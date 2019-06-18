«فيت وركس».. مشروع تخرج لطلبة بكلية إعلام

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

طلبة كلية إعلام ومشروع تخرج فيت وركس

يسعى الطلاب لتقديم مشروعات تخرج مختلفة عن التي قدمها الذين سبقوهم في الأعوام السابقة، ودائما ما يبحثون عن الأفكار الجديدة، وهو ما دعا مجموعة من الطلبة بكلية الإعلام في جامعة مصر الدولية لاختيار مشروع تخرجهم ليكون حملة توعية عن رياضة «الكروسفيت»، التي يرون أن كثيرين لا يعرفون عنها شيئا، وأن البعض لديهم سوء فهم لمفهوم الكروس فيت في مصر، والتفرقة بينها وبين صالات «الجيم»، لذلك قرروا البدء في حملة «فيت وركس» لتوعية الناس وتصحيح المفاهيم عن رياضة الكروس فيت وتحفيز الناس على المشاركة بها.

وأشار طلبة كلية الإعلام إلى أن رياضة الكروس فيت، عبارة عن تشكيلة مختلطة من التمارين الرياضية المختلفة، تبدأ أولًا بتمارين الإحماء ثم ينتقل المتدرب لأبرز التمارين مثل التمارين الخاصة بمنطقة البطن، وتمارين الجري، تمارين «العقلة»، وتدريبات رفع الأثقال، وتدريبات «الأيروبكس»، وتمارين