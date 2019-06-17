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الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

سكرتير المجمع المقدس يتحدث عن دعاة الفرقة والانقسام في الكنيسة.. الأنبا دانيال يرفض نشر بيان الأساقفة الأربعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبره خطأ منهم
تحرير:بيتر مجدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس
الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس
بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
وأكد أن الطريقة المنظمة الشرعية لا تمنع أحدا أنه يقدم أي ورقة داخل المجمع المقدس. لديهم عقد نفسية وقال الأنبا دانيال بعد سؤاله عن خروج أسقف ببيانات دائما عكس البابا: «للأسف في بعض الناس ربما يكون عندهم عقد نفسية، أو ربما يكونون مدفوعين من جهات تريد انقساما في الكنيسة، ينتقون بعض الكلمات ويعلقون
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محمد-مرسى

7 معلومات في بيان النيابة العامة عن وفاة محمد مرسي

أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، مساء اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي ، خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة مرسي جاء فيه أن النيابة تلقّت عصر اليوم إخطارًا بوفاة محمد مرسي في أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وفي أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بالكلام.
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ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
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وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر

توفي اليوم الإثنين، محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب "إكسترا نيوز". أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة اليوم الإثنين، لاستكمال المرفعة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام الرئيس المعزول.
الاكاديمية-الوطنية-للتدريب

انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يستهدف موظفي الدولة المُخاطب وغير المُخاطب الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التقديم به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر. وقالت "راغب"، إنه بعد نجاح البرامج القيادية مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كان لا بد من تكرار التجربة مرة أخرى مع فئات أخرى مؤثرة وفعالة؛ فمصر غنية بشبابها ومنها أتت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
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المجمع-المقدس

3 قرارات و19 توصية.. كيف نفهم اجتماع المجمع المقدس؟

صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات وتوصيات المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس وعضوية المطارنة والأساقفة، الذي ينعقد مرة واحدة في السنة، بين نهاية شهر مايو والنصف الأول من يونيو، بفترة الخماسين التالية لعيد القيامة، وينتهي اجتماع كل عام بمجموعة من القرارات الإدارية، كإنشاء لجان أو إقرار لوائح أو الاعتراف بأديرة جديدة، وقرارات تخص الطقوس والعقيدة، وتأتي قرارات مجمع هذا العام وسط صراع بين تيار التشدد وتيار التنوير داخل الكنيسة، والبيان الذي وقع عليه 4 أساقفة بمطالب للبابا لتلقي بظلالها على القرارات.
المجمع-المقدس

تقسيم إيبارشية المنيا أزمة لـ«مكاريوس» أم تطوير نظام

أصبح مستقبل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد رحيل مطرانها الأنبا أرسانيوس، أزمة، بعدما أعلن البابا تواضروس الثاني، خلال رحلة رعوية لألمانيا تقسيم الإيبارشية لكن لم يتم الاستقرار هل ستكون إيبارشيتين أم ثلاثا؟ في وقت تطالب به أصوات بعدم تقسيم الإيبارشية وتصر على تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام عليها دون تقسيم، ما فتح الباب للنقاش والجدل حول نظام الكنيسة الإداري وإشكالية رسامة أساقفة عموم بلا إيبارشيات أو مسؤوليات منذ عهد البابا كيرلس السادس والتوسع فيها في زمن البابا شنودة الثالث.
اقباط-فى-الكنيسة (2)

انتقادات لـ«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة

مازالت أصداء مقتل «جيهان كيرلس» على يد زوجها مراد كيرلس في أستراليا تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنتمي لها في أستراليا، رفض ذلك وطلب منها الرجوع لزوجها المدمن، وكانت النتيجة أنه قتلها، ما فتح الباب أمام نقاشات طويلة حول تقييد حق «الطلاق» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصوصا في نهايات عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتعديل الذي أجراه على لائحة 1938 للأحوال الشخصية التي تتيح الطلاق لـ9 أسباب واقتصرها على سبب واحد هو الخيانة أو «الزنا».
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء في دوسلدورف (2)

البابا: أنا لست رجلا سياسيا ويشغلني سلامة الوطن

«أنا لست رجلا سياسيا، والكنيسة عبر تاريخها من القديس مارمرقس وحتى الآن، وإلى أن يأتي المسيح ليس لها علاقة بالسياسة لكنها كنيسة وطنية»، هكذا، أجاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، على سؤال "ما الفرق بين السياسة والوطنية التي طالما تكلمت عنها كثيرا؟ خلال حوار مع قناة الكنيسة «سي تي في»، في أثناء زيارته الرعوية لأوروبا وتشمل ألمانيا وسويسرا ثم إنجلترا. وأضاف البابا أن «الوطن يشغلنا وسلامته تهمنا، والسياسة تكون من خلال أحزاب ومسؤولين حكوميين والبرلمان»..
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