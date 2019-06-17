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محمد إمام يرزق بطفلته الأولى.. واختار لها هذا الاسم

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
رزق الفنان محمد عادل إمام بطفلته الأولى اليوم الإثنين، من زوجته نوران طلعت، حيث أعلن الخبر السعيد شقيقه المخرج رامي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "الحمد لله، وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. أخيرًا بقيت عم"، ثم كتب بالإنجليزية: "خديجة محمد إمام.. أهلا بك في عالمنا". وانهالت المباركات من الجمهور على الفنان محمد إمام، الذي -حتى الآن- لم يعلن الأمر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمنى محبوه لها العافية.
يذكر أن محمد إمام، أعلن قبل أيام، تعاونه مع المخرج طارق العريان، في فيلمه الجديد، المتعاقد عليه مؤخرًا، حيث كتب عبر حسابه على "انستجرام": "طارق العريان هو المخرج العملاق اللي هعمل معاه الفيلم اللي جاي إن شاء الله، متحمس جدًّا للشغل معاه.. وبإذن الله نعملكم حاجة ماشفتوش زيها قبل كده»، لكنه لم يذكر
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Men- in -Black International

Men in Black International يتصدر البوكس أوفيس

تصدر فيلم "Men in Black International" شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بما يُقدر بنحو 28.5 مليون دولار هذا الأسبوع في أمريكا الشمالية، على الرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق في البداية 30 مليون دولار، كما حقق حوالي 102 مليون دولارعلى مستوى العالم، وفقا لما ذكرت مجلة «فوربس». ولكن من المحتمل أن يفقد صدارته في شباك التذاكر نتيجة الانتقادات التي تعرض لها على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، بسبب تغير الأبطال، حيث قام بالبطولة في الأجزاء السابقة ويل سميث وتومي لي جونز، والجزء الحالي من بطولة كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون.
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي تصدر فيلم الممر شباك تذاكر موسم عيد الفطر، أمس الأحد، بإيراد وصل إلى مليون و791 ألفا و746 جنيها. العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

صراع الإيرادات.. كازبلانكا يفشل في تجاوز الممر

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، شباك تذاكر موسم أفلام عيد الفطر، حيث بلغ إيراد أمس السبت، مليونين و221 ألفا و202 جنيه، متفوقًا على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، والذى حقق مليونين و15 ألفا و470 جنيها، الذى تراجع عن صدارته لشباك التذاكر، ورغم أن الفرق بين الفيلمين 205 آلاف و732 جنيهًا، فإنه يعتبر هذا مؤشرا جديدا على إقبال الجماهير على فيلم «الممر» بعد الإشادات الواسعة من قبل الفنانين والمشاهير في حق الفيلم ونجومه، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس ومحمد فراج.
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مسلسل-ولد-الغلابة

دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
مسلسل-هوجان

صلاح عبدالله يرقص مع الخولي في آخر أيام تصوير هوجان

انتهى فريق عمل مسلسل "هوجان" المشارك في السباق الرمضاني الحالي والمعروض على شاشة قناة الحياة، من آخر يوم تصوير له، واحتفالًا بانتهاء كواليس اليوم الأخير من العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان رياض الخولي، وعلق عليه: «عندما يرقص الكبار بعد فركش هوجان» وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور والفنانين، بتعليقاتهم بتهنئة الفنان صلاح عبدالله وفريق العمل.
هوجان

«هوجان» الحلقة 25.. محمد إمام ينجو من محاولة اغتيال

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "هوجان"، بمثول "هوجان" -محمد عادل إمام- أمام النيابة العامة في تهمة سرقة سيارات لطفي الحراق -كريم محمود عبدالعزيز- كما وجهت له أيضًا تهمة قتل سميح، الموظف الذي كان يعمل عند كمال اللباد -رياض الخولي- وقد أنكر التهمتين، ثم تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. "هوجان" التقى "نور" -هاجر أحمد- التي أبدت حزنها على التغير الذي جرى له، حيث أصبح مثل أبيها "اللباد"، وبعدها التقى "ورد" والآخرين الذين يعملون معه، واتفق معهم على الخطوات الجديدة التي سيتخذها في حربه ضد "اللباد".
مسلسل-زى-الشمس-دينا-الشربينى

الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
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