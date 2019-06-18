بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
بيجو 301
تطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، والتي حصلت على المركز الثالث في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذات 4 أسطوانات، ينتج
بيجو 301
تطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، والتي حصلت على المركز الثالث في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذات 4 أسطوانات، ينتج قوة 115 حصانا.
وأعلنت بيجو في مصر عن تخفيض جميع طرازاتها في السوق المصري نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفي مقدمتها 301 موديل 2019 بقيمة 10 آلاف جنيه، لتصبح الأسعار كالتالي: 229.990 جنيها للفئة «أكسس»، و239.990 جنيها للفئة «أكتف»، و269.990 جنيها للفئة «ألور».
بيجو 3008
أعلنت الشركة الفرنسية بيجو الشركة إجراء تخفيضات سعرية على سيارتها 3008 موديل 2019، بقيم وصلت لـ35000 جنيه، لتصبح أسعارها «454.990 جنيها بدلا من 479,990 جنيها للفئة أكسس، و474.990 جنيها بدلا من 499,990 جنيها للفئة أكتف، و524.990 جنيها بدلا من 549,990 جنيها للفئة ألور، و564.990 جنيها للفئة ألور بلس، و614.990 جنيها للفئة جي تي لاين».
وسيطرت بيجو 3008 على المركز الرابع، في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، والسيارة مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تربو، بقوة 165 حصانا، والعزم الأقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
وتبلغ السرعة القصوى 206 كيلو مترات في الساعة، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.9 ثانيه، وتستهلك 5.7 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.
زوتي تخفض أسعار Z
أعلنت الشركة الصينية زوتي، تحريك أسعار عدد من طرازات الفئة Z، التي تضم 3 طرازات، أولهم طراز Z100 موديل 2020 الهاتشباك، وقد انخفض سعره بقيمة 6 آلاف جنيه من 143000 إلى 137000 ألف جنيه، الذي يتعتمد على محرك سعته 1000 سي سي ينتج قوة 75 حصانا مع ناقل يدوي للحركة من 5 سرعات.
في المقابل لم يحصل طراز Z560 السيدان موديل 2019 على أية تخفيضات، ليستقر عند 265000 ألف جنيه، لفئة «كمفورت» المزودة بناقل أوتوماتيكي، ويعتمد على محرك بسعة 1500 سي سي مزود بشاحن تيربو بقوة 150 حصانا.
أما طراز Z300 السيدان والذي يتوافر بفئة لكجري، فكان قد طرح قريبًا كطراز عام 2020 مع الناقل اليدوي بسعر 175 ألف جنيه، أما المزود بناقل أوتوماتيكي فيبلغ سعره الآن بسعر 215 ألف جنيه طراز عام 2019، وهذا الطراز مزود بمحرك بسعة 1.6 لتر بقوة 123 حصانا.
يذكر أن حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، قد أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.
وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.