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تميمة و740 أتوبيسا.. عروس البحر تستعد لأمم إفريقيا (صور)

محافظ الإسكندرية: 100 مليون جنيه تجهيزات.. و"الرياضة": 50 شاشة عرض بمراكز الشباب والأندية.. ورفع كفاءة الطرق.. والنقل أنهت تجهيز الترام والأتوبيسات.. و400 متطوع
تحرير:محمد مجلي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
استاد الإسكندرية
استاد الإسكندرية
لا صوت يعلو فوق الحدث الكروي التاريخي الذي تترقبه مصر والقارة الإفريقية والعالم، وهو استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وكان لعروس البحر الأبيض المتوسط الحظ في أن تكون إحدى المحافظات التي ستستضيف مباريات البطولة على أحد أقدم ملاعبها وهو استاد الإسكندرية، ومنذ الإعلان عن اختيار مصر بديلا للكاميرون لتنظيم كان 2019 سارت الاستعدادات على قدم وساق، وبات العمل هو شعار المرحلة للانتهاء من جميع التجهيزات سواء داخل الملعب أو بأنحاء المدينة وهو ما ترصده "التحرير" في تقريرها التالي:
المجموعة الثانية تستقبل محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي ستقام مبارياتها على ملعب استاد الإسكندرية وتضم منتخبات "نيجيريا وبروندي وغينيا ومدغشقر" وحدد الاتحاد الإفريقي 4 أماكن لتدريب المنتخبات؛ إذ يتدرب المنتخب النيجيري في ملاعب الأكاديمية البحرية بأبو قير ويتدرب المنتخب الغينى باستاد
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محمد-مرسي (3)

ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكته في القضية المعروفة إعلامية بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
محمد-مرسي (4)

وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
الاكاديمية-الوطنية-للتدريب

انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يستهدف موظفي الدولة المُخاطب وغير المُخاطب الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التقديم به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر. وقالت "راغب"، إنه بعد نجاح البرامج القيادية مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كان لا بد من تكرار التجربة مرة أخرى مع فئات أخرى مؤثرة وفعالة؛ فمصر غنية بشبابها ومنها أتت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
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طارق-عامر (1)

طارق عامر يفوز بجائزة أفضل «مصرفي» في إفريقيا

فاز طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بجائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019. وتسلم عامر الجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بصفته محافظ مصر لدى البنك، والمنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، ومحافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: استحدثنا إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الجهود المصرية لم تنعزل عن الجهود الدولية في هذا المجال، وأنه تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي والإداري، مضيفا خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، "عملنا على تعزيز قيم النزاهة والتنمية، لحسن إدارة المال العام وتحقيق أقصى استفادة منه"، مشيرا إلى أن "مصر انضمت لعدة اتفاقيات لمكافحة الفساد، واتخذت إصلاحات تشريعية لمواجهته".
خريجة-من-البرنامج-الرئاسي

خريجة من برنامج الرئاسة تمثل مصر بقائمة قارة الشباب

حاز العمل على تنمية واستغلال مهارات الشباب في القارة الإفريقية اهتمام هبة عاصم، التي قادها شغفها لتقديم الكثير من العمل الشاق بحثًا عن تحقيق حلمها في دعم قضايا القارة السمراء الخاصة بالشباب، إذ حصلت هبة عاصم عادل، على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى بالجامعة، وجاءت ضمن خريجى الدفعات الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب. وواصلت هبة سعيها لدعم قضايا الشباب الإفريقى، حتى ترأست نموذجى محاكاة الاتحاد الإفريقى، والقمة العربية الإفريقية بمنتدى شباب العالم.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

بعد غضب البرلمان.. ماذا قدمت الأوقاف في إفريقيا؟

«جهود وزارة الأوقاف بإفريقيا»، كانت محل الحديث والنقاش داخل أروقة مجلس النواب، أمس، مما تسبب في مشادة لفظية حادة بين أحد أعضاء اللجنة ووزير الأوقاف، متهما الوزارة بالتقصير تجاه إفريقيا. وأمام هجوم البرلمان على وزير الأوقاف بشأن جهود الوزارة فى إفريقيا، نستعرض خلال هذه السطور، جهود الوزارة فى القارة السمراء، على عدة أصعدة، منها ما قدمته الوزارة بشأن إيفاد أئمة وخطباء للقارة، وتطوير المراكز الإسلامية بعدد كبير من الدول، وترجمة خطبة الجمعة في عدد كبير من الدول الإفريقية.
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