دراسة: طفل في المستشفى كل ساعتين بسبب منتجات التجميل

وصف المؤلفون منتجات مستحضرات التجميل بأنها أي منتجات تلمع وتجمل وتغير المظهر، تشمل هذه المستحضرات تنعيم الشعر، وطلاء الأظافر، والمرطبات، وزيوت البشرة، ومزيلات العرق
تساعدنا مستحضرات التجميل مثل العطور وطلاء الأظافر والشامبو على الظهور بمظهر جيد، لكن وقوع تلك المنتجات في الأيدي الخاطئة؛ خاصة صغار السن، يمكن
أن يكون ضارًّا، أو حتى مميتًا.
أصيب أكثر من 64 ألف طفل في أمريكا وحدها، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بإصابة ذات صلة بمستحضرات التجميل بين عامي 2002 و2016 ، وفقًا لتقديرات في دراسة نشرت الإثنين في مجلة Clinical Pediatrics.
نظر الباحثون في نوع المنتج وطريقة تعرض الطفل له وموقع الإصابة وعوامل أخرى لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين تم علاجهم في أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة.
جاءت هذه النتائج استنادًا من نظام مراقبة الإصابات الإلكترونية الوطني، وهي قاعدة بيانات تديرها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية التي تقدم تقارير عن الإصابات وحالات التسمم المتعلقة بالمنتجات التجميلية.
أشارت الدراسة إلى أنه من عام 1999 إلى عام 2015، كانت مستحضرات التجميل هي السبب الرئيس في وفاة
جاءت هذه النتائج استنادًا من نظام مراقبة الإصابات الإلكترونية الوطني، وهي قاعدة بيانات تديرها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية التي تقدم تقارير عن الإصابات وحالات التسمم المتعلقة بالمنتجات التجميلية.
أشارت الدراسة إلى أنه من عام 1999 إلى عام 2015، كانت مستحضرات التجميل هي السبب الرئيس في وفاة سبعة أطفال، ودخول طفل المستشفى كل ساعتين بسببها يوميًّا.
قالت ريبيكا ماك آدامز، مؤلفة الدراسة، إنه على الرغم من أن المنتج التجميلي قد لا يكون ضارًا عند استخدامه، فمن المهم أن يعرف الآباء والأطباء أن طفلا صغيرًا قد يصاب بجروح خطيرة جراء لمس هذه المنتجات.
صنف المؤلفون منتجات مستحضرات التجميل بأنها أي منتجات تلمع وتجمل وتغير المظهر، تشمل هذه المستحضرات تنعيم الشعر، وطلاء الأظافر، والمرطبات، وزيوت البشرة، ومزيلات العرق، والماكياج.
تم تصنيف المنتجات إلى خمس مجموعات، استنادًا إلى كيفية استخدامها: العناية بالأظافر، العناية بالشعر، العناية بالبشرة، العطور وغيرها، بما في ذلك مزيلات الروائح والماكياج.
جاءت الإصابات الأكثر شيوعًا من منتجات العناية بـالأظافر (28.3 %)، تليها منتجات العناية بالشعر (27 %)، ومنتجات العناية بالبشرة (25 %) والعطر (12.7 %). حوالي 75% من الإصابات وقعت عندما ابتلع الأطفال من تلك المنتجات.
جاءت الإصابات المتبقية للجلد أو ملامسة العين، بينما كان معظم المرضى على الأرجح في المستشفى بعد التعرض لمنتجات الشعر.
وجدت الدراسة أيضًا أن الأطفال الأصغر سنًا كانوا أكثر عرضة للإصابة ودخول المستشفيات، حيث كان متوسط معدل الإصابة في الأطفال أقل من عامين أعلى مرتين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، من المرجح أن تكون الإصابات بسبب منتجات الشعر.
بحلول عمر 6 أشهر، يمكن للعديد من الأطفال الزحف والاستيلاء على الأشياء لوضعها في أفواههم؛ ما يسمح لهم بالوصول إلى كل تلك المنتجات.
يعالج الأطباء في أقسام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد نحو 4300 من الأطفال الصغار الذين يعانون من الإصابات ذات الصلة بمستحضرات التجميل في المتوسط. لم يتغير عدد ومعدل هذه الإصابات بشكل كبير خلال فترة الـ15 عامًا، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إستراتيجيات أفضل للوقاية من إصابة مستحضرات التجميل.
كانت هناك قيود على الدراسة، بما في ذلك حقيقة أن البيانات جاءت فقط من أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة ولم تشمل الحالات التي تم علاجها في المنزل أو الرعاية العاجلة أو مكاتب طب الأطفال.
أشار المؤلفون إلى أن أقسام الطوارئ قد يكون لها أيضًا معايير مختلفة لتوثيق الإصابات.
في حين أن الدراسة لم تُظهر أي زيادة في الإصابات المرتبطة بالتجميل، إلا أنها تثير الوعي بأنه لا ينبغي على الناس الاستهانة بخطورة بعض المنتجات، ومنتجات الشعر على وجه التحديد.
أفضل ما يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال القيام به هو الحفاظ على منتجات مستحضرات التجميل الخاصة بهم مخزنة بأمان وفي حاوياتهم الأصلية. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتخزين مستحضرات التجميل مثل الأدوية في مكان عال بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.