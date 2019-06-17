أخطاء ترتكبها يوميًّا عند تشغيل مكيف هواء سيارتك

يرتكب المستخدمون العديد من الأخطاء اليومية في تشغيل مكيف السيارة؛ الأمر الذي يجعله يفقد كفاءته بشكل تدريجي مع مرور الوقت وكثرة التشغيل بشكل مستمر

تحرير:محمود نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

مكيف هواء السيارة

لا شك أن مكيف هواء السيارة يعد من أهم الأجزاء التي يبحث عنها الجمهور بشكل رئيس، خاصة أنه ذو أهمية كبيرة في فصل الصيف ودرجات الحرارة الشديدة، ولذلك فإن كل السائقين يبحثون دومًا عن كيفية الحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة. وبشكل عام، يرتكب العديد من ملاك السيارات أخطاء كبيرة في عملية تشغيل مكيف الهواء، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء خلال المستقبل القريب، ولذلك فإن تجنب تلك الأخطاء يجب أن يكون من الأمور الرئيسة في حسابات ملاك السيارات بشكل أساس.

وفي هذا السياق، نستعرض الطريقة المثلى بالخطوات لتشغيل مكيف السيارة بشكل آمن للحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة من عمليات التشغيل المستمر. فتح النوافذ يجب عل مالك السيارة قبل بدء تشغيل المكيف، أن يقوم بفتح نوافذها لخروج الهواء الساخن والملوث، وهو ما يساعد على إبقاء المكيف بحالة جيدة بشكل