لا تفوت رؤية القمر الفراولة اليوم.. سيظهر في مصر

في كل مرحلة من مراحل اكتمال القمر في العام الواحد، له اسم فريد مرتبط بالتغيرات الموسمية التي تظهر في الطبيعية، وخلال شهر يونيو يطلق عليه قمر الفراولة لحصادها في ذلك الوقت
يحمل شهر يونيو العديد من الظواهر الفلكية التي تثير الحماس لدينا برؤيتها وترقبها، واليوم، العالم على موعد مع «القمر الفراولة» المكتمل، حيث سيكون على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وسيظهر لسكان عدة مناطق حول العالم في توقيتات مختلفة حتى داخل البلد الواحد.
في كل مرحلة من مراحل اكتمال القمر في العام الواحد، له اسم فريد مرتبط بالتغيرات الموسمية التي تظهر في الطبيعية، حيث يطلق على القمر المكتمل في شهر مايو على سبيل المثال اسم May Flower Moon نسبة إلى الأزهار المتفتحة في الربيع، وذلك وفقا لما ذكره موقع Express.
كما يطلق على القمر المكتمل في شهر ديسمبر القمر البارد نسبة إلى الجو قارس البرودة في الشتاء، ومعظم هذه الأسماء تنبع من التقاليد الأمريكية الأصلية والتي تم تبنيها على مدار السنوات من قبل الأوروبيين المستعمرين.
ويعود اسم «القمر الفراولة» إلى قبائل الجونكوين في شمال شرق أمريكا لنضج الفراولة
كما يطلق على القمر المكتمل في شهر ديسمبر القمر البارد نسبة إلى الجو قارس البرودة في الشتاء، ومعظم هذه الأسماء تنبع من التقاليد الأمريكية الأصلية والتي تم تبنيها على مدار السنوات من قبل الأوروبيين المستعمرين.
ويعود اسم «القمر الفراولة» إلى قبائل الجونكوين في شمال شرق أمريكا لنضج الفراولة في هذا الوقت من الصيف، وحصادها في شهر يونيو.
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والأوروبيون أطلقوا على هذا القمر اسم «قمر الورد»، بينما أطلقت عليه الثقافات الأخرى اسم «القمر الساخن» لبداية حرارة الصيف.
ويعتقد البعض أن هذا الاسم يأتي من لون البدر في هذا الوقت من العام، وذلك لأن مدار القمر حول الأرض في نفس مستوى مدار الأرض حول الشمس، وعندما يصبح القمر بدرا وقت الانقلاب الصيفي يأخذ لونا ورديا أشبه بلون الفراولة أيضا، كما يُعرف قمر الفراولة أحيانًا باسم قمر العسل.
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عندما يكون القمر بدرا في المرة القادمة.. ماذا يسمى؟
بعد مشاهدة الظاهرة الفلكية للقمر الفراولة، سيكون القمر مكتملا خلال يوليو ويسمى بـالقمر الغزال أو Full Buck Moon وسيصل إلى ذورته في 16 يوليو، كما كان يُعرف سابقا باسم قمر الرعد لأن العواصف الرعدية شائعة جدًا خلال هذا الشهر في بعض الأماكن.
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توقيت ظهور القمر الفراولة
ظهر "قمر الفراولة" الساعة الثانية من صباح فجر اليوم الإثنين في نيودلهي، أما في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة فيمكن مشاهدته بوضوح الساعة الرابعة والنصف صباحا.
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ظواهر فلكية حدثت خلال شهر يونيو
في 10 يونيو الماضي، ظهر كوكب المشتري في حالة التقابل مع الشمس، وهو حدث سنوي يصادف أن الأرض تتماشى تمامًا بين عملاق الغاز والشمس، وتجعل هذه الظاهرة كوكب المشتري أقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته في السماء حتى بالعين المجردة، وكان كوكب المشتري في أكبر هيئة يظهر بها من الأرض، كما أنه سيكون ألمع نتيجة وجود الشمس بجانبه.
ظهور القمر الدموي في أبريل الماضي
في 19 أبريل، ظهر القمر الوردي الذى سمى بهذا الاسم؛ لأنه في القبائل الأمريكية الأصلية، كان هذا القمر يطلق عليه الوردى، بسبب مظهره القريب من مظهر نوع من الطحالب.
ما ينتظره العالم في شهر يوليو
في 2 يوليو، سيكون هناك كسوف ثان للشمس، ويمكن رؤيته في معظم أمريكا الجنوبية، والمحيط الهادي، ويستغرق الكسوف من بدايته وحتى نهايته نحو 4 ساعات و56 دقيقة.
كما أن خسوف القمر يتكرر مرة أخرى خلال العام، وذلك في 16 يوليو، إذ يحدث خسوف جزئي للقمر يتفق توقيته مع بدر شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريًّا، ويغطي ظل القمر نحو 65% تقريبًا من سطح القمر.
وتستغرق جميع مراحل الخسوف من بدايته وحتى نهايته خمس ساعات و38 دقيقة تقريبًا.
ترقب من اليوم قمر الفراولة، حيث يمكنك مشاهدته بالعين المجردة، ولا تفوت الظواهر الفلكية القادمة أيضا.