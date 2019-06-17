محمد صلاح يخطف الأضواء بشارة القيادة (صور)

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

محمد صلاح

بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، نشر الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بانتهاء المعسكر التدريبي، للفراعنة، في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة 11 يومًا تخللته مباراتان وديتان، الأولى أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، والثانية أمام غينيا أمس الأحد، وانتهت لصالح منتخبنا بثلاثية مقابل هدف، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.

وخطف محمد صلاح الأضواء، بعدما اتفق لاعبو المنتخب فيما بينهم على منح صلاح «شارة القيادة» في مباراة أمس فور مشاركته بالشوط الثاني، رغم وجود أحمد علي ومحمد النني في الملعب، وهما أقدم من صلاح وكانا يستحقان الشارة بعد خروج وليد سليمان. ونالت الصور إعجاب بعض رواد «السوشيال ميديا» على