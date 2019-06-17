بالقانون.. «سلامة الغذاء» بديلا للصادرات والواردات

سلامة الغذاء: سينتهي دور الرقابة على الصادرات والواردات فى يوليو.. والقرش: هناك تنسيق بين جميع الهيئات فى الوزارة.. ومنصور: قيامنا بدور الصادرات والواردات بموجب القانون

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه مع بداية شهر يوليو المقبل سينتهي دور الرقابة على الصادرات والواردات لتحل محلها هيئة سلامة الغذاء، وأن الهيئة قد حصلت على مواقع لها في نحو 95 من المنافذ البرية والبحرية، لتباشر عملها وفق اختصاصاتها المخولة لها في قانون إنشائها، ويأتى هذا تنفيذًا لما نص عليه قانون هيئة سلامة الغذاء بأن تحل الهيئة محل الجهات التى تعمل على رقابة الغذاء لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المصريين، وزيادة الصادرات المصرية والتأكد من عدم حظر المحاصيل الزراعية فى الخارج.

ووفقا للمادة الثانية والثاثلة من قانون هيئة سلامة الغذاء «للهيئة القومية لسلامة الغذاء، المنشأة وفقا لحكم المادة (2) من القانون دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء