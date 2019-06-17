رياضة

محمد صلاح يخطف الأضواء بشارة القيادة (صور)

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، نشر الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بانتهاء المعسكر التدريبي، للفراعنة، في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة 11 يومًا تخللته مباراتان وديتان، الأولى أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، والثانية أمام غينيا أمس الأحد، وانتهت لصالح منتخبنا بثلاثية مقابل هدف، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.
وخطف محمد صلاح الأضواء، بعدما اتفق لاعبو المنتخب فيما بينهم على منح صلاح «شارة القيادة» في مباراة أمس فور مشاركته بالشوط الثاني، رغم وجود أحمد علي ومحمد النني في الملعب، وهما أقدم من صلاح وكانا يستحقان الشارة بعد خروج وليد سليمان. ونالت الصور إعجاب بعض رواد «السوشيال ميديا» على
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جوهرة البرتغال على أبواب الروخيبلانكوس

يوجد الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، وأحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق كرة القدم، في مدريد، منذ أمس الأحد، ووفقا لجريدة (ريكورد) الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما يوجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتم تعاقده مع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، وبهذا سيضطر الأتلتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، سيتقاضى فيليكس راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو.
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هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا كمدافع في صفوف ديناموز والذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي والذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده والذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخهم زيمبابوي في نسخة تونس 2004.
محمد-صلاح

فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
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تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة في ودية غينيا

كشف مصدر مسؤول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، والتي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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