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سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

يراهن العديد من مرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي ظهر خلال المناظرة التي عقدت أمس بين 5 من المرشحين
تحرير:محمود نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
جيرمي هانت
جيرمي هانت
لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.
وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف جيرمي هانت، الذي يعمل وزيرا للخارجية في حكومة ماي، عن تعهد من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل خاص، بالموافقة على إعادة فتح المحادثات حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا أصبح رئيسًا للوزراء. بريطانيا
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إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
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رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
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هضبة ترامب.. إسرائيل تكافئ واشنطن في الجولان المحتل

منذ وصوله للبيت الأبيض سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرضاء إسرائيل على حساب فلسطين وسوريا من خلال اتخاذ العديد من القرارت المجحفة التي تخالف الأعراف الدولية بداية من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، ثم اتباع العديد من وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، وصولا إلى الاعترف بـ"سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته في سوريا "هضبة الجولان". فأمس قامت حكومة الاحتلال خلال احتفالية عقدت في الجولان السوري المحتل، بالمصادقة على إقامة مستوطنة جديدة.
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سارة نتنياهو تعترف بالنصب على إسرائيل برعاية زوجها

اعترفت سارة زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمام المحكمة، باستغلال منصب زوجها، بارتكاب "خطأ جنائي"، موضحة أنها أساءت استخدام أموال الدولة من خلال طلب وجبات غير مصرح بها، وذلك بعد مثولها أمام القضاء، في تهمة حصولها وموظف حكومي، من الدولة عن طريق الاحتيال على أكثر من 100 ألف دولار قيمة مئات الوجبات من مطاعم، في حين تمنع اللوائح طلب أي وجبات من المطاعم في حال تعيين الدولة طاه كموظف في البيت.. لكن زوجة نتنياهو لن تتعرض للسجن، بعد اتفاق قضائي تم قبل أن تقرر الاعتراف.
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جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.
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بوريس جونسون يراهن على «البريكست السريع» لخلافة ماي

لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" هو الرهان الأول للمرشحين للفوز برئاسة حزب المحافظين خلفًا لتيريزا ماي، والتي كان هذا الملف أيضًا هو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه رغم تعهدها بإنجازه في عام 2016. ويراهن بوريس جونسون، العضو البارز في حزب المحافظين ووزير الخارجية السابق بحكومة ماي، على نفس الملف لحسم سباق رئاسة الحزب، خاصة وأنه أحد المدافعين البارزين عن توجه الشعب البريطاني منذ 3 سنوات نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على نحو السرعة.
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خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

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