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بحضور وزراء.. عرض صور نادرة لثورة 1919 في معهد جوته

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
إحدى مظاهرات ثورة 1919 (أرشيفية)
إحدى مظاهرات ثورة 1919 (أرشيفية)
يستضيف معهد جوته، الخميس المقبل، حفل إصدار ومناقشة كتاب "الثورة الأم" للمؤلف شريف عارف، بحضور وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ووزير السياحة السابق منير فخري عبد النور. وأوضح المعهد، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن الفعالية تأتي بمناسبة مرور مئة عام على اندلاع ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني، حيث سيتم عرض فيلم وثائقي عن الثورة بعد مناقشة الكتاب، وتلحق بهما ندوة تناقش الفيلم والمجلد، تديرها الكاتبة أمانى القصاص.
تبدأ الفعاليات صباحًا بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تتم مناقشة ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة، ثم تشهد الاحتفالية عرضا لمجلد "الثورة الأم"، وهو أول مجلد توثيق فوتوغرافي لثورة 1919 فيه صور لم تعرض
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مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
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ضياء-رشوان-اسامة-هيكل

مدينة الإنتاج الإعلامي تعلن افتتاح مقرين جديدين

أعلن مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، موافقته على استحداث مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية بوسط القاهرة، ويضم المركز مقرين جديدين في 160 شارع النيل بالعجوزة ويضم 4 طوابق، والآخر في 1130 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي، كما وافق المجلس على تطوير المقرين بأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة، وكان القانون 180 لسنة 2018 اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة.
ثورة-1919 (19)

أوراق منسية وصور لم تعرض.. احتفالية جوته بثورة 19

ينظم مركز التحرير لاونج جوته، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو الجارى، احتفالية «مئوية ثورة 19» وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ثورة 1919، بمقر التحرير لاونج، بالقرب من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد. تبدأ فعاليات الاحتفالية بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، في تمام الساعة الحادية عشرة، بمشاركة عدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين في التاريخ المصري وتاريخ الثورات، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تناقش ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة.
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