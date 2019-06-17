بالقانون.. «سلامة الغذاء» بديلا للصادرات والواردات

سلامة الغذاء: سينتهي دور الرقابة على الصادرات والواردات فى يوليو.. والقرش: هناك تنسيق بين جميع الهيئات فى الوزارة.. ومنصور: قيامنا بدور الصادرات والواردات بموجب القانون
أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه مع بداية شهر يوليو المقبل سينتهي دور الرقابة على الصادرات والواردات لتحل محلها هيئة سلامة الغذاء، وأن الهيئة قد حصلت على مواقع لها في نحو 95 من المنافذ البرية والبحرية، لتباشر عملها وفق اختصاصاتها المخولة لها في قانون إنشائها، ويأتى هذا تنفيذًا لما نص عليه قانون هيئة سلامة الغذاء بأن تحل الهيئة محل الجهات التى تعمل على رقابة الغذاء لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المصريين، وزيادة الصادرات المصرية والتأكد من عدم حظر المحاصيل الزراعية فى الخارج.
ووفقا للمادة الثانية والثاثلة من قانون هيئة
سلامة الغذاء «للهيئة
القومية لسلامة الغذاء، المنشأة وفقا
لحكم المادة (2) من
القانون دون غيرها الاختصاصات المقررة
للوزارات والهيئات العامة والمصالح
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما
يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات
ذات الصلة بسلامة الغذاء
ووفقا للمادة الثانية والثاثلة من قانون هيئة
سلامة الغذاء «للهيئة
القومية لسلامة الغذاء، المنشأة وفقا
لحكم المادة (2) من
القانون دون غيرها الاختصاصات المقررة
للوزارات والهيئات العامة والمصالح
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما
يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات
ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في
تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية
وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة
إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون
المرافق».
ونصت
المادة الثالثة من قانون الهيئة على
أن «تباشر الهيئة
اختصاصاتها المنصوص عليها خلال مدة لا
تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا
القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة آخرى
مماثلة، ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس
مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة
اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح».
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الدكتور محمد
القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة،
قال إن هناك تعاونا تاما بين جميع الهيئات
داخل وزارة الزراعة بداية الهيئة القومية
لسلامة الغذاء وبين الإدارة المركزية
للحجر الزراعي، والرقابة على
الصادرات والواردات، فيما تعلق بالحاصلات الزراعية والصادرات
والواردات فيما يخدم الزراعة المصرية
وصحة المواطن وسلامة الغذاء المقدم له،
مشيراً أن إحلال الهيئة محل هيئة الرقابة
على الصادرات أمر طبيعي وفق قانون الهيئة.
وأضاف
القرش فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" أن
جميع الجهات تمارس عملها بشكل طبيعي على التوازى، وبتنسيق مشترك دون تداخل فى الاختصاصات حيث إن الحجز الزراعي يحافظ على سلامة
الزراعات والنباتات من دخول أى أمراض
جديدة ومنع خروج أى منتجات قد تؤثرعلى
الصادرات المصرية التنسيق بين الجهتين
يساهم في زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق
جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، وإنهاء
كافة الإجراءات في أقل مدى زمني ممكن
وتذليل المعوقات الفنية على التجارة أمام
حركة التجارة الدولية.
ومن
جانبه قال حسين منصور رئيس الهيئة القومية
لسلامة الغذاء فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن
الهيئة سوف تقوم بمباشرة عملها فى الرقابة
على الصادرات والواردات وفق
ما نص عليه قانون الهيئة الهيئة الجديد
وأن الهيئة سوف تختص بصحة وسلامة
الغذاء في التشريعات ذات الصلة وفقا لما
جاء بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ويعتبر
دستور الأغذية العالمي «Codex» مرجعية
أساسية لها في ذلك.
وأكد
على أن، الهيئة ستمارس كافة صلاحياتها
بالتعاون بين الحجر الزراعي فيما يخص
الصادرات والواردات للمواد الخاضعة للعرض
المشترك ومهام عملهما فنياً ومالياً
وإدارياً بصورة مستقلة.
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وكانت
وزارة الزراعة قد شهدت اليوم توقيع
برتكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة
الغذاء، والحجر الزراعي بحضور
وزير الزراعة الدكتورعزالدين أبوستيت والدكتورة منى محرز نائب وزيرالزراعة
للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،
والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية
للحجر الزراعي، بحضور الدكتور محمد
سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،
والدكتورعباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات
والمتابعة، والدكتور رجب عبسي رئيس قطاع
الهيئات والمشرف على مكتب الوزير وقيادات
وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء.