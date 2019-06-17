«التوك توك» في المدن الجديدة.. حظر على ورق

«6 أكتوبر» تحارب التوك توك.. هل هو صراع حقيقى بدأت حلقاته؟، أو حلقة جديدة من مسلسل الشو الإعلامى لأجهزة المدن الجديدة؟ وهل ينتقل إلى مدن أخرى أو لا؟
قرر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حظر سير التوك توك بمحاور المدينة الرئيسية وشوارعها الجانبية، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة 7 راكب «فان» لتكون بديلا عن تلك المركبات للتخلص من العشوائية، فما حقيقة هذا الحظر؟، وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟، وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أو تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟
أكتوبر تقرر الحظر
أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، شريف الشربينى، التعامل بكل حسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، مشددًا على استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة بكاملها، من أجل الحفاظ على النسق الحضارى لها وإظهارها بالشكل اللائق بها.
وأشار الشربينى
أكتوبر تقرر الحظر
أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، شريف الشربينى، التعامل بكل حسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، مشددًا على استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة بكاملها، من أجل الحفاظ على النسق الحضارى لها وإظهارها بالشكل اللائق بها.
وأشار الشربينى إلى شن عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات التوك توك، وظاهرة الجراجات العشوائية؛ لاعتبارها تعديا على أملاك الدولة.
من جانبه، أعلن نائب رئيس جهاز المدينة، خالد سرور، الموافقة على ترخيص نحو 1000 سيارة فان، وتم إجراء قرعة لـ500 متقدم، وتم ترخيص 37 سيارة من إجمالى السيارات، مضيفًا فى تصريحات سابقة له أنه من المقرر ترخيص 440 سيارة 14 راكبا، بخلاف التشغيل التجريبى لعدد 25 أتوبيسا داخل المدينة.
الحظر فى 6 أكتوبر.. عرض مستمر
شهدت السنوات القليلة الماضية أحاديث كثيرة للغاية فى مدينة 6 أكتوبر عن حظر التوك توك ولكنها ظلت «حظرا على ورق»، نرصد أهمها فى السطور التالية:
مارس 2016
أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة قرارا إداريا بحظر سير التوك توك داخل مدينة 6 أكتوبر، وذلك فى إطار التنسيق الدائم بين المحافظة وجهاز مدينة 6 أكتوبر لوضع ضوابط للمركبات التى تعمل بالمدينة.
وقال المحافظ فى تصريحات صحفية آنذاك، إن الهدف من القرار هو الحفاظ على الطابع الحضارى للمدينة وعدم تحويلها لمنطقة عشوائية وأيضا الحفاظ على أرواح المواطنين حيث تتسبب هذه الوسيلة فى الكثير من الحوادث.
مايو 2017
أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، عن خطته للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة، موضحًا أنه حصل على موافقة من محافظ الجيزة بترخيص 1000 سيارة فان 7 راكب، و500 سيارة ميكروباص «11 راكب» أخرى، وذلك لتوفير البديل فى محاولة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
فبراير 2019
قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر -السابق-، إنه بناءً على قرار محافظة الجيزة، سيتم منع سير التكاتك فى المدينة كلها، مبينًا أنه سيتم استبدال سيارات فان بها، وتم ترخيص نحو 1000 سيارة، لتسهيل الحركة على المواطنين وتوفير خدمة النقل وربط جميع أحياء المدينة بعضها ببعض.
وأشار المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز المدينة وقتها، إلى أنه يتم مصادرة نحو 20 "توك توك" يوميا، تنفيذًا لقرار محافظة الجيزة للانتهاء من جيوش التوك توك التى تغزو شوارع المدينة.
خلافات فى دمياط الجديدة
اتخذ رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة السابق المهندس علاء منيع، فى سبتمبر 2017، قرارًا بحظر سير التوك توك بالمدينة وتغريم سائقيها مبلغ 3 آلاف جنيه، إلا أن القرار تسبب فى أزمة بين رئيس المدينة، والدكتور مصطفى أبو المعاطى، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الثانية بدمياط، والتى تضم جغرافيا مدينة دمياط الجديدة.
وبالفعل دخل القرار حيز التنفيذ، وتم رصد وجود 3 مركبات "توك توك"، وتم تغريمهم، إلا أن عضو مجلس النواب كان له رأى آخر مطالبًا رئيس المدينة بوقف تنفيذ القرار، واصفًا إياه بغير القانونى، بدعوى أن هناك مركبات حاصلة على تراخيص من المرور، ومن مجالس المدن، وهو ما يجعل القرار غير قانونى وظالمًا لهم.
وامتنع المهندس علاء منيع رئيس المدينة آنذاك- عن الامتثال لطلب النائب، متهمًا النائب بأنه يتدخل لحل مشكلات خاصة، لا تمس عامة الشعب، ليرحل بعدها «منيع» لرئاسة مدينة 6 أكتوبر لمدة عام واحد ليتخذ ذات القرار فى أكتوبر، ليتم نقله مجددًا وهذه المرة لمدينة شرق بورسعيد.
المجتمعات العمرانية: المدن الجديدة بدأت الحصار
أكد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه جار التنسيق فى كل المدن الجديدة كى تحذو حذو مدينة 6 أكتوبر لحصار هذه الظاهرة غير الحضارية.
وأوضح عبد العزيز لـ«التحرير» أن كل المدن الجديدة أصبح لديها سيارات مرخصة للنقل الداخلى، ومن الميادين الرئيسية حتى خارج المدينة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستحد بكل تأكيد من انتشاره، خاصة لأن سكان هذه المدن سيكون أمامهم الاختيار بين وسائل نقل داخلية حضارية تحترم آدميتهم وبسعر أقل، فمن غير المنطقى أن يلجؤوا لغير ذلك.
وقال المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية المدينة 15 مايو، بأنه يجرى تنفيذ مبادرة للقضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة، وتم التحفظ على العديد من المركبات، بالإضافة إلى العمل على توفير البدائل من وسائل المواصلات الأخرى، والتى يحتاجها المواطنون بالمدينة.
رئيس زايد: «يعنى إيه توك توك؟!»
«إحنا مانعرفش يعنى إيه توك توك، تقصد البتاع الأسود أبو 3 عجلات ده، لأ ماعندناش منه خالص» هكذا رد المهندس مصطفى فهمى رئيس مدينة الشيخ زايد بنوع من الفكاهة والدعابة، على سؤال «كيف تتعامل مع ملف التوك توك؟ وهل يوجد قرارات بحظره فى الشيخ زايد؟».
وأضاف فهمى فى تصريحات لـ«التحرير» أن المدينة لا تعانى من هذه الظاهرة، الأمر الذى يجعلنا فى غير حاجة لإصدار قرارات بحظر سيره فيها، مشيرًا إلى وجود وسائل نقل حضارية بالمدينة منها «الفان، والميكروباص».