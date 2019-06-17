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انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يستهدف موظفي الدولة المُخاطب وغير المُخاطب الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التقديم به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر. وقالت "راغب"، إنه بعد نجاح البرامج القيادية مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كان لا بد من تكرار التجربة مرة أخرى مع فئات أخرى مؤثرة وفعالة؛ فمصر غنية بشبابها ومنها أتت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
وأضافت أنه سيتم تأهيل التنفيذيين بصورة أكثر فعالية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها، ليصبح لديهم تأثير على مسيرة التنمية وعلى المواطن إذ يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب
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ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكته في القضية المعروفة إعلامية بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
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وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
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لا صوت يعلو فوق الحدث الكروي التاريخي الذي تترقبه مصر والقارة الإفريقية والعالم، وهو استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وكان لعروس البحر الأبيض المتوسط الحظ في أن تكون إحدى المحافظات التي ستستضيف مباريات البطولة على أحد أقدم ملاعبها وهو استاد الإسكندرية، ومنذ الإعلان عن اختيار مصر بديلا للكاميرون لتنظيم كان 2019 سارت الاستعدادات على قدم وساق، وبات العمل هو شعار المرحلة للانتهاء من جميع التجهيزات سواء داخل الملعب أو بأنحاء المدينة وهو ما ترصده "التحرير" في تقريرها التالي:
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أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
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