ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

يقول خبير قانوني إن الولاية التعليمية تكون للحاضن، سواء كان الأب أو الأم، حسب عمر الطفل، وهو ما يثبته قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر وقتي بمنح الولاية له

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

الأطفال ضحية الخلافات- أرشيفية

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.

تعني الولاية التعليمية حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي