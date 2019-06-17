برد الصيف مزعج.. احمِ نفسك بهذه العلاجات المنزلية

لدى الكركم عوامل مضادة للميكروبات، كما أنه يقلل من الالتهابات ويساعد على الشفاء السريع من نزلات البرد الشديدة في الصيف، ولهذا أنت في حاجة إلى تحضير غرغرة الكركم
تصاب بنزلات برد خلال الصيف؟.. قد يكون الأمر غريبا بالنسبة لك، ولكن في الحقيقة التغيرات الملحوظة في الطقس قادرة على التسبب بالأنفلونزا ونزلات البرد المختلفة، من هنا يصبح لعنة لك، فور إصابتك بنزلات البرد ستكون في حاجة إلى العلاج فورا، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة.
وعلى عكس نزلات البرد الشتوية التي يسببها فيروس الأنف، غالبًا ما تكون نزلات البرد في الصيف ناتجة عن مجموعة أخرى من الفيروسات تعرف باسم الفيروسات المعوية، وتنتشر العدوى عندما تتلامس مع شخص مصاب أو جسم مصاب.
وقبل الذهاب إلى الطبيب يمكنك تجربة علاجات منزلية غير مكلفة ولها نتائج سريعة، لتشفى تماما وتعود إلى مهامك، اعرفها حسبما ذكرها موقع Welcome to StyleCraze.
1- قطرة الأنف
يمكنك تحضير قطرة أنف في المنزل باستخدام ملعقة صغيرة من ملح البحر، وكوب من الماء، مع رشة من البيكنج صودا، وزجاجة رذاذ، وبعدها يمكن تسخين
وقبل الذهاب إلى الطبيب يمكنك تجربة علاجات منزلية غير مكلفة ولها نتائج سريعة، لتشفى تماما وتعود إلى مهامك، اعرفها حسبما ذكرها موقع Welcome to StyleCraze.
1- قطرة الأنف
يمكنك تحضير قطرة أنف في المنزل باستخدام ملعقة صغيرة من ملح البحر، وكوب من الماء، مع رشة من البيكنج صودا، وزجاجة رذاذ، وبعدها يمكن تسخين الماء حتى يصبح دافئا وإضافة الملح والبيكنج صودا في زجاجة الرش، وامزج جيدا.
رش هذا المزيج في أنفك لتطهير الممرات الأنفية مرة في اليوم، حيث تعمل المياه المالحة على تقليل احتقان الأنف وتزيل المخاط المتقشر أو المتراكم من أنفك، ولكن لا تستبدل ملح البحر بملح الطعام لأن الأخير يحتوي على إضافات يمكن أن يسبب تهيجًا إضافيًّا في أنفك.
2- خل التفاح
امزج ملعقة طعام من خل التفاح مع كوب من الماء وإضافة القليل من العسل وتناوله، لمساعدتك على قتل الفيروسات والبكتيريا بسهولة وبسرعة، وبالتالي التخلص من نزلة البرد الصيفية المزعجة.
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3- فيتامين C
تناول أقراص فيتامين C يعزز استجابة الجسم المناعية للعدوى الفيروسية، وبهذا يتم القضاء على الفيروس بسرعة من الجسم.
4- الزنجبيل
القليل من قطع الزنجبيل مع إضافة الماء الساخن والعسل وشربه مرتين في اليوم يساعدك في الحصول على الخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات، كما سيقلل الالتهاب في الممرات الأنفية ويقلل المخاط المفرط الذي يتم إنتاجه، وتناوله ساخنا يهدئ الممرات الأنفية.
5- الكركم
لدى الكركم عوامل مضادة للميكروبات، كما أنه يقلل من الالتهابات ويساعد على الشفاء السريع من نزلات البرد الشديدة في الصيف، ولهذا أنت في حاجة إلى تحضير غرغرة الكركم التي تتكون من ملعقة صغيرة من الكركم وكوب من الماء الساخن، وملعقة من الملح، وبعدها استخدمه كل 3 ساعات.
6- شاي الأعشاب
شاي التوابل العشبية يعمل كعلاج منزلي فعال لبرد الصيف، فهذه الأعشاب بمثابة مزيلات الاحتقان وتساعد على تخفيف أعراض برد الصيف، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، والقضاء على العدوى المسببة للفيروس من الجسم.
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كل ما تحتاجه ربع كوب من بذور الكزبرة، وربع كوب من بذور الحلبة، بالإضافة إلى نصف ملعقة من الكمون وأخرى من الشمر، إلى جانب كوب من الماء وملعقة صغيرة من العسل، وبعد ذلك اغلِ الماء وضع الخليط داخله وتناوله دافئا.
7- الزيوت العطرية
تجعل الخصائص المضادة للفيروسات من زيت الكافور العطري علاجًا رائعًا لعلاج البرد، كما أنه يحفز الجهاز المناعي ويخفف الالتهاب في الممرات الأنفية، وكل ما تحتاجه وضع قطرات من هذا الزيت على ماء ساخن، وقم بتغطية رأسك وعنقك بمنشفة واستنشاق البخار من وعاء الماء، لمدة 8 دقائق، كما يمكنك استخدام زيت النعناع أو شجرة الشاي أو زيت الزعتر.
8- الثوم
يعتبر الثوم مضادًا للجراثيم ومضادًا للفيروسات، كما أنه يساعد على تعزيز نظام المناعة وطرد السموم من الجسم، ولهذا يمكنك مزج فص ثوم، مع ملعقة من العسل، والقليل من الليمون وشرب هذا السائل للتخلص من أعراض برد الصيف.