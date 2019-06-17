رياضة

الأعلى للإعلام يستدعي ميدو بسبب إثارة الفتنة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو، مدرب فريق مصر للمقاصة، للتحقيق معه فيما نسب إليه من نشر مواد تحمل سبًّا وقذفا، وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء "ميدو" للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلي حسابه الشخصي على الفيسبوك.
يذكر أن الصفحة سبب الأزمة تضم نحو 200 ألف متابع، وتحمل رأي ميدو في الموسم الماضي من الدوري المصري، وضم أحد المنشورات بها عبارات سب وقذف. ورحل ميدو عن تدريب الوحدة السعودي في مارس الماضي بسبب هجومه على أحد جماهير الفريق السعودي وسبه بالأم، الأمر الذي تطور بشكل كبير في السعودية وطالب العديد من جماهير
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أمير مرتضى منصور

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
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في بيان رسمي.. بنفيكا البرتغالي ينفي بيع موهبته

نفى نادي بنفيكا البرتغالي التقارير الصادرة بشأن الموافقة على بيع لاعبهم الشاب جواو فيليكس لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الروخيبلانكوس تفصلهم ساعات عن ضم موهبة البرتغال البالغ 19 عاما. وأصدر فريق بنفيكا وبطل الدوري البرتغالي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تفاصيل بيع اللاعب، والتي تشير إلى وجود بند يتيح لهم الحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية. ويمتلك الجناح البرتغالي الشاب عقدا ساريا مع بنفيكا ولديه شرط جزائي لفسخ تعاقده يقدر بـ120 مليون يورو.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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كيف احتفل ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح؟

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاد هداف فريقه المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، إذ أتم «مومو» عامه السابع والعشرين كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ونشرت صفحة الريدز الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر»، صورة لهداف الدوري الإنجليزي، وكتبت عليها: «عيد ميلاد سعيد»، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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كيف تفاعلت الجماهير مع معلول بعد استبعاده من تونس؟

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» لعلي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب تونس، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج، التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، حيث أكد البعض أن هذا القرار خاطئ من قبل آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس، ولذلك لأنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء بالدوري المصري.
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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