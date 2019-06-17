جوهرة البرتغال على أبواب الروخيبلانكوس

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

جواو فيليكس

يوجد الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، وأحد اللاعبين المطلوبين بشدة في سوق كرة القدم، في مدريد، منذ أمس الأحد، ووفقا لجريدة (ريكورد) الرياضية البرتغالية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما يوجد في العاصمة الإسبانية، ومن المحتمل أن يتم تعاقده مع أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، وبهذا سيضطر الأتلتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ120 مليون يورو، ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية المختلفة، سيتقاضى فيليكس راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو.

وقال لويس فيليب فييرا، رئيس بنفيكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يستطيع جواو فيليكس الفوز بالكرة الذهبية، لأنه ما زال شابا، ويسير في الطريق الصحيح، ويبلغ من العمر 19 عامًا والجميع يتسابق لضمه، لكنه لا يزال كما هو لم يتأثر أو يتغير". وأكمل: "أمامه مستقبل طويل وسيكون لاعبًا كبيرًا، ليس لديّ أدنى