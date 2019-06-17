الوطنية للإعلام تكشف مصير تايم سبورت بعد أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

كأس الأمم الإفريقية

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن مصير قناة «تايم سبورت»، بعد انتهاء بث بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء «سبوتنيك»، أنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية. وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.

وقال زين: «ليس من المنطقي أن يتم إنفاق نحو 300 مليون جنيه لمشاهدة بطولة واحدة، ثم يتم إغلاق القناة، القناة تضم مجموعة من أفضل المحللين والمعلقين والمعدين، وستستمر في البث، وسيتم شراء حقوق عرض مباريات وبطولات عالمية وبثها من خلالها». وعن كيفية استقبال «تايم سبورت» أرضيًّا، أوضح

وقال زين: «ليس من المنطقي أن يتم إنفاق نحو 300 مليون جنيه لمشاهدة بطولة واحدة، ثم يتم إغلاق القناة، القناة تضم مجموعة من أفضل المحللين والمعلقين والمعدين، وستستمر في البث، وسيتم شراء حقوق عرض مباريات وبطولات عالمية وبثها من خلالها».



وعن كيفية استقبال «تايم سبورت» أرضيًّا، أوضح زين أنه تم توفير الجهاز الهوائي في الأسواق، سواء الداخلي أو الخارجي، وتحديد احتياج المشاهد لأي منهما يعتمد على الاقتراب والابتعاد من مراكز الإرسال.



وواصل: "المسافات القريبة من مركز الإرسال تحتاج إلى إريال داخلي، أما الأماكن البعيدة عن مراكز الإرسال أو التي تتواجد وسط عقارات عالية فتحتاج إلى إريال خارجي، أما أجهزة التليفزيون القديمة، فتستقبل التردد من خلال "ريسيفر خاص"، تعاقدت الشركة الموزعة بالفعل على استيراده من الاتحاد الأوروبي، ويصل الأسواق خلال ساعات".