Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس

تحرير:فيروز ياسر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

فيلم Men in Black

تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس». ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.

يعتبر Men in Black International" الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Men in Black"، وتدور أحداثه حول استعانة المنظمة السرية لمراقبة نشاط الكائنات الفضائية على كوكب الأرض بجهود المحققين، اللذين يواجهان قاتلًا محترفًا من الفضاء هبط إلى الأرض لاغتيال شخصيات مهمة. وحافظ فيلم The Secret Life of Pets 2 على المركز