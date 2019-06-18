بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

بيجو 3008

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟

بيجو 301 تطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، والتي حصلت على المركز الثالث في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذات 4 أسطوانات، ينتج