سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

يراهن العديد من مرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ظهر خلال المناظرة التي عقدت أمس بين 5 من المرشحين
لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف.
وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.
وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف جيرمي هانت، الذي يعمل وزيرا للخارجية في حكومة ماي، عن تعهد من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل خاص، بالموافقة على إعادة فتح المحادثات حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا أصبح رئيسًا للوزراء.
بريطانيا
وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف جيرمي هانت، الذي يعمل وزيرا للخارجية في حكومة ماي، عن تعهد من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل خاص، بالموافقة على إعادة فتح المحادثات حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا أصبح رئيسًا للوزراء.
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وقال جيرمي هانت إن إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل قدما له وعودًا خاصة بإعادة فتح المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال محفل جمعهم.
وتتناقض تصريحات وزير الخارجية البريطاني مع المواقف العامة الأخيرة للزعيمين الفرنسي والألمانية، إذ أصرا على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تيريزا ماي لا يقبل إعادة التفاوض.
ومن جانبها، أشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إلى أن جيرمي هانت كان يبحث من وراء هذا التصريح عن المزيد من الشعبية، خاصة أنه يحتل المرتبة الثانية بعد الجولة الأولى من الأصوات، خلف المرشح البارز بوريس جونسون.
ولم تقف وعود هانت عند هذا الحد، بل أكد أن ماكرون وميركل أعربا عن رغبتهما في فتح ملف التفاوض مجددا والوصول إلى اتفاق جديد، قائلا: "بالنظر إلى تلك الوعود فلم تعد بريطانيا تحتاج إلى الكثير من الدعم لإعادة فتح ملف التفاوض مجددا مع الاتحاد الأوروبي".
وقال هانت: "إذا تم الاتصال بهما من قبل شخص ما لديه أفكار جديدة فسيكون لديهما استعداد للتعامل معه، وسيكونان على استعداد لإعادة التفاوض حول هذا الملف".
وأضاف: "قالا لي إنهما مستعدان للنظر في ما إذا كان بإمكانك الحصول على مزيد من التفاصيل حول العلاقة المستقبلية بين أوروبا وبريطانيا".
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وخلال الحوار، حاول هانت تمييز نفسه عن بوريس جونسون، الذي سبق له العمل تحت قيادة تيريزا ماي وزيرا للخارجية، حيث حاول جيرمي هانت إظهار أنه "سيحاول التوصل إلى صفقة"، مشيرًا إلى أنه لن ينفصل عن الاتحاد الأوروبي إلا من خلال اتفاق مُرضٍ للجانبين، وهو ما جاء على عكس ما تحدث عنه بوريس جونسون، الذي لم يبدِ رفضًا قاطعًا لإمكانية الخروج بلا اتفاق.
وعلى الرغم من مساعي هانت لتمييز نفسه عن جونسون، فإنه أكد أيضًا أنه قد يلجأ للخروج دون اتفاق إذا فشلت محاولاته.
وفي سياق آخر، قال هانت إنه "سيكون من الخطأ الالتزام بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر"، مضيفًا أنه "إذا لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق فسأكون مستعدا لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وعلى الناحية الأخرى، أكد الرئيس ماكرون أنه لن تتم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب تحت أي ظرف، وهو ما يعني أن الرئيس الفرنسي لم يكن لديه أي خطط لمناقشة هذا الملف مجددا.
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سيظهر المرشحون الخمسة الباقون لرئاسة حزب المحافظين، بخلاف بوريس جونسون، في مناظرة تليفزيونية على شبكة "بي بي سي"، غدا الثلاثاء.