إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

الشرطة الإيرانية - أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تصريحات، نقلتها رويترز اليوم، إن طهران مسؤولة عن أمن الخليج، مطالبا قوات البحرية الأمريكية بالرحيل عن منطقة الخليج. ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون، شمخاني، قوله: "قلنا دائما أننا نضمن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز:، وأكد أن موقف إيران "ما زال كما