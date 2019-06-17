القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

صورة أرشيفية

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة استلام أطفالها عقب حدوث خلافات زوجية بينهما، وقضية منظورة أمام القضاء، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطاول كل منهما على الآخر وانتهت بإلقاء الزوجة من الطابق الثالث للمحكمة. وتم نقل الزوجة إلى مستشفى بركة السبع