Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس
تحرير:فيروز ياسر
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
فيلم Men in Black
تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس».
ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.
يعتبر Men in Black International" الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Men in Black"، وتدور أحداثه حول استعانة المنظمة السرية لمراقبة نشاط الكائنات الفضائية على كوكب الأرض بجهود المحققين، اللذين يواجهان قاتلًا محترفًا من الفضاء هبط إلى الأرض لاغتيال شخصيات مهمة.
وحافظ فيلم The Secret Life of Pets 2 على المركز
يعتبر Men in Black International" الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Men in Black"، وتدور أحداثه حول استعانة المنظمة السرية لمراقبة نشاط الكائنات الفضائية على كوكب الأرض بجهود المحققين، اللذين يواجهان قاتلًا محترفًا من الفضاء هبط إلى الأرض لاغتيال شخصيات مهمة.
وحافظ فيلم The Secret Life of Pets 2 على المركز الثاني هذا الأسبوع لتصل إرادته إلى 23.8 مليون دولار، كما احتل فيلم "Shaft" المركز السادس، حيث حقق مليون دولار في أمريكا.
ومن المقرر عرض فيلم "Toy Story 4" الأسبوع المقبل بعدما نشرت شركة ديزني البوستر الرسمي للجزء الرابع المنتظر، وظهر على البوستر شخصيات الفيلم الرئيسية "وودي" و"باظ يطير"، حيث بدأ كل من النجم توم هانكس والنجم تيم آلين الحملة الترويجية للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، بافتتاحهما للعرض الخاص بمدينة لوس أنجلوس.