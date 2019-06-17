«التوك توك» في المدن الجديدة.. حظر على ورق

«6 أكتوبر» تحارب التوك توك.. هل هو صراع حقيقى بدأت حلقاته؟، أو حلقة جديدة من مسلسل الشو الإعلامى لأجهزة المدن الجديدة؟ وهل ينتقل إلى مدن أخرى أو لا؟

تحرير:كريم ربيع ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مصادرة التوكتوك

قرر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حظر سير التوك توك بمحاور المدينة الرئيسية وشوارعها الجانبية، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة 7 راكب «فان» لتكون بديلا عن تلك المركبات للتخلص من العشوائية، فما حقيقة هذا الحظر؟، وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟، وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أو تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟

أكتوبر تقرر الحظر أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، شريف الشربينى، التعامل بكل حسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، مشددًا على استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة بكاملها، من أجل الحفاظ على النسق الحضارى لها وإظهارها بالشكل اللائق بها. وأشار الشربينى