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«فيت وركس».. مشروع تخرج لطلبة بكلية إعلام

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
طلبة كلية إعلام ومشروع تخرج فيت وركس
طلبة كلية إعلام ومشروع تخرج فيت وركس
يسعى الطلاب لتقديم مشروعات تخرج مختلفة عن التي قدمها الذين سبقوهم في الأعوام السابقة، ودائما ما يبحثون عن الأفكار الجديدة، وهو ما دعا مجموعة من الطلبة بكلية الإعلام في جامعة مصر الدولية لاختيار مشروع تخرجهم ليكون حملة توعية عن رياضة «الكروسفيت»، التي يرون أن كثيرين لا يعرفون عنها شيئا، وأن البعض لديهم سوء فهم لمفهوم الكروس فيت في مصر، والتفرقة بينها وبين صالات «الجيم»، لذلك قرروا البدء في حملة «فيت وركس» لتوعية الناس وتصحيح المفاهيم عن رياضة الكروس فيت وتحفيز الناس على المشاركة بها.
وأشار طلبة كلية الإعلام إلى أن رياضة الكروس فيت، عبارة عن تشكيلة مختلطة من التمارين الرياضية المختلفة، تبدأ أولًا بتمارين الإحماء ثم ينتقل المتدرب لأبرز التمارين مثل التمارين الخاصة بمنطقة البطن، وتمارين الجري، تمارين «العقلة»، وتدريبات رفع الأثقال، وتدريبات «الأيروبكس»، وتمارين
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السيسي: علاقتنا القوية ببيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لما فيه الصالح المشترك للبلدين. وقال الرئيس الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين. وأضاف: "المباحثات مع رئيس بيلاروسيا، تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة".
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الاتفاق على تمثيل دبلوماسي مصري «مقيم» في بيلاروسيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. يذكر أن سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا.
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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. و11 مدينة +40 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
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