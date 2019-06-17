10 توصيات للنائب العام بعد انتهاء تحقيقات «محطة مصر»

النيابة العامة أعلنت انتهاء التحقيقات في حادث حريق محطة مصر وأصدرت 10 توصيات من أهمها الحديث عن «تغيب العاملين وعدم تواجدهم في الأماكن المعينين بها واعتمادهم على زملائهم»

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

حادث حريق محطة مصر

اعلن النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، الذي وقع 27 من فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأصدرت النيابة العامة جملة من التوصيات عقب الانتهاء من التحقيقات التي استغرقت نحو 4 أشهر وصولا للمتهمين الحقيقيين جراء الحادث.

قالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنه تبين من التحقيقات في هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات، في الفترات السابقة أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهى المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها