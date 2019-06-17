محمد إمام يرزق بطفلته الأولى.. واختار لها هذا الاسم

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

محمد عادل إمام

رزق الفنان محمد عادل إمام بطفلته الأولى اليوم الإثنين، من زوجته نوران طلعت، حيث أعلن الخبر السعيد شقيقه المخرج رامي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "الحمد لله، وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. أخيرًا بقيت عم"، ثم كتب بالإنجليزية: "خديجة محمد إمام.. أهلا بك في عالمنا". وانهالت المباركات من الجمهور على الفنان محمد إمام، الذي -حتى الآن- لم يعلن الأمر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمنى محبوه لها العافية.

يذكر أن محمد إمام، أعلن قبل أيام، تعاونه مع المخرج طارق العريان، في فيلمه الجديد، المتعاقد عليه مؤخرًا، حيث كتب عبر حسابه على "انستجرام": "طارق العريان هو المخرج العملاق اللي هعمل معاه الفيلم اللي جاي إن شاء الله، متحمس جدًّا للشغل معاه.. وبإذن الله نعملكم حاجة ماشفتوش زيها قبل كده»، لكنه لم يذكر