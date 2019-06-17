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من هي ميشيل حجل التي نعاها نجوم لبنان؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ميشيل حجل
ميشيل حجل
توفيت ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، لتصيب الصدمة، الكثير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين، الذين خرجوا ينعونها على صفحاتهم، منهم؛ الإعلامي نيشان، الذى كتبت: «مش كل قصة سرطان نهايتها وردية.. ميشيل حجل أثرت بالكل وعملت درس بالمقاومة وفلت»، بينما قال الفنان رامي عياش: «ما أخبث هل المرض عندما ينتصر على الإرادة رحمها الله وتقبلها»، بينما نعتها ديانا حداد، بهذه الكلمات: «رحلت ميشيل حجل وتركت وراءها أهلها وخطيبها وكل من دعى لها بالشفاء من المرض».
ميشيل حجل من محاربات السرطان، وقد أصيبت به بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2016، الذي اختيرت فيه الوصيفة الثالثة، لكنها استطاعت أن تنتصر على سرطان الغدد اللمفاوية، بعد أن سافرت إلى أحد المراكز الكبرى بأمريكا، وعادت إلى لبنان وأعلنت خطوبتها، وكانت تحضر لزواجها فى يوليو المقبل، إلا أن المرض
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كازابلانكا (1)

نقاد: الجمهور يحب الأكشن..وهذا سبب تفوق «كازابلانكا»

نقترب من انتهاء الأسبوع الأول على عرض أفلام عيد الفطر لعام 2019، والنتيجة لا تزال فى صالح الفنان أمير كرارة وفيلمه «كازابلانكا» الذى اقتربت إيراداته من 30 مليون جنيه، ليثبت أنه نجم نجح أن يلمع فى السماء خلال السنوات الأخيرة بعد أن كتب له مسلسل «كلبش» شهادة ميلاد جديدة، تحول بعدها إلى بطل ذكى يعرف كيف يختار ما يناسبه، وحتما هناك فضل لتميمة حظه المخرج بيتر ميمى، شريك النجاح دائما. ويلى «كازابلانكا»، «الممر» بطولة أحمد عز الذى يحمل توقيع المخرج شريف عرفة، معلنًا عودة الأفلام الحربية، الذى فاق التوقعات ورفع سقف الطموحات بالسينما المصرية.
يسرا

يسرا: قدمت 23أغنية مع منير وضربت أحمد زكي لهذا السبب

حلت الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "كلام في الفن"، المذاع عبر قناة العربية، اليوم الإثنين، حيث كشفت عن العديد من الأسرار خلال مشوارها الفني، فكشفت عن الأغاني التي سجلتها مع المطرب محمد منير، ولم ترَ النور حتى الآن، كما تطرقت إلى سبب عدم حبها للسياسة، ولم تنس أن تحكي عن فترة عملها مع الزعيم عادل إمام، كما أفصحت عن السبب وراء ضربها للفنان أحمد زكي خلال تصوير أحد الأفلام، إضافة إلى أحدث أعمالها، الذي سيكون مع الكاتب إبراهيم عيسى، وهذه أبرز تصريحاتها..
تكريم-سوزان-نجم-الدين-ولبلبة-الجامعة-البريطانية‎ (2)

تكريم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان تري كور

كرمت الجامعة البريطانية في مصر، الفنانتين لبلبة وسوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد «أبناء الصمت»، في ختام فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة جدا، الذي أقيم على مدار أسبوع، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة 205 أفلام من 30 دولة تمثل 4 قارات حول العالم. عبّرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالتكريم وقالت في أثناء تسلّمها درع الجامعة البريطانية: "شكرا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضا موصول للجامعة البريطانية".
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رامي-عياش

رامي عياش يطرح «سكاكر السكر» مع فيفي عبده (فيديو)

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، بالمشاركة مع الفنانة فيفي عبده، فيديو كليب جديدا بعنوان "سكاكر السكر"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تم تصويره في بيروت من إخراج فادي حداد، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلماتها التي كتبها خالد فرناس: "يا سكاكر السكر يا مسكر، يا حلاوة مشبك معقودة، على إيه شمسي أنا بقى حتنور، طول ما أنت عيونك موجودة، أنا مهما بشوف أنت الأحلى، من بره جميل جواك أحلى، هو أنت عيوبك مش باينة، ده مفيش ده مفيش ده مفيش في الدنيا حاجات كاملة".
رامي-عياش

فيفي عبده تروج لأحدث أغانيها مع رامي عياش (فيديو)

روّجت الفنانة فيفي عبده لأغنية "يا سكاكر السكر"، التي تجمعها بالمطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع عدد من الموديل. وقالت فيفي عبده: إن أغنية "يا سكاكر السكر يا مسكر" هي العمل الجديد الذي سيقدمه المطرب رامي عياش، وكالعادة قالت جملتها الشهيرة "5 إمواه"، وطلبت من الموديل أن يقولوها معها، "يا سكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
رامي-عياش

رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".
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