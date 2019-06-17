هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

مدرب زيمبابوي

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا كمدافع في صفوف ديناموز والذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي والذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده والذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخهم زيمبابوي في نسخة تونس 2004.

وعاد لتدريب زيمبابوي من جديد في عام 2008 قبل أن يرحل لتدريب فريق فري ستيت ستارز الجنوب إفريقي عام 2010، قبل أن يعود لتدريب زيمبابوي من جديد في عام 2017. وسبق وأن واجه شيدزامبوا المنتخب الوطني مرتين من قبل، حيث أتت المواجهة الأولى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس عام 2004،