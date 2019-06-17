بحضور وزراء.. عرض صور نادرة لثورة 1919 في معهد جوته

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

إحدى مظاهرات ثورة 1919 (أرشيفية)

يستضيف معهد جوته، الخميس المقبل، حفل إصدار ومناقشة كتاب "الثورة الأم" للمؤلف شريف عارف، بحضور وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ووزير السياحة السابق منير فخري عبد النور. وأوضح المعهد، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن الفعالية تأتي بمناسبة مرور مئة عام على اندلاع ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني، حيث سيتم عرض فيلم وثائقي عن الثورة بعد مناقشة الكتاب، وتلحق بهما ندوة تناقش الفيلم والمجلد، تديرها الكاتبة أمانى القصاص.

تبدأ الفعاليات صباحًا بجلسة تحمل عنوان "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية"، وتعقبها جلسة نقاش "الأوراق المنسية لثورة 1919"، وفيها تتم مناقشة ملفات وأحداث وشخصيات الثورة غير المشهورة، ثم تشهد الاحتفالية عرضا لمجلد "الثورة الأم"، وهو أول مجلد توثيق فوتوغرافي لثورة 1919 فيه صور لم تعرض