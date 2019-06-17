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لا تفوت رؤية القمر الفراولة اليوم.. سيظهر في مصر

في كل مرحلة من مراحل اكتمال القمر في العام الواحد، له اسم فريد مرتبط بالتغيرات الموسمية التي تظهر في الطبيعية، وخلال شهر يونيو يطلق عليه قمر الفراولة لحصادها في ذلك الوقت
تحرير:فيروز ياسر ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
قمر الفراولة
قمر الفراولة
يحمل شهر يونيو العديد من الظواهر الفلكية التي تثير الحماس لدينا برؤيتها وترقبها، واليوم، العالم على موعد مع «القمر الفراولة» المكتمل، حيث سيكون على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وسيظهر لسكان عدة مناطق حول العالم في توقيتات مختلفة حتى داخل البلد الواحد. في كل مرحلة من مراحل اكتمال القمر في العام الواحد، له اسم فريد مرتبط بالتغيرات الموسمية التي تظهر في الطبيعية، حيث يطلق على القمر المكتمل في شهر مايو على سبيل المثال اسم May Flower Moon نسبة إلى الأزهار المتفتحة في الربيع، وذلك وفقا لما ذكره موقع Express.
كما يطلق على القمر المكتمل في شهر ديسمبر القمر البارد نسبة إلى الجو قارس البرودة في الشتاء، ومعظم هذه الأسماء تنبع من التقاليد الأمريكية الأصلية والتي تم تبنيها على مدار السنوات من قبل الأوروبيين المستعمرين. ويعود اسم «القمر الفراولة» إلى قبائل الجونكوين في شمال شرق أمريكا لنضج الفراولة
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«القراد».. أنواع من لدغات الحشرات لا ينبغي تجاهلها

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كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

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بدلا من التعرض للشمس.. اعملي «تان» في البيت

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«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

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