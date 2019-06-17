رياضة

الوطنية للإعلام تكشف مصير تايم سبورت بعد أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن مصير قناة «تايم سبورت»، بعد انتهاء بث بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء «سبوتنيك»، أنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية. وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.
وقال زين: «ليس من المنطقي أن يتم إنفاق نحو 300 مليون جنيه لمشاهدة بطولة واحدة، ثم يتم إغلاق القناة، القناة تضم مجموعة من أفضل المحللين والمعلقين والمعدين، وستستمر في البث، وسيتم شراء حقوق عرض مباريات وبطولات عالمية وبثها من خلالها». وعن كيفية استقبال «تايم سبورت» أرضيًّا، أوضح
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تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
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في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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أزمة في ودية السنغال ونيجيريا بسبب اللجنة المنظمة

سيطرت حالة من الغضب الشديد على عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالإسماعيلية ومنهم جريدة التحرير وأخبار اليوم والمصرى اليوم وغيرها من الصحف الكبرى بعد منعهم من قبل اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية من الدخول لتغطية مباراة نيجيريا والسنغال الودية التي أجريت اليوم على الملعب الملحق بأحد فنادق الإسماعيلية. وحاول مجموعة الصحفيين الاتصال بمحمد شيحة رئيس اللجنة المنظمة للمجموعة لمعرفة السبب وراء استبعادهم ودخول آخرين يمثلون بعض الصحف المجهولة تحت مسميات أخرى منها اللجنة المنظمة لكن دون جدوى.
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شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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