الأعلى للإعلام يستدعي ميدو بسبب إثارة الفتنة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

أحمد حسام ميدو

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو، مدرب فريق مصر للمقاصة، للتحقيق معه فيما نسب إليه من نشر مواد تحمل سبًّا وقذفا، وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء "ميدو" للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلي حسابه الشخصي على الفيسبوك.

يذكر أن الصفحة سبب الأزمة تضم نحو 200 ألف متابع، وتحمل رأي ميدو في الموسم الماضي من الدوري المصري، وضم أحد المنشورات بها عبارات سب وقذف. ورحل ميدو عن تدريب الوحدة السعودي في مارس الماضي بسبب هجومه على أحد جماهير الفريق السعودي وسبه بالأم، الأمر الذي تطور بشكل كبير في السعودية وطالب العديد من جماهير

يذكر أن الصفحة سبب الأزمة تضم نحو 200 ألف متابع، وتحمل رأي ميدو في الموسم الماضي من الدوري المصري، وضم أحد المنشورات بها عبارات سب وقذف.



ورحل ميدو عن تدريب الوحدة السعودي في مارس الماضي بسبب هجومه على أحد جماهير الفريق السعودي وسبه بالأم، الأمر الذي تطور بشكل كبير في السعودية وطالب العديد من جماهير الوحدة اتخاذ قرار صارم مع ميدو، بعدها اتخذت إدارة الوحدة السعودي قرار إقالته، وتولى المهمة الفنية لفريق مصر للمقاصة منذ أيام قليلة، ويضم الجهاز المعاون لميدو عادل مصطفى، مدربًا عامًا، وجمال عمر، مدربا، وخالد عبدالله، مدرب حراس، ومحمد عويس، محللا فنيا، ووليد هويدي، مديرا للكرة، وسيد متولي، مدير شؤون اللاعبين، ومحمود معوض وخالد شيتة، إداريين.