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يسرا: قدمت 23أغنية مع منير وضربت أحمد زكي لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
يسرا
يسرا
حلت الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "كلام في الفن"، المذاع عبر قناة العربية، اليوم الإثنين، حيث كشفت عن العديد من الأسرار خلال مشوارها الفني، فكشفت عن الأغاني التي سجلتها مع المطرب محمد منير، ولم ترَ النور حتى الآن، كما تطرقت إلى سبب عدم حبها للسياسة، ولم تنس أن تحكي عن فترة عملها مع الزعيم عادل إمام، كما أفصحت عن السبب وراء ضربها للفنان أحمد زكي خلال تصوير أحد الأفلام، إضافة إلى أحدث أعمالها، الذي سيكون مع الكاتب إبراهيم عيسى، وهذه أبرز تصريحاتها..
1- شكلت مع الزعيم أفضل دويتو في السينما بعد فترة السبعينيات، فقد اشتركت معه فى 17 فيلما. 2- لا أحب السياسية؛ لأنها لا تجعل الإنسان حقيقيا، ولديه حسابات طول الوقت. 3- سأعود للسينما قريبًا، من خلال فيلم جديد من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل. 4- أثناء تصوير فيلم "نزوة"، كان هناك مشهد يجمعني بالفنان
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ميشيل-حجل (2)

من هي ميشيل حجل التي نعاها نجوم لبنان؟

توفيت ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، لتصيب الصدمة، الكثير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين، الذين خرجوا ينعونها على صفحاتهم، منهم؛ الإعلامي نيشان، الذى كتبت: «مش كل قصة سرطان نهايتها وردية.. ميشيل حجل أثرت بالكل وعملت درس بالمقاومة وفلت»، بينما قال الفنان رامي عياش: «ما أخبث هل المرض عندما ينتصر على الإرادة رحمها الله وتقبلها»، بينما نعتها ديانا حداد، بهذه الكلمات: «رحلت ميشيل حجل وتركت وراءها أهلها وخطيبها وكل من دعى لها بالشفاء من المرض».
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تكريم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان تري كور

كرمت الجامعة البريطانية في مصر، الفنانتين لبلبة وسوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد «أبناء الصمت»، في ختام فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة جدا، الذي أقيم على مدار أسبوع، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة 205 أفلام من 30 دولة تمثل 4 قارات حول العالم. عبّرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالتكريم وقالت في أثناء تسلّمها درع الجامعة البريطانية: "شكرا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضا موصول للجامعة البريطانية".
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عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
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عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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عادل إمام معلق مباراة بين يسرا وحسين فهمي(مقطع نادر)

شارك محمد إمام جمهوره بفيديو نادر لوالده الفنان عادل إمام، وهو يقوم بدور معلق رياضي لمبارة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين ضمن برنامج "دوري النجوم" الذي كان يقدّمه الإعلامي الراحل طارق حبيب والمخرج الراحل محمد إبراهيم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان المبارك عام 1988. ضمت الحلقة مجموعة من المشاهير منهم: لبلبة، إمام عمر، يسرا، أحمد عبدالوهاب، حسين فهمي، هشام فؤاد، سعيد شيمي، محمد عبدالعزيز، هاني لاشين، عمر عبدالعزيز، ليلى علوي، وغيرهم.
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ضد الحكومة..قصة مرافعة أحمد زكي «الأسطورية الكارثية»

"كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة، سيدي الرئيس.. إن ما أطالب به أن نصلي جميعًا صلاة واحدة، صلاة العدل، صلاة واحدة لإله واحد.. سيدي الرئيس.. أليسوا بشرا خطائين مثلنا! أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر! سيدي الرئيس.. أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بك، ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا أغيثونا.. والله الموفق".. يظل مشهد الراحل أحمد زكي، في مرافعته الشهيرة بفيلم "ضد الحكومة"، واحدًا من أقوى مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها الكبير، وتظل كلماته خالدة معبرة عن قصته وقصة جيل كامل.
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