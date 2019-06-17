يسرا: قدمت 23أغنية مع منير وضربت أحمد زكي لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

يسرا

حلت الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "كلام في الفن"، المذاع عبر قناة العربية، اليوم الإثنين، حيث كشفت عن العديد من الأسرار خلال مشوارها الفني، فكشفت عن الأغاني التي سجلتها مع المطرب محمد منير، ولم ترَ النور حتى الآن، كما تطرقت إلى سبب عدم حبها للسياسة، ولم تنس أن تحكي عن فترة عملها مع الزعيم عادل إمام، كما أفصحت عن السبب وراء ضربها للفنان أحمد زكي خلال تصوير أحد الأفلام، إضافة إلى أحدث أعمالها، الذي سيكون مع الكاتب إبراهيم عيسى، وهذه أبرز تصريحاتها..

1- شكلت مع الزعيم أفضل دويتو في السينما بعد فترة السبعينيات، فقد اشتركت معه فى 17 فيلما. 2- لا أحب السياسية؛ لأنها لا تجعل الإنسان حقيقيا، ولديه حسابات طول الوقت. 3- سأعود للسينما قريبًا، من خلال فيلم جديد من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل. 4- أثناء تصوير فيلم "نزوة"، كان هناك مشهد يجمعني بالفنان