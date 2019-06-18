حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بيجو 3008
بيجو 3008
أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
بيجو 301   تطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، والتي حصلت على المركز الثالث في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذات 4 أسطوانات، ينتج
اقرأ المزيد
honda civic hatchback 2019

حقائق لا تعلمها عن السيارات في العالم

تظل صناعة السيارات واحدة من أهم المجالات التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين الشركات المعنية بها، خاصة في ظل الإمكانات التي تحاول وضعها في الموديلات الجديدة للسيارات، وهو الأمر الذي لم يكن وليد اللحظة، ولكن هو امتداد لسنوات طويلة من العمل والتطوير. وعلى مدى عقود طويلة شارك المئات من الأشخاص، ما بين مطورين وصناع، في تحديث السيارات وجعلها أكثر ملاءمة لطابع الحياة والمتطلبات العصرية للمستخدمين، وبالأخص فيما يتعلق بالتقنيات التي استحدثت في السيارات عبر سنوات طويلة من العمل الذي قامت به شركات أو أفراد.
مكيف-السيارة (3)

أخطاء ترتكبها يوميًّا عند تشغيل مكيف هواء سيارتك

لا شك أن مكيف هواء السيارة يعد من أهم الأجزاء التي يبحث عنها الجمهور بشكل رئيس، خاصة أنه ذو أهمية كبيرة في فصل الصيف ودرجات الحرارة الشديدة، ولذلك فإن كل السائقين يبحثون دومًا عن كيفية الحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة. وبشكل عام، يرتكب العديد من ملاك السيارات أخطاء كبيرة في عملية تشغيل مكيف الهواء، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء خلال المستقبل القريب، ولذلك فإن تجنب تلك الأخطاء يجب أن يكون من الأمور الرئيسة في حسابات ملاك السيارات بشكل أساس.
بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
اقرأ المزيد من الأخبار
بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
جيلي

في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
نيسان-قشقاي-2019

بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org