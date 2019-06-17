أخطاء ترتكبها يوميًّا عند تشغيل مكيف هواء سيارتك

يرتكب المستخدمون العديد من الأخطاء اليومية في تشغيل مكيف السيارة؛ الأمر الذي يجعله يفقد كفاءته بشكل تدريجي مع مرور الوقت وكثرة التشغيل بشكل مستمر
لا شك أن مكيف هواء السيارة يعد من أهم الأجزاء التي يبحث عنها الجمهور بشكل رئيس، خاصة أنه ذو أهمية كبيرة في فصل الصيف ودرجات الحرارة الشديدة، ولذلك فإن كل السائقين يبحثون دومًا عن كيفية الحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة.
وبشكل عام، يرتكب العديد من ملاك السيارات أخطاء كبيرة في عملية تشغيل مكيف الهواء، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء خلال المستقبل القريب، ولذلك فإن تجنب تلك الأخطاء يجب أن يكون من الأمور الرئيسة في حسابات ملاك السيارات بشكل أساس.
وفي هذا السياق، نستعرض الطريقة المثلى بالخطوات لتشغيل مكيف السيارة بشكل آمن للحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة من عمليات التشغيل المستمر.
فتح النوافذ
يجب عل مالك السيارة قبل بدء تشغيل المكيف، أن يقوم بفتح نوافذها لخروج الهواء الساخن والملوث، وهو ما يساعد على إبقاء المكيف بحالة جيدة بشكل
وفي هذا السياق، نستعرض الطريقة المثلى بالخطوات لتشغيل مكيف السيارة بشكل آمن للحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة من عمليات التشغيل المستمر.
فتح النوافذ
يجب عل مالك السيارة قبل بدء تشغيل المكيف، أن يقوم بفتح نوافذها لخروج الهواء الساخن والملوث، وهو ما يساعد على إبقاء المكيف بحالة جيدة بشكل عام في السيارة.
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ويفضل الخبراء الانتظار بالنوافذ مفتوحة لمدة دقيقتين، وذلك قبل البدء في تشغيل مكيف السيارة، خاصة أن هذا الهواء يمثل مشكلة كبيرة للمكيف، والذي يجد صعوبة كبيرة لطرد تلك الجزيئات الفاسدة قبل أن يقوم بضخ هواء جديد نقي بشكل قوي داخل صالون السيارة بالكامل.
السير أولًا
لا يفضل أن تبدأ السيارة بالمشي على سرعات عالية، إلا بعد أن تسير لمسافات قصيرة، وكذلك مكيف السيارة الذي يمثل عبئًا كبيرًا على محركها إذا ما بدأت التحرك وهو في حالة تشغيل.
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ويرى الخبراء أن الاعتماد على مكيف هواء السيارة منذ الوهلة الأولى، يمكن أن يؤدي إلى متاعب فنية كبيرة على مستوى، ولذلك يفضل أن تبدأ السيارة بأقل مستوى ممكن من الأنظمة والأحمال في عملية التشغيل، وذلك للحفاظ على كفاءة المحرك أولا، والإبقاء على مكيف هواء السيارة في صورة وحالة جيدة.
تشغيل التكييف
بعد الانتظار لمدة دقيقتين بنوافذ مفتوحة داخل السيارة، ابدأ بتشغيله على درجات منخفضة قبل أن تبدأ بتوصيله إلى مستوى أعلى من حيث قوة ضخ الهواء أو مستويات التبريد التي يمكن أن يتمتع بها الهواء.
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وعلى مستوى التشغيل، تظل السيارة قادرة على الوصول إلى كفاءتها الفنية بشكل رئيس بعد عدد دقائق معينة، لا سيما وأن قوة المحرك لا تصل إلى أعلى مستوياتها إلا بعد السير لمسافات قصيرة، وحينها يبدأ المحرك بمساعدة الأجزاء الأخرى فيه، وأبرزها التكييف.
التدرج
يفضل الخبراء أن يتم التدرج في عملية تشغيل مكيف هواء السيارة، خاصة وأن البدء بمستويات عالية من التبريد أو كميات الهواء، يمكن أن يؤدي إلى مشكلة كبيرة للمحرك أو أجزاء المكيف المختلفة، ولذلك، فإن التأني في التدرج يمكن أن يحافظ على أداء السيارة بشكل عام، كما أنه يحافظ عل قدرات مكيف الهواء، الذي يحتاج بشكل عام إلى عناية في الاستخدام والبعد عن المبالغة في ساعات التشغيل بشكل رئيس.
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ممنوعات
للحفاظ على كفاءة المكيف، لا بد من تجنب بعض الأمور، وعلى رأسها التدخين أثناء التشغيل، خاصة أن تلك العادة قد تؤدي إلى تلوث الهواء ودخوله إلى مواسير المكيف، وهو الأمر الذي قد يؤدي مع زيادة الاستخدام إلى أضرار كبيرة على مستوى الأجزاء المكونة للنظام.
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وتساهم تلك العادات في فقدان مكيف السيارة لكفاءته بعد وقت قصير من شرائها، وبالأخص حال عدم القيام بالصيانة الدورية اللازمة له.