهات الاتحاد الإفريقي، كما تم تجهيز المقصورة الرئيسة وقاعات استقبال الزوار وقاعة المركز الصحفى فضلا عن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالاستاد.

وأضاف مدير استاد الإسكندرية، أنه تم دعم الاستاد بأحدث منظومة للكاميرات ذات تكنولوجيا وجودة عالية، وتم رفع عدد الكاميرات من 45 كاميرا إلى 50 كاميرا لتغطي أرجاء الاستاد وتطوير البوابات ورفع كفاءة مقاعد الدرجة الثانية بالكامل، فضلا عن تطوير كامل لحمامات الاستاد وزيادة عددها وزيادة 4 غرف أخرى على أحدث طراز وهناك مقترح تخصيص المدرج رقم 2 للإعلاميين وزيادة المقاعد لـ200 مقعد.

تزيين السور الأثري

وشهد سور استاد الإسكندرية الأثري تزيينه بتميمة "توت" الخاصة بالبطولة وقال الدكتور إسلام عاصم إن البوابة الرئيسة هي جزء من سور الإسكندرية القديم الذي سمي بـ"بوابة الزهري" ويضم 10 بوابات لوجود قبر شيخ الصوفية الزهري والمقابل لها ويعود تقريبا إلى القرن الـ13 الميلادي.

وأشار إلى أنه تم الإبقاء عليه كما هو بموافقة الاتحاد الإفريقي بسبب أثريته وأنه تم موافقة وزارة الآثار والشباب والرياضة لإقامة متحف عن الرياضة مجسم تميمة البطولة.

50 شاشة عرض

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب بالإسكندرية، توفير شاشات عرض كبرى لمشاهدة بطولة أمم إفريقيا داخل المنشآت الشبابية والرياضية وذلك بنشر 50 شاشة بالأندية ومراكز الشباب.

وأوضحت أنه من المقرر مشاركة نحو 21 مركز شباب بشاشات كبرى من إجمالى 49 مركز شباب، مع مشاركة باقى مراكز الشباب من خلال شاشات عرض LCD الى جانب مساهمة نحو 11 ناديًا من الأندية الكبرى بالإسكندرية بتوفير شاشات عملاقة لتغطية أحداث البطولة.

"الشريف" أوصت بضرورة أن تتزين مراكز الشباب والأندية بالأعلام وتكثيف الأنشطة الرياضيه والثقافية والفنية كعامل جذب للشباب البراعم وأكدت ضرورة فتح قاعات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب لحث أعضاء مراكز الشباب للتسجيل والحصول على بطاقة المشجع.

تعليق التميمة والأعلام

شهدت هيئة النقل العام فى الإسكندرية حركة كبيرة ونشاطا ملحوظا فى إطار تجهيز وتطوير عربات الترام وسيارات الأتوبيسات وذلك خلال الحملة التى دشنتها الهيئة لغسل عربات الترام التى تضم نحو 160 وحدة والأتوبيسات والبالغ عددها نحو 740 أتوبيسا يتم تسييرها بمختلف أنحاء وأحياء المحافظة.

وقام العاملون بغسل عربات الترام والأتوبيسات بالماء والصابون، فضلا عن طلاء المحطات والأرصفة وإزالة الحشائش ما بين محطات الترام ورفع كفاءة العربات لتكون جاهزة مع استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وجود استعدادات خاصة لاستقبال مباريات البطولة لتبدو المدينة فى أبهى صورها وبخاصة أنه من المتوقع استقبال آلاف الجماهير الإفريقية وبالتالى لا بد من الاستعداد الجاد وتوفير جميع سبل الراحة والظهور بمظهر يليق باسم مصر.

وأشار إلى أنه تم تطهير وإزالة الحشائش من حرم ترام الرمل وتعليق الأعلام المصرية لمؤازرة منتخبنا الوطني وتميمة البطولة على جميع سيارات الهيئة مع انطلاق البطولة.