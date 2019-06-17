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Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس

تحرير:فيروز ياسر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
فيلم Men in Black
فيلم Men in Black
تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس». ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.
يعتبر Men in Black International" الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Men in Black"، وتدور أحداثه حول استعانة المنظمة السرية لمراقبة نشاط الكائنات الفضائية على كوكب الأرض بجهود المحققين، اللذين يواجهان قاتلًا محترفًا من الفضاء هبط إلى الأرض لاغتيال شخصيات مهمة. وحافظ فيلم The Secret Life of Pets 2 على المركز
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي تصدر فيلم الممر شباك تذاكر موسم عيد الفطر، أمس الأحد، بإيراد وصل إلى مليون و791 ألفا و746 جنيها. العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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صراع الإيرادات.. كازبلانكا يفشل في تجاوز الممر

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، شباك تذاكر موسم أفلام عيد الفطر، حيث بلغ إيراد أمس السبت، مليونين و221 ألفا و202 جنيه، متفوقًا على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، والذى حقق مليونين و15 ألفا و470 جنيها، الذى تراجع عن صدارته لشباك التذاكر، ورغم أن الفرق بين الفيلمين 205 آلاف و732 جنيهًا، فإنه يعتبر هذا مؤشرا جديدا على إقبال الجماهير على فيلم «الممر» بعد الإشادات الواسعة من قبل الفنانين والمشاهير في حق الفيلم ونجومه، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس ومحمد فراج.
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علاء مبارك: «الممر» نقلة نوعية للسينما المصرية

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة. ووصف علاء مبارك "الممر" بكونه يستحق المشاهدة، والعمل من بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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