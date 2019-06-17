جريمة

زهقت من عياها.. فلاح يعذب زوجته حتى الموت

لم يتحمل الزوج مرضها.. ودخولها المتكرر في غيبوبة.. واعتدى عليها أكثر من مرة.. فقتلها من الضرب المبرح بدلا من عرضها على الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة
تحرير:رانيا الديداموني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تعذيب - صورة أرشيفية
تعذيب - صورة أرشيفية
أصوات صراخ واستغاثات تتعالى من منزل "غادة" في العقد الثالث من عمرها، وأم لثلاث بنات أكبرهن في الصف الأول الإعدادي، بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، حتى لقيت مصرعها ضحية عنف زوجها وتكرار تعديه عليها بالضرب والطرد من المنزل، بسبب رفضه تحمل مصاريف البيت أو تحمل تكاليف علاج تعذيبها له، وأمام صبرها وتضحيتها لاستمرار الأسرة، لم يتحمل إعياءها بسببه وتحول إلى قاتل شريكة حياته، وترك ذكرى سيئة لبناته الثلاث اللاتي لن ينسين المشهد الأخير في حياة والدتهن على يده.
"تحملته 15 سنة علشان خاطر عيالها وماتت بسببه"، قال عبد المطلب، شقيق غادة، مشيرا إلى أنها تعرضت للإيذاء والضرب المبرح طوال تلك السنوات، حتى شوه جسدها وأصبح هزيلا من كثرة الندبات والضرب. وأكد شقيقها لـ"التحرير" أن الزوج كان دائم التعدي عليها وضربها بوحشية، حتى أنها في أحد المرات اضطر الأطباء إلى خياطة
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10 توصيات للنائب العام بعد انتهاء تحقيقات «محطة مصر»

اعلن النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، الذي وقع 27 من فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأصدرت النيابة العامة جملة من التوصيات عقب الانتهاء من التحقيقات التي استغرقت نحو 4 أشهر وصولا للمتهمين الحقيقيين جراء الحادث.
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إحباط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة ضريبية 40 مليونا

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
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ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
القبض-على-متهم

القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
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محكمة

سجن 58 متهما في مشاجرة «بعلل» و«الجيزاوي» بالشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، الستار على قضية ثأر بين عائلتي «بعلل» و«الجيزاوي»، جرت رحاها بقرية «العدلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وراح ضحيتها 4 قتلى وعدد من المصابين. وقضت المحكمة بمعاقبة 58 متهمًا وبرأت 31 آخرين، بينما تراوحت عقوبة المدانين ما بين المشدد 7 سنوات لأربعة منهم، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن سنة واحدة لباقي الذين ثبتت إدانتهم في القضية.
حبس-كلابشات

دفنه في حفرة.. حبس سائق قتل عاملا انتقاما لشرف عمه

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاض، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج عامل وقتله في مزرعة دواجن يوم عيد الفطر، إذ أنهى حياة المجني عليه بواسطة ضربه بعصا خشبية «شومة» كانت بحوزته، قبل أن يدفنه في أرض المزرعة انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط القتيل وزوجة عمه.
القبض-على-متهم

شك في سلوكها.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية

شهدت منطقة أبو يوسف غرب محافظة الإسكندرية، جريمة بشعة حيث أقدم زوج على ذبح زوجته وقتلها للتخلص منها، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي من تحرياتها حول الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الجريمة، وذلك فى الوقت الذى أفاد فيه شهود عيان أن الزوج قام بذبح زوجته بعد عودته من الخارج ووجد رجل غريب تردد أنه محُصل بإحدى الجهات الحكومية، وأنه استشاط غضبًا من وجوده وأقدم على إحضار سكين وقتلها، فيما لاذ الآخر بالهرب قبل أن يمسك به الزوج إلا أن يقظة الأهالي كانت له بالمرصاد حيث نجحوا في الإمساك به وتسليمه للشرطة.
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مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.
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