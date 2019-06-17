سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

يراهن العديد من مرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ظهر خلال المناظرة التي عقدت أمس بين 5 من المرشحين

تحرير:محمود نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

جيرمي هانت

لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف جيرمي هانت، الذي يعمل وزيرا للخارجية في حكومة ماي، عن تعهد من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل خاص، بالموافقة على إعادة فتح المحادثات حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا أصبح رئيسًا للوزراء. بريطانيا