جريمة

القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة استلام أطفالها عقب حدوث خلافات زوجية بينهما، وقضية منظورة أمام القضاء، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطاول كل منهما على الآخر وانتهت بإلقاء الزوجة من الطابق الثالث للمحكمة. وتم نقل الزوجة إلى مستشفى بركة السبع
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بـ40 مليون جنيه

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
النزاعات-الأسرية (2)

ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
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سجن

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
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