برد الصيف مزعج.. احمِ نفسك بهذه العلاجات المنزلية

لدى الكركم عوامل مضادة للميكروبات، كما أنه يقلل من الالتهابات ويساعد على الشفاء السريع من نزلات البرد الشديدة في الصيف، ولهذا أنت في حاجة إلى تحضير غرغرة الكركم

تحرير:فيروز ياسر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

برد الصيف

تصاب بنزلات برد خلال الصيف؟.. قد يكون الأمر غريبا بالنسبة لك، ولكن في الحقيقة التغيرات الملحوظة في الطقس قادرة على التسبب بالأنفلونزا ونزلات البرد المختلفة، من هنا يصبح لعنة لك، فور إصابتك بنزلات البرد ستكون في حاجة إلى العلاج فورا، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة. وعلى عكس نزلات البرد الشتوية التي يسببها فيروس الأنف، غالبًا ما تكون نزلات البرد في الصيف ناتجة عن مجموعة أخرى من الفيروسات تعرف باسم الفيروسات المعوية، وتنتشر العدوى عندما تتلامس مع شخص مصاب أو جسم مصاب.

وقبل الذهاب إلى الطبيب يمكنك تجربة علاجات منزلية غير مكلفة ولها نتائج سريعة، لتشفى تماما وتعود إلى مهامك، اعرفها حسبما ذكرها موقع Welcome to StyleCraze. 1- قطرة الأنف يمكنك تحضير قطرة أنف في المنزل باستخدام ملعقة صغيرة من ملح البحر، وكوب من الماء، مع رشة من البيكنج صودا، وزجاجة رذاذ، وبعدها يمكن تسخين