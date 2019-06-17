أخبار سيئة لترامب.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج

الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بيونج يانج، يأتي ضمن موجة مفاجئة من النشاط الدبلوماسي لكوريا الشمالية، بعد شهور من العزلة المستمرة

تحرير:أحمد سليمان ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

كيم وشي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه بصدد زيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الخميس المقبل، مما يمثل انتصارا دبلوماسيا للزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونج أون بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قمة هانوي في فبراير الماضي. وستكون زيارة شي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005، حيث تعد الصين أهم حليف لها وشريان الحياة الاقتصادي للبلد الذي يواجه عقوبات الأمم المتحدة.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن زيارة شي، التي تأتي بناء على دعوة من كيم، ستتم يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين في وقت واحد اليوم الإثنين. ويأتي اجتماع شي وكيم في وقت يخوض فيه الزعيمان مواجهات مع واشنطن حول التجارة ونزع السلاح النووي، على التوالي. وقبل