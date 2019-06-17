جريمة

ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

يقول خبير قانوني إن الولاية التعليمية تكون للحاضن، سواء كان الأب أو الأم، حسب عمر الطفل، وهو ما يثبته قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر وقتي بمنح الولاية له
تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
الأطفال ضحية الخلافات- أرشيفية
الأطفال ضحية الخلافات- أرشيفية
كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
تعني الولاية التعليمية حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بـ40 مليون جنيه

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
القبض-على-متهم

القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
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كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
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نبيل-صادق-النائب-العام

التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
جلسه-محاكمة-سعاد-الخولى

الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وذلك لسابقة نظر هيئة المحكمة قضية الرشوة الأساسية المتهمة فيها «الخولي»، لتأمر المحكمة خلال جلسة اليوم بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
خطف-نجل-رجل-أعمال‎

سمسار ومسجلان خطر وراء مقتل الجراح اليمني في الجيزة

تحقيقات موسعة أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، في واقعة مقتل جراح يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد العثور على جثته، مقيد اليدين والقدمين، ووجود لاصق طبي على فمه، إذ باشرت التحقيقات مع المتهمين المضبوطين، اليوم السبت، وواجهتهم بالتحريات التي أجراها رجال المباحث، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة سماع عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحادث.
السفير معصوم مرزوق

72 ساعة انتظارا|تطورات إطلاق سراح معصوم مرزوق ورفاقه

رغم مرور 72 ساعة على قرار النيابة العامة إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، فإنهم لم يغادروا أماكن احتجازهم حتى كتابة هذه السطور، إذ يتابع فريق الدفاع عن المخلى سبيلهم الإجراءات المتبعة للإسراع في إطلاق سراحهم.
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