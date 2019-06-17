رياضة

جوهرة البرتغال على أبواب الروخيبلانكوس

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
جواو فيليكس
جواو فيليكس
يوجد الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، وأحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق كرة القدم، في مدريد، منذ أمس الأحد، ووفقا لجريدة (ريكورد) الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما يوجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتم تعاقده مع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، وبهذا سيضطر الأتلتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، سيتقاضى فيليكس راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو.
وقال لويس فيليب فييرا، رئيس بنفيكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يستطيع جواو فيليكس الفوز بالكرة الذهبية، لأنه ما زال شابا، ويسير في الطريق الصحيح، ويبلغ من العمر 19 عامًا والجميع يتسابق لضمه، لكنه لا يزال كما هو لم يتأثر أو يتغير". وأكمل: "أمامه مستقبل طويل وسيكون لاعبًا كبيرًا، ليس لديّ أدنى
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محمد صلاح يخطف الأضواء بشارة القيادة (صور)

بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، نشر الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بانتهاء المعسكر التدريبي، للفراعنة، في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة 11 يومًا تخللته مباراتان وديتان، الأولى أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، والثانية أمام غينيا أمس الأحد، وانتهت لصالح منتخبنا بثلاثية مقابل هدف، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.
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هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا كمدافع في صفوف ديناموز والذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي والذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده والذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخهم زيمبابوي في نسخة تونس 2004.
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فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
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زيدان يطمئن دياز على مستقبله مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار اللاعب الإسباني الشاب إبراهيم دياز رفقة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة. ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إبراهيم دياز سيكون متواجدا في معسكر إعداد ريال مدريد يوم 8 يوليو المقبل، لبدء تحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة زيدان براحة بال تامة لكونه جزءا من مشروع زيدان الجديد. وأكدت الصحيفة رغبة إدارة نادي ريال مدريد إعارة دياز خلال الموسم المقبل، إلا أن زين الدين زيدان اجتمع مع اللاعب وقال له: "استرخِ يا فتى، أنا أعتمد عليك".
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ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
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أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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تقارير فرنسية: جريزمان يقترب من برشلونة

نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الإثنين أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد قرر البقاء في المملكة الإسبانية في الموسم المقبل، حيث أكدت الصحيفة أن جريزمان قريب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، في الوقت الذي صرح بأنه سيرحل عن إسبانيا في شهر يوليو، لكن الصحيفة الفرنسية تؤكد عكس ذلك. وأضافت الصحيفة أن فريق باريس سان جيرمان حسم أمره حول التعاقد مع جريزمان بالابتعاد عن الصفقة بسبب أولويات أخرى في فترة الانتقالات الصيفية والاستعداد للموسم المقبل.
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