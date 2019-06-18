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دراسة: طفل في المستشفى كل ساعتين بسبب منتجات التجميل

وصف المؤلفون منتجات مستحضرات التجميل بأنها أي منتجات تلمع وتجمل وتغير المظهر، تشمل هذه المستحضرات تنعيم الشعر، وطلاء الأظافر، والمرطبات، وزيوت البشرة، ومزيلات العرق
تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل
تساعدنا مستحضرات التجميل مثل العطور وطلاء الأظافر والشامبو على الظهور بمظهر جيد، لكن وقوع تلك المنتجات في الأيدي الخاطئة؛ خاصة صغار السن، يمكن أن يكون ضارًّا، أو حتى مميتًا. أصيب أكثر من 64 ألف طفل في أمريكا وحدها، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بإصابة ذات صلة بمستحضرات التجميل بين عامي 2002 و2016 ، وفقًا لتقديرات في دراسة نشرت الإثنين في مجلة Clinical Pediatrics. نظر الباحثون في نوع المنتج وطريقة تعرض الطفل له وموقع الإصابة وعوامل أخرى لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين تم علاجهم في أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة.
جاءت هذه النتائج استنادًا من نظام مراقبة الإصابات الإلكترونية الوطني، وهي قاعدة بيانات تديرها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية التي تقدم تقارير عن الإصابات وحالات التسمم المتعلقة بالمنتجات التجميلية. أشارت الدراسة إلى أنه من عام 1999 إلى عام 2015، كانت مستحضرات التجميل هي السبب الرئيس في وفاة
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