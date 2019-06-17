من هي ميشيل حجل التي نعاها نجوم لبنان؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ميشيل حجل

توفيت ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، لتصيب الصدمة، الكثير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين، الذين خرجوا ينعونها على صفحاتهم، منهم؛ الإعلامي نيشان، الذى كتبت: «مش كل قصة سرطان نهايتها وردية.. ميشيل حجل أثرت بالكل وعملت درس بالمقاومة وفلت»، بينما قال الفنان رامي عياش: «ما أخبث هل المرض عندما ينتصر على الإرادة رحمها الله وتقبلها»، بينما نعتها ديانا حداد، بهذه الكلمات: «رحلت ميشيل حجل وتركت وراءها أهلها وخطيبها وكل من دعى لها بالشفاء من المرض».

ميشيل حجل من محاربات السرطان، وقد أصيبت به بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2016، الذي اختيرت فيه الوصيفة الثالثة، لكنها استطاعت أن تنتصر على سرطان الغدد اللمفاوية، بعد أن سافرت إلى أحد المراكز الكبرى بأمريكا، وعادت إلى لبنان وأعلنت خطوبتها، وكانت تحضر لزواجها فى يوليو المقبل، إلا أن المرض